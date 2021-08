In zijn enthousiasme zijn concurrenten een lesje te leren, fietst Roglic te hard en gaat onderuit in Vuelta

Primoz Roglic passeert de finish in Rincon de la Victoria. Beeld AFP

Primoz Roglic voelt zich uitstekend in de Vuelta en iedereen mag het weten. De ploegen die hem kunnen bedreigen, Movistar en Ineos, vertelden van de snode plannetjes die ze maandag op de rustdag hadden gesmeed. De teneur: als we nu heel erg ons best doen en een voor een de kopman van Jumbo-Visma aanvallen, misschien, heel misschien kunnen we hem dan van zijn troon stoten en hem de rode leiderstrui van de Ronde van Spanje afhandig maken.

De eerste klap zou aan het einde van de tiende etappe worden uitgedeeld. Want op 16 kilometer voor de finish in Rincón de la Victoria was de top van de enige klim van de verder vlakke dag. Niks bijzonders, die Puerto de Almáchar: 11 kilometer 5 procent omhoog, met vier vrij steile slotkilometers. Maar een leuk ding voor de concurrentie om het Roglic het misschien een beetje lastig te maken.

Dus daar gingen alle renners van Movistar en Ineos toen de klim was begonnen. Roglic was evenwel niet onder de indruk. Sterker, met iets dat leek op een tevreden glimlach maakte hij zich los van alle anderen en besloot de laatste, steile kilometers in zijn eentje flink hard omhoog te rijden. ‘Waarom niet, hè? No risk, no glory.’ Het leek hem niet veel moeite te kosten, maar achter Roglic explodeerde de toptien van het klassement en de strakke groep favorieten veranderde in over de weg zigzaggende individuen.

Movistar, met de nummers twee en drie van het klassement, Mas en López, was het eerst van de schrik bekomen. Ineos, met Bernal op plek vijf en Yates op zes, wist niet wat te doen. Tussen die twee ploegen is Jack Haig, de Australiër van Bahrein-Victorious vierde. Hij sprak vorige week profetische woorden over de klassementsleider: ‘Primoz is zo goed, hij kan alleen van zichzelf verliezen.’

Dat bleek: Roglic’ missie de concurrentie te laten zien wie de baas is, mislukte. Hij had op de top 18 tellen voorsprong op Mas, maar in de afdaling glipte zijn achterwiel weg in een bocht en daar lag de rode trui in de berm met een gehavende fiets en een scheur in zijn broek bij de heup. ‘Ik ging te hard.’ Wat de fysieke schade van zo’n val is weet je na een nachtje slapen. ‘Is niet erg’, vond Roglic. Hij had de ketting snel weer op zijn plek gelegd, sprong op zijn fiets, kwam in het groepje van Mas terecht en ging daarmee over de finish.

Daar wachtte hem goed nieuws: je bent je rode trui weer kwijt en weer niet aan een concurrent. Ruim elf minuten voor hem was de Noor Odd Christian Eiking van Intermarché als vijfde gefinisht achter Michael Storer van DSM die zijn twee Vuelta-rit won. Eiking leidt de Vuelta nu minstens een dag, ruim 2 minuten voor Roglic.

Idealiter pakt die het rood na de tijdrit op de allerlaatste dag terug. Dat scheelt hemzelf en zijn ploeg de komende bloedhete weken kostbare energie. Maar daarvoor is de kopman van Jumbo-Visma, ondanks zijn val, veel te sterk. Hij pakt die trui veel eerder.