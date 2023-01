Indien nodig waarschuwt de spits van FC Twente: ‘Het is een teamsport, vriend’

Ricky van Wolfswinkel tijdens FC Twente - RKC op 30 oktober 2022. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Van Wolfswinkel is een van de bewakers van de kleedkamercultuur bij Twente, dat vrijdagavond het seizoen hervat tegen Emmen. Bij winst heeft Twente, met een wedstrijd meer gespeeld, net zo veel punten als Ajax en PSV, en nog maar drie minder dan koploper Feyenoord. Bij de club die vier jaar geleden nog in de eerste divisie speelde, is geïnvesteerd in een Nederlandstalige kern vol ‘goede karakters’, zoals technisch directeur Jan Streuer het eens omschreef.

Het is best opvallend dat Van Wolfswinkel tot die kern behoort, want spitsen zijn doorgaans solisten, juist hun wordt vaak egoïsme verweten. Ze worden afgerekend op hun doelpunten, dus in zekere zin moeten ze wel. Zijn doelpunteninstinct bracht Van Wolfswinkel naar de Portugese, Engelse, Franse, Spaanse en Zwitserse competitie. Hij vertolkte eerder hoofdrollen bij FC Utrecht en Vitesse.

De 33-jarige Woudenberger kwam anderhalf jaar geleden over van FC Basel waar zijn carrière in augustus 2019 abrupt leek te eindigen. Nadat hij een hersenschudding had opgelopen, werd er een aneurysma (plaatselijke verwijding van een bloedvat) in zijn hersenen ontdekt. Hij moest een operatie ondergaan die hem maanden aan de kant hield.

Hoofdproblemen

Anders had hij nu wellicht nog bij Feyenoord gespeeld, de club waar hij als jongetje groot fan van was. ‘We waren rond toen die hoofdproblemen begonnen.’

Het heeft hem ook iets gebracht. ‘Ik kon even helemaal uit de voetballerij stappen, uit die tunnel kruipen. Dat vond ik heerlijk. Het maakt je ervan bewust dat er meer is, het helpt je relativeren. Ik kan sneller schakelen als iets negatief uitpakt, geniet meer van het spel. Maar het maakt me misschien ongeduldiger als iemand met talent de kantjes ervan afloopt.’

Hij slikt nog bloedverdunners in de ochtend, maar hield er verder niets aan over en schiet nog steeds met scherp. Over heel 2022 maakten er slechts twee spelers meer doelpunten, en gaven er ook maar twee meer assists.

Hij kan net zo scherp zijn als het aankomt op het corrigeren van ploeggenoten. Voor de camera van ESPN liet hij dit seizoen na verlies tegen Volendam al eens zijn ongenoegen blijken over de invallers. ‘Het kan niet zo zijn dat ik twintig meter achter een frisse wissel loop en dat ik hem eruit loop met m’n 33 jaar. Dat irriteert me als een malle.’

Even zo goed is hij hard voor zichzelf. Toen hij vorig seizoen zelf een keer gewisseld werd, zei hij: ‘Tuurlijk begrijp ik dat. Als je als een krant speelt, kun je gewisseld worden.’

Passanten

Hij vindt het niet meer dan normaal. ‘In de hele samenleving is het egoïstischer, we willen allemaal meer voor onszelf. Maar ik vind: we zijn hier te gast bij FC Twente, we zijn hier passanten. Het gaat om deze club, en niet om jou.’

Ook Robin Pröpper, Michel Vlap, Lars Unnerstall en Wout Brama waken over de Twentse mores van ‘noaberschap’, saamhorigheid. ‘Dat doen we samen met jonge jongens die hier opgeleid zijn, die echt gek zijn van deze club. Die snappen wat FC Twente betekent voor de mensen in het oosten.’

FC Twente werd vorig seizoen verrassend vierde, de selectie bleef goeddeels intact. ‘Daardoor hangt er hier een kameraadschappelijke sfeer die ik nog niet bij veel profclubs heb meegemaakt. Dat is waardevoller dan je denkt. Spelers die gehuurd worden, willen graag blijven. Talenten hoeven niet direct te verkassen. Dat is best bijzonder in een wereld waar geld en impulsiviteit regeren.’

Rad van fortuin

Er wordt tussendoor veel gelachen. Ook daarin is Van Wolfswinkel een voortrekker. Toen ploegmaat Pröpper voor het eerst bij zijn oude club, en streekrivaal, Heracles het veld betrad, hield Van Wolfswinkel grijnzend de rest van de Twente-spelers tegen, zodat Pröpper even in zijn eentje op het veld stond en een flink fluitconcert moest incasseren.

En wie te laat komt, moet aan een zelfgemaakt rad van fortuin met alternatieve straffen draaien. Zo kon het gebeuren dat een Twente-speler verkleed als Abeltje iedereen, dus ook de jeugdspelers, ‘goedemorgen’ moest wensen. ‘De trainer heeft zijn regels en boetes, maar de spelers moeten ook zelf scherp op elkaar zijn, vind ik. Van dat rad hebben we ongelooflijk veel lol.’

De routinier vindt dat er veel talent rondloopt bij Twente. Ramiz Zerrouki en Mees Hilgers worden nadrukkelijk gevolgd door onder meer Feyenoord. ‘Wat ze moeten doen? FC Twente is groeiende en Zerrouki en Hilgers ook. Dan kun je prima blijven. Pas als dat niet meer synchroon gaat, trek je verder. Al heb je het niet altijd zelf in de hand.’

Hij probeert talenten te helpen door ze te waarschuwen als ze er niet alles uit halen. ‘Dat mogen ze ook bij mij doen als het terecht is. Ten overstaan van de hele groep. Prima, geen probleem. Ik kan veel hebben.’