Individueel vallen shorttrackers tegen, in aflossingswedstrijd zijn ze oppermachtig

Dat oud-wereldkampioen Sjinkie Knegt zich twee jaar na het houtkachelongeluk waarbij hij zichzelf in brand zette weer de oude voelt, was een opsteker op de WK shorttrack. Ook al won hij individueel niets.

45 rondjes van 111,11 meter rijden de Nederlandse shorttrackers op kop tijdens de aflossingswedstrijd op de WK in Dordrecht. Geen moment worden ze onder druk gezet. Slotrijder Itzhak de Laat is verrast als hij in de laatste ronde omkijkt. Nadat de Italianen en de Hongaren gevallen zijn, verwacht hij vlak achter zich een Rus te zien. Maar dat is niet zo. De Laat: ‘Ik geloofde het bijna niet. Lig ik nou echt bijna 10 meter voor?’

Ontspannen maakt De Laat de laatste ronde af en tekent voor de wereldtitel. ‘Het was niet eens spannend’, zegt hij na afloop, nog steeds met verbazing in zijn stem. De Russen worden later gediskwalificeerd en zo krijgen de Hongaren het zilver en de Italianen het brons. De laatste keer dat Nederland de wereldtitel pakte was in 2017 in Rotterdam.

Individueel rijden de Nederlandse mannen een wisselend toernooi. De Laat laat zich op zaterdag op de 1.500 meter buitengewoon goed zien. In zijn eerste WK-finale rijdt de 27-jarige Fries naar het zilver, maar daarna gaat het op de 500 meter mis. Er schiet een blokje onder zijn schaats en hij gaat onderuit. Dat kan gebeuren, haalt hij later zijn schouders op.

Oude kwaal

Op zondag is het gevoel na de 1.000 meter heel anders. De Laat is flink kwaad op zichzelf. Hij rijdt in de kwartfinale te passief, een oude kwaal, laat zich naar de derde plek drukken en haalt de halve finale niet. ‘Ik keek meer naar achter dan naar voren. Dan rijd je uit angst en heb je het niet meer in de hand.’

In de superfinale valt zijn achterstand in het klassement dan al bijna niet meer te repareren. Hij doet een manmoedige poging om het eindpodium te halen. Hij wordt in die slotrace tweede, maar blijft in de eindstand steken op de vijfde plaats, op slechts twee punten van Semjon Jelistratov, de Rus die derde wordt. De eindzege gaat naar Hongaar Shaoang Liu, voor zijn oudere broer Shaolin Sandor Liu.

Voor oud-wereldkampioen Sjinkie Knegt is het weerzien met het WK tot aan de relay geen onverdeeld genoegen. Hij haalt geen enkel punt voor het klassement. Dat is hem sinds 2011 (‘toen was ik ziek’) niet meer overkomen. Elke keer dat hij sindsdien startte, reed hij naar een topachtklassering. Nu niet. De 31-jarige veteraan eindigt als 14de.

Sjinkie Knegt in actie in de finale van de relay. Beeld ANP

Voortijdige uitschakeling

Knegt laat zich in de halve finale van de 1.000 meter op zondag opsluiten door zijn tegenstanders. Dat lag aan hemzelf, oordeelt hij achteraf. Zijn voortijdige uitschakeling op de 1.500 en 500 meter op zaterdag daarentegen, schrijft hij op het conto van de scheidsrechters. Zij diskwalificeren hem tweemaal, maar passen daarbij volgens hem de recentste regelwijzigingen niet toe. ‘Als dat niet gebeurd was, had het heel anders kunnen lopen.’

Een opsteker is dat Knegt zich weer behoorlijk de oude voelt, twee jaar na het houtkachelongeluk waarbij hij zichzelf in brand zette. ‘Ik heb mezelf bevestiging gegeven dat het allemaal nog best goed zit, maar het viel allemaal niet mijn kant op. Daar kun je lang en breed over lullen, maar dat is wat het is.’

Voor De Laat spoelt de overwinning op de aflossing het chagrijn van het mislopen van het podium in het eindklassement weg, juist omdat het de allerlaatste race van het weekend is. Ook Knegt kijkt met de gouden relaymedaille in een kistje in zijn hand tevreden terug. ‘We hebben de hele koers gecontroleerd. Dat is fantastisch.’

Hij verwacht volgend jaar, in het olympisch seizoen, ook individueel weer om de prijzen mee te doen. ‘Dan hoop ik het hele veld weer uit het wiel te kunnen rijden.’