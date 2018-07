Het was afgelopen vrijdag na zijn eerste overwinning in deze Tour de France een opmerking die van bravoure getuigde. ‘Ik hoop jullie morgen weer te zien.’ Dylan Groenewegen, de 25-jarige topsprinter van Lotto-Jumbo, maakt zaterdag zijn belofte waar en staat voor de tweede achtereenvolgende keer op de hoogste trede van het belangrijkste podium in het wielrennen.

Waar hij een dag eerder in Chartres zichzelf leek te lanceren in een uiterste versnelling, lijkt het aan het eind van de 181 kilometer lange rit tussen Dreux en Amiens al bijna routineus, zo niet achteloos – al zal hij in werkelijkheid weer alles uit de kast hebben gehaald. Hij wacht nu langer. Peter Sagan stormt als eerste op de finish af, met André Greipel en Fernando Gaviria strijdend in het wiel. Maar dat is buiten Groenewegen gerekend.

Hij schiet naar voren, de ruimte op rechts opzoekend, en dan blijkt dat zijn snelheid simpelweg veel hoger ligt dan die van zijn rivalen met een erelijst die er toch mag zijn. Met ruime marge laat hij ze achter zich. Zowel Sagan als Gaviria kijkt even opzij. Hij weer? Jawel, weer Groenewegen, nu ineens met de status van de te kloppen man in de massasprint. Greipel eindigt als tweede, maar wordt na de wedstrijd samen met Gaviria ver teruggezet in de uitslag . Ze bewerkten elkaar met enkele schouderduwen.

Dit keer ontbreekt het vingertje voor de lippen, waarmee Groenewegen vrijdag een lange neus leek te maken aan degenen die eerder twijfelden aan zijn capaciteiten. De start in de Tour was stroef geweest, toen hij niet de gewenste kracht uit de benen kon krijgen. Over zijn winst op de Champs-Elysées vorig jaar hangt nog de sluier van de afwezige topsprinters van toen: Marcel Kittel, Arnaud Démare, Sagan en Mark Cavendish hadden de Tour al om uiteenlopende redenen verlaten.

Maar hier zijn ze allemaal en hij legt ze er allemaal op. Nu ging de vinger in alle vrijheid de hoogte in. Hij lijkt alleen maar meer aan zelfvertrouwen te winnen. Hij had zijn vader en zijn vriendin gebeld dat ze maar weer eens terug moesten komen, nadat ze de eerste dagen tevergeefs in Frankrijk op een zege hadden gewacht. Het is nog zoeken na de verklaring waarom het niet lukte. Mogelijk speelde terugkeer van de hoogtestage in Spanje een rol. Groenewegen zelf verwijst naar het Nederlandse kampioenschap in Hoogerheide. ‘Dat was een zware wedstrijd. Toen heb ik enkele dagen rust genomen. Misschien is dat het geweest.’

Het ziet er zaterdag eerst niet eens zo gunstig uit voor de Amsterdammer. Op vijftien kilometer voor het einde gaat zijn belangrijkste steun en toeverlaat in de sprinttrein Timo Roosen onderuit in een valpartij en raakt achterop. Maar nu zijn het Paul Martens en Amund Grømdahl Jansen die hem tot bij Greipel afzetten. Groenewegen: ‘Sagan ging te vroeg. Ik zag Greipel wat vechten met Gavira en dat was voor mij het goede moment om te gaan.’

Met twee zeges op zak zou hij ambities kunnen gaan koesteren voor de groene trui, die nu nog om de schouders van Sagan zit. Maar het puntenklassement maakt geen deel uit van de planning. ‘Groen is geen optie. Sagan is te sterk. Ons doel is ritwinst.’ Volgend jaar zou het misschien kunnen, met meer vertwijfelde koppies van de tegenstanders en triomfantelijke vingers in de lucht.