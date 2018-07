Ineens is ook Primoz Roglic een bedreiging voor het podium

Tom Dumoulin wordt zaterdag andermaal getest op zijn capaciteiten als tijdrijder. Wat is er nog mogelijk in die eenzame exercitie van 31 kilometer tussen Saint-Pée-sur-Nivelle en Espelette? Geraint Thomas staat 2.05 minuten voor hem. Na zijn etappezege vrijdag in Laruns kan Primoz Roglic nog langszij komen. De Sloveen klom op van de vierde naar de derde plek in het klassement en moet 19 seconden zien in te lopen.

Primoz Roglic viert zege na de 19de etappe van de Tour de France. Foto ANP

Dumoulin is een specialist pur sang, hij is de regerend wereldkampioen. Maar hij ontpopte zich deze Tour ook als een klimmer van de buitencategorie. De wielertheorie leert dat het toeleggen op de ene discipline vaak ten koste gaat van het andere vakgebied. Dat hij een kilootje is kwijtgeraakt in de training op de hoogtestage in La Plagne zou hem kunnen opbreken in Frans Baskenland.

Ploegleider Luke Roberts gelooft er in elk geval weinig van. ‘In een tijdrit draait het vooral om het mentale aspect. Je moet sterk zijn in het hoofd. Zeker zo belangrijk is de fase waarin de race valt. Na drie weken moet de conditie nog in orde zijn. Dat ziet er allemaal veelbelovend uit. Tom is nog goed in vorm.’

Dumoulin ziet de achterstand op Thomas als niet meer te overbruggen. De Welshman mag dan op het onderdeel tijdrijden niet van het uitzonderlijke kaliber zijn als de Nederlander, zijn erelijst bevat heel wat aansprekende resultaten. Zo pakte hij vorig jaar bij de start van de Tour in Düsseldorf meteen het geel. Hij is tweevoudig olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen op de baan in de achtervolging.

Er zijn twaalf confrontaties geweest tussen Dumoulin en de geletruidrager. Dumoulin was Thomas elf keer te snel af. Maar de marges overstijgen zelden de twee minuten. De website Cyclingtips becijferde op basis van de laatste vijf krachtmetingen dat Dumoulin per kilometer 2,4 seconden kan terugpakken. Dat levert op weg naar Espelette 74 seconden op. Daarmee is voor Thomas de marge veilig genoeg: hij zou 51 seconden overhouden.

De statistieken in de wedstrijden tegen Roglic zijn ongunstiger. Ze reden zes keer tegen elkaar. De stand is 3-3. Het kleinste verschil was in de Giro d’Italia van 2016. Tijdens de eerste etappe in Apeldoorn was Dumoulin tweehonderdste seconde sneller. De meest recente strijd tegen de klok was vorig jaar op het WK tijdrijden in Noorwegen. De kopman van Sunweb liet in Bergen, toen ook over een parcours van 31 kilometer, de renner van Lotto-Jumbo bijna een minuut achter zich.

Dumoulin was er vrijdag bepaald niet gerust op. Op de vraag of hij Roglic voor kon blijven, antwoordde hij: ‘Ik denk dat hij me zal verslaan.’