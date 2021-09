In Zandvoort staat de kwalificatie op het programma. ‘Dit zou zomaar de belangrijkste dag van het weekend kunnen worden’

De wind kan vandaag zomaar een beslissende factor zijn: ‘De omstandigheden waarin ze gisteren hebben gereden, zijn niet te vergelijken met die van vandaag.’ Beeld Pro Shots

Thuisfavoriet Max Verstappen moest zich zaterdagochtend bij de wedstrijdleiding verantwoorden wegens een overtreding tijdens de tweede vrije training. Zojuist werd bekend dat hij niet wordt bestraft.

‘Het was een spannend ochtendje voor Verstappen. Het kwam een beetje vanuit het niets. Als de race met een rode vlag wordt stilgelegd, mag je niet meer inhalen. Op beelden is te zien dat Verstappen dat wel doet. Dat gebeurt in een oogwenk. Een straf had grote gevolgen kunnen hebben: misschien was hij wel vijf plekken teruggezet in de startopstelling.

‘Ik had wel het vermoeden dat hij hij ermee weg zou komen. Verstappen reed op dat moment ongeveer 260 kilometer per uur, die andere coureur 110. Dan kun je bijna niet anders dan er snel voorbij. Dat was blijkbaar ook het oordeel van de wedstrijdleiding.’

Vanochtend werd ook bekend dat oud-wereldkampioen Kimi Räikkönen, coureur bij Alfa Romeo, positief getest heeft op het coronavirus. Hij ligt uit de race.

‘Dat kwam wel als een verrassing, ja. Inmiddels is iedereen gevaccineerd. Er zijn sowieso weinig besmettingen in de Formule 1, zeker onder coureurs. Uit mijn hoofd zeg ik dat Räikkönen de derde of vierde is sinds de races in juli vorig jaar weer zijn gestart. Lewis Hamilton is een keer positief getest, Sergio Pérez ook.

‘Voor Räikkönen is het zuur. Hij heeft dit weekend aangekondigd dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is. Nu mist hij de race op het circuit waar hij nog nooit als Formule 1-coureur heeft gereden.

‘Bij de race zullen wel gewoon twintig coureurs aan de start staan. Zulke teams hebben namelijk altijd wel een vervanger paraat. Bij Alfa Romeo is dat Robert Kumica, een oudgediende die na een zwaar ongeluk niet geracet heeft. Een van zijn armen kan hij maar beperkt gebruiken. Hij krijgt een zwaar middagje op Zandvoort. Het circuit zit vol bochten, dus hij zal die armen hard nodig hebben. Het wordt interessant om hem in te gaten te houden.’

De terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort verliep gisteren ‘hortend en stotend’, schreef je in je verslag. Hadden raceliefhebbers zich te veel van de races voorgesteld?

‘Nee, sportief gezien is het evenement juist voortvarend begonnen. De Formule 1-organisatie is laaiend enthousiast en de coureurs zijn lyrisch. Zij hebben nog nooit zo’n circuit gezien: een snel circuit met snelle bochten, maar weinig punten waar je buiten de baan kan schieten. De laatste bocht voor het rechte stuk en een haarspeldbocht kort na de Tarzanbocht hebben een soort komvorm gekregen, net als bij het baanwielrennen. Dat zie je meestal niet in de Formule 1. De coureurs moeten die bochten op een andere manier nemen dan ze gewend zijn.

‘Doordat vrijdag twee trainingen werden stilgelegd, konden de coureurs maar weinig rondjes rijden. Ze weten daarom nog steeds niet precies op wat voor een circuit ze rijden. Zeker op een nieuw circuit wil je veel rijden, zodat je veel leert. Nu weten ze nog niet hoe hard ze door de bochten kunnen. Als het gaat om het racen, begon Zandvoort dus een beetje met horten en stoten.

‘Vooraf zijn er kranten volgeschreven over de verkeersproblematiek die hier zou zijn. Ik moet zeggen dat ik toch elke dag in een langgerekte stoet blije mensen naar het circuit loop. Op de stations is het allemaal goed geregeld.

‘Alleen de maatschappelijke kant van het verhaal veroorzaakt ergernis. Als sportjournalist krijg ik dat uiteraard ook mee. Blijdschap en irritatie liggen hier dicht bij elkaar. Maar de rechter heeft meerdere keren naar de stikstofvergunningen voor het evenement gekeken. En het wordt allemaal binnen de coronaregels georganiseerd. Hoe dat dan uiteindelijk uit ziet, met beelden van een stampvol terrein, is een ander verhaal. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt eerder in Den Haag dan in Zandvoort.’

Hoe ziet het programma van zaterdag er verder uit?

‘Om 15.00 uur is de kwalificatie. Dit zou zomaar de belangrijkste dag van het weekend kunnen worden. Op dit circuit kun je moeilijk inhalen. Als je niet kunt inhalen, is het belangrijk om zo ver mogelijk vooraan te starten. In Monaco speelt dat ook altijd: dat is ook een smal, bochtig circuit. Daar is de kwalificatie ook het belangrijkste.

‘De laatste vrije training zit er net op. Omdat de coureurs gisteren veel trainingstijd hebben gemist, was die belangrijk. Ik heb de training gevolgd vanaf een duin. Het was goed te zien hoe snel die auto’s gaan. Ze schieten met vonken door de bocht.

‘De training werd wel weer even stilgelegd door een crash van een Ferrari-coureur. Die verloor op een gekke plek de controle over het stuur. De trainingssessie lag een klein kwartier stil. Maar uiteindelijk hebben de coureurs wel meer kunnen rijden dan in de twee trainingen van vrijdag.’

Denk je dat het Verstappen lukt de pole position te veroveren?

‘Verstappen lijkt het goed voor elkaar te hebben. Tijdens de training oefenen de coureurs zowel de race als de kwalificatie. Tijdens de race rijden ze namelijk wat langzamere rondjes. Daarover was Verstappen vrijdag heel tevreden. Over de snelheid in de oefenrondjes voor de kwalificatie was hij toen minder te spreken, maar vandaag was hij een halve seconde sneller dan de rest. Een goed teken voor de kwalificatie.

‘Dit seizoen doet Max Verstappen op elk circuit mee om minimaal de eerste drie startplaatsen. Ik verwacht niet dat dat hier anders zal zijn.

‘Ik sprak vanochtend de persvoorlichter van het circuit. Het waait hier best wel hard, vanuit het noordoosten. Dat schijnt voor Zandvoort zeldzaam te zijn. Deze auto’s zijn zeer gevoelig voor wind. Dat kan zomaar een beslissende factor. De omstandigheden waarin ze gisteren hebben gereden, zijn niet te vergelijken met die van vandaag.’