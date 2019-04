In zijn laatste test voor de Giro harkt Dumoulin in Luik naar de finish

Tom Dumoulin (rechts) komt na afloop bij de bus en vertelt zijn ploeggenoot Jan Bakelants dat het niet echt lekker ging. Dumoulin werd 50ste. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Tom Dumoulin komt enigszins gedesoriënteerd aanrijden over de Boulevard d’Avroy in Luik. Hij slalomt tussen verzorgers en cameraploegen door, schiet een parkeerterrein op en begint aan een doelloos rondje. Waar is nou de bus van zijn ploeg, Sunweb?

Het is niet anders. Als je als vijftigste over de finish komt, op bijna zeven minuten na de winnaar, de Deen Jakob Fuglsang, is er even niemand die zich over je ontfermt. Dan zijn anderen uit je ploeg je voorgegaan en moet je het even zelf uitzoeken. Het illustreert dat zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik niet de gedroomde opmaat is geworden voor het rijden van de Giro d’Italia volgende maand, waar hij een tweede roze trui hoopt op te halen.

Hij schuift even later onder de luifel van de bus en wisselt wat ervaringen uit met Jan Bakelants, met een dertigste plek de beste van de ploeg. ‘Oh, ik had helemaal niks. Ik was de hele dag zo geblokkeerd. Ik denk door het weer.’ De Belg knikt begripvol.

Koude en kletsnatte koers

De gezichten bij zijn begeleiders stonden bij de start op het Place Saint-Lambert al op standje bezorgd. De regen roffelde op het scherm van de bus en liep er vervolgens in straaltjes af. De temperatuur was 7 graden en er sijpelden berichten door dat het verderop in de Ardense heuvels nog enkele streepjes kouder was. De kleding was zojuist een belangrijk onderwerp in de teambespreking, zei ploegleider Aike Visbeek. Er waren nogal wat renners die graag warmtepleisters onder de handschoenen en in de sokken willen hebben. Dragen ze een thermoshirt met lange of met korte mouwen, de winterbroek of afneembare beenstukken? Dan kunnen ze nog wat afpellen, als het straks wellicht droger wordt.

Van terugdeinzen kon natuurlijk geen sprake zijn. Dumoulin was afgelopen donderdag teruggekeerd van drie weken hoogtestage op Tenerife en wil ‘La Doyenne’ benutten om zich te testen en weer eens de inspanning van een wedstrijd te voelen. De vorige keren dat hij om dezelfde redenen deelnam aan de Ardense klassieker, eindigde hij nog als 15de (2018) en 22ste (2017).

Dat het zondag in een koude en kletsnatte koers niet lukt, is nog geen reden tot paniek. ‘Ik weet niet hoe eerlijk het is daaruit conclusies uit te trekken. Het is wel een schok natuurlijk, van 20-25 graden op Tenerife naar 4 graden en regen. Dat was even slikken.’

Niet in topvorm

De harde waarheid is dat hij geen rol van betekenis speelt in de wedstrijd. Op ruime afstand van de finish, probeert Deceuninck-Quick-Step de koers hard te maken voor hun troef Julian Alaphilippe. Op dat moment is Dumoulin bezig zijn jas uit te trekken. ‘Ik zat achterin. Ik kon nog wel terugkomen, maar toen wist ik dat er helemaal niks meer op zat. Tot halverwege ging het wel oké. De laatste honderd kilometer heb ik alleen maar geharkt.’ Op vijftig kilometer van Luik geeft hij aan de ploegleiding door dat hij alleen maar kan aanklampen en dat hij op de limiet zit. Hij beperkt zich tot wat hulp aan ploeggenoot Michael Matthews, maar die komt in de slotfase van de wedstrijd ten val en wordt uiteindelijk 35ste. Dumoulin, droogjes: ‘Hard gewerkt, niks bereikt.’

Het wekenlange verblijf op de flanken van de Teide was volgens zijn begeleiders juist naar wens verlopen. Na het rijden van de rittenkoersen in het vroege voorjaar, de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en de Tirreno-Adriatico, was de conclusie dat hij nog iets tekortkomt om de concurrentie met andere grote favorieten in Italië aan te gaan, onder wie Primoz Roglic, Egan Bernal en Simon Yates. Er is veel getraind op intensiteit, de tijdrit en lange klimmen bergop.

Visbeek, nog op de Place Saint-Lambert: ‘Tom was destijds nog niet in topvorm en niet helemaal op gewicht. Dan is het een kwestie van finetunen, details verbeteren. Waar zat het nog niet goed? We hebben op alle vlakken wat kunnen doen. Dat geeft vertrouwen.’

Het zijn anderen die het laken naar zich toe trekken. Jakob Fuglsang gaat er op de laatste klim, de Côte de la Roche-aux-Faucons, op 15 kilometer van de finish, onversaagd vandoor. Na zijn derde plaats in de Amstel Gold Race en de tweede in de Waalse Pijl, bereikt hij nu de hoogste trede in Luik. De versnelling wordt de gedoodverfde winnaar, Julian Alaphilippe, veelvraat van het voorseizoen, te veel. Achter Fugslang worden Davide Formolo en Maximilian Schachmann derde.

‘Lang en slopend’

Voor het eerst sinds decennia eindigde de wedstrijd weer in Luik zelf in plaats van het mistroostige bedrijfsterrein van randgemeente Ans. De hoop van de organisatie dat de wedstrijd door het gewijzigde parcours veel vroeger zou ontploffen door hellingen in de slotfase te schrappen, is ijdel gebleken. Zelfs op de fameuze en steile Côte de la Redoute, op ruim 36 kilometer van de aankomst, weigeren de favorieten net als in de voorgaande edities elkaar echt op de proef te stellen. Wout Poels, in 2016 nog winnaar in Ans, is met een tiende plek de beste Nederlander. ‘Het was lang en slopend. Dan is het niet verkeerd om hier top-10 te rijden. Dit was het maximaal haalbare.’

Op het parkeerterrein naast de Luikse boulevard zoekt Dumoulin de luwte van de bus op. Ploegleider Visbeek kijkt toe. Hij maakt zich geen zorgen. ‘Het is altijd afwachten hoe je uit zo’n hoogtestage komt. Hij zit niet ver van de vorm die hij hier de afgelopen jaren had. Hij stapt zeker niet blij in, maar hiervan hoeven we zeker niet in de stress te schieten.’