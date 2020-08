In zomerse hitte zet Jumbo Ineos in de schaduw

Egan Bernal (links) van Ineos springt op 400 meter voor de finish weg van de kopgroep maar Primoz Roglic van de Jumbo-Visma ploeg reageert direct en zal de etappe winnen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Veel is ongewoon als het wielercircus na maanden van gedwongen stilstand weer door hoogzomers Frankrijk trekt. Zie het publiek achter de hekken in de Tour de l’Ain, een bescheiden wedstrijd in de Jura en de uitlopers. Het gros draagt mondkapjes. Kijk naar de etappewinnaars. Een verzorger trekt de truien aan, voordat ze op het podium stappen - geen rondemiss te bekennen. Ze pakken zelf de bloemen van een statafeltje om ermee te zwaaien. De wanden van de bubbel tegen besmettingsgevaar behoren waterdicht te zijn.

Maar ook in het wedstrijdbeeld blijken er bakens verzet. Het is al opmerkelijk dat de wereldtop hier fietst; het moet wel, zoveel krachtmetingen zijn er niet meer voordat eind augustus de Tour de France begint.

Maar kijk vooral naar het geweld in de slotetappe op zondag op de Grand Colombier, een loodzware klim naar 1.500 meter die ook terugkeert in La Grande Boucle. Het is het geel-zwart van het Nederlandse Jumbo-Visma dat volledig domineert om de eindwinst van de Sloveen Primoz Roglic, de nummer één van de wereldranglijst, te beschermen. En passant wordt de rijkste ploeg van het hele spul, Ineos, in de schaduw gezet.

Zie hoe Chris Froome, viervoudig Tourwinnaar zich grimassend als knecht voor zijn ploeggenoot Egan Bernal afbeult, in een verwoede poging alsnog de selectie voor de Tour te halen. Hij betaalt vroeg de tol, slingerend komt hij bijna tot stilstand.

Evenmin erg gebruikelijk: Tom Dumoulin die op de klim kilometers lang het tempo bepaalt, wel als vanouds geregeld snuivend in de linkermouw van zijn shirt. Roglic, de Nieuw-Zeelander George Bennett en landgenoot Kruijswijk zitten in de luwte van zijn wiel; eerstgenoemde ogenschijnlijk klaar om toe te slaan. Het staat dan al 4-1. Bernal, Tourwinnaar in 2019, is dan al de enige overlever van Ineos – het lijkt zelfs alsof hij even de rol moet lossen. Wrijft Roglic nog wat zout in de wonde, door zich even tot vlak voor hem te laten terugzakken?

Toch past dit patroon nog in de verwachting: de Colombiaan valt aan, de Sloveen reageert. Ze laten in de laatste 400 meter alles en iedereen achter. Roglic wint de sprint bergop, net zoals hij zaterdag in de rit naar Lelex-Mont Jura de sterkste was. Daar kneep hij Bennett, toen ook al excellerend als knecht van dienst, nog even dankbaar in de dunne bovenbenen. Waar die macht toch vandaan kwam? Zondag steekt hij als eindwinnaar de bloemen omhoog.

Dumoulin straalt iets verderop onder de zweet- en zoutlagen op het lichaam. Hij is achtste geworden, op … seconden van Roglic. ‘In een ploeg te rijden die zo domineert, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou weet ik hoe ze zich bij Ineos jaren hebben gevoeld.’ Hij prijst het beleid van de ploeg, opbouwen van binnenuit, eigen kweek vooral. ‘Ik ben een van de weinige grote namen (hij maakt met zijn vingers aanhalingstekens in de lucht) die van buiten is gehaald’. Nee, hij gelooft niet dat Ineos een spelletje heeft gespeeld. Hij zat op de eerste rij toen de ploeg al voor de Grand Colombier de koers in handen wilde nemen. Tevergeefs. Hij heeft zijn conclusie al getrokken: ‘Wij zijn beter.’

Voor zichzelf telt vooral dat hij op de flanken van de Col du Colombier weer aan zelfvertrouwen heeft gewonnen. Hij had zich wat onzeker gevoeld, bekende hij ’s morgens nog in vertrekplaats Saint-Vulbas vanachter een mondkapje. Hij is terug in koers na 420 dagen afwezigheid, iemand had het voor hem nageteld. De naweeën van zijn val in de Giro, een darmparasiet en het coronavirus hielden hem aan de kant. In de rit naar Lelex-Mont Jura had hij een mindere dag gehad en moest minuten prijsgeven. ‘Het is weer wennen. Op de training pijnig je jezelf. Hier word je gepijnigd. Ik moet er nog inkomen. Je twijfelt. Hoe gaat het nou? Ik hoop dat het nog wat groeit.’ Eenmaal boven op de Colombier: ‘Ups en downs horen er nog bij.’

In de Ain laat Jumbo-Visma er al op vrijdag geen gras over groeien. Roglic wordt tweede, nota bene in een redelijk vlak eindigende etappe, vlak voor Dumoulin die voor hem de sprint aantrekt – ziedaar, alweer een ongewoon beeld. De Sloveen grapt de volgende dag dat in een ploeg met zoveel klassementsrenners hij dan maar is gaan sprinten. Toen nog een tikje abnormaal: een bekkentrekkende Bernal. Hij heeft moeite Roglic bij te houden toen die versnelde op een venijnig klimmetje in de slotkilometers.

Was dit alvast geelzwart spierballenvertoon geweest, een morele tik? Volgens assistent-ploegleider Arthur van Dongen houdt het team zich daar deze dagen niet eens mee bezig. Het draait hier om het opdoen van wedstrijdritme, het leren inspelen op situaties, het zelf beslissen. Frank en vrij rijden, dat is de opdracht. Maar Kruijswijk wijst er na de tweede etappe op dat er zeker ook tactisch is gereden. Het was toch maar mooi gelukt om Bernal met enkele aanvallen te isoleren op deze dag. Zo moet het spel worden gespeeld. Een dag later volgt een vlekkeloze herhaling.

Ploegleider Grischa Niermann stelt na het machtsvertoon op de groene flanken boven Genève dat zijn mannen in orde zijn - dat wist hij eigenlijk al -, maar de planning is dat ze pas eind augustus op hun best zijn. Dat Dumoulin even niet mee kon, baart hem geen zorgen. Dat is in de lijn van de verwachting. Tom gaat gewoon elke dag beter worden, verzekert hij.

‘Tony! Tony!’ In Lelex-Mont Jura ontwaart Niermann de Duitser Tony Martin, de locomotief van de ploeg, na de race, een parkeerplaats lager, zoekend naar de bus, dolend tussen het publiek. Dat is toch ook nog onwennig, de bubbel in de Franse zomerhitte.