Ingekorte etappe brengt sprint over de bergen en steekspel in slotklim, maar geen ommekeer in klassement

De Colombiaan Einer Rubio viert zijn overwinning in de dertiende etappe van de Giro d'Italia. Beeld AP

Voor de tweede keer in de Ronde van Italië dit jaar bracht een zware bergetappe niet de verwachte tekening in het algemeen klassement. Net als in de zevende rit naar Gran Sasso kwam de top van de rangschikking vrijdag eendrachtig over de finish in het Zwitserse Crans Montana. De rit werd gewonnen door de Colombiaan Einer Rubio van Movistar, na een gevecht met twee medevluchters dat wél spannend was.

Achter het drietal was het kilometer na kilometer van de slotklim wachten totdat iemand het klassement eens zou opschudden. Vooraf werd daar op gerekend, hoewel de bergrit tot twee keer toe was aangepast.

Eerst werd de top van de Gran San Bernardo uit de route gehaald. Want op bijna 2.500 meter hoogte – tevens het hoogste punt van deze Giro – lag er nog te veel sneeuw.

Aantrekkelijk kijkspel

Vrijdag bleek het op de bergpas nog steeds te slecht weer en besloot de Giro-organisatie de beklimming helemaal uit de etappe te halen en die in te korten tot 74 kilometer door Zwitserland. Volgens Adam Hansen van rennersvakbond CPA was dat op verzoek van 90 procent van de renners.

Na het schrappen van circa 130 kilometer bleek de rit nog steeds een aantrekkelijk kijkspel, althans waar het ging om de ritwinst. De start was verlegd naar de voet van de alom gevreesde Croix de Coeur, een klim van 15,4 kilometer, gemiddeld 8,8 procent steil. Meteen vielen her en der renners aan, inclusief ritwinnaar Rubio.

De angst voor de beklimming die onmiddellijk begon, was niet zozeer ingegeven door de cijfers, maar door de eerste vijf kilometer van de afdaling. Die voerden over uitzonderlijk slecht wegdek: asfalt dat kort geleden – vlug, vlug – over een onverharde weg was gestort. Door smeltend ijs en regen was de lappendeken bovendien glad, waardoor het na de ‘warme’ klim lastig zou worden al fietsend extra kleding aan te trekken voor de ‘koude’ afdaling.

Uiterst behoedzaam

Dit alles bleek geen enkele renner te zijn ontgaan en na de top van de Croix de Coeur reden ze collectief uiterst behoedzaam naar beter wegdek. Niemand durfde het aan om van die voorzichtigheid te profiteren. Het risico was te groot dat een renner onderuit zou gaan en van de weg af het dal in zou glijden.

Circa 20 kilometer na de afdaling begon de slotklim naar Crans Montana, waar onder prima weersomstandigheden en op onberispelijk asfalt een gevecht had moeten losbarsten tussen de ploegen van de top-3 van het algemeen klassement: Ineos van rozetruidrager Geraint Thomas, Jumbo-Visma van Primoz Roglic die bij de start 2 tellen achterstand had op Thomas en team UAE van de Portugees João Almeida, 20 seconden achter Roglic.

Zo’n beklimming met ploeggenoten ontaardt vaak in een spel: welke favoriet houdt voor de eindzege het langst zijn ‘poppetjes’ bij zich? Het collectief van Jumbo-Visma maakte daarbij de sterkste indruk, met vijf mannen in het geel-zwart in de kopgroep.

Ineos had twee renners voor Thomas: de Belg Laurens de Plus en het Nederlandse rondetalent Thymen Arensman, die al de hele Giro goed rijdt en een sterke derde week in de benen heeft. Almeida moest het alleen doen met zijn Amerikaanse ploeggenoot Brandon McNulty.

Als het de bedoeling van de drie ploegen was om de status quo te handhaven, zijn ze meer dan geslaagd. In de top-3 veranderde er niets, nog geen seconde.