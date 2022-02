In veertig jaar veranderden F1-auto’s niet zo drastisch; Verstappens nieuwe bolide moet vooral meer spektakel bieden

Verstappens 2022-auto waarin hij zijn wereldtitel verdedigt, de RB18. Beeld Red Bull Content Pool

Zo vallen direct de rondere, futuristisch ogende vormen van zijn zogenoemde RB18 op. Er zitten wieldoppen op de aanzienlijk grotere banden. En de talloze vleugeltjes, gleufjes en andere tierelantijnen op zijn kampioensauto van vorig jaar zijn verdwenen.

Het hoort allemaal bij het compleet nieuwe aerodynamische principe waarop de 2022-auto’s werken. Vorig jaar waren de bolides nog voor een groot deel afhankelijk van luchtstromen die de auto van bovenaf op het asfalt drukten. Een kleine verstoring in de lucht was dan al voldoende voor grip- en snelheidsverlies. Het gevolg was dat coureurs daardoor met moeite vlak achter elkaar konden rijden, laat staan inhalen. Zelfs niet als de een aanzienlijk sneller was.

Bij de nieuwe auto’s geeft niet langer de lucht die over de auto stroomt de doorslag voor bijvoorbeeld grip. De luchtverplaatsing onder de auto wordt in plaats daarvan cruciaal; het zogenoemde grondeffect. Via twee tunnelachtige inkepingen aan de onderkant (de vloer) wordt Verstappens RB18 op het asfalt gezogen.

Alles voor meer spektakel

Er zijn nog tal van zaken anders. Zo zijn de voor- en achtervleugel aanzienlijk simpeler geworden en is de vrijheid van de technici om op dit soort onderdelen eigen vondsten te plaatsen vrijwel aan banden gelegd. De zogenoemde bargeboards aan de zijkant van de auto, vol vleugels en gleuven, zijn zelfs helemaal geschrapt.

De Formule 1 heeft ruim vier jaar gewerkt aan het concept van de nieuwe 2022-auto’s, met als doel bolides te creëren die elkaar beter kunnen en dus voor meer spektakel zorgen. Met het beperken van de ontwerpvrijheid wil de klasse voorkomen dat één gewiekste vondst het zorgvuldig uitgedachte principe irrelevant maakt.

De ontwerper van Verstappens auto, Adrian Newey, liet eerder al weten dit zonde te vinden, omdat dat pionieren en experimenteren de Formule 1 volgens hem juist uniek maakt. Het neemt niet weg dat het gaat om de grootste aanpassingen aan F1-auto’s in veertig jaar, zei Newey vorig jaar nog in een Red Bull-podcast. Zo’n beetje elk onderdeel, van het kleinste moertje tot de cockpit, moest opnieuw worden getekend.

Newey, die tien kampioensauto’s ontwierp, betwijfelt of de nieuwe regels het gewenste effect zullen hebben. Verschillen tussen teams zullen blijven, betoogt hij, omdat het ene team regelwijzigingen nou eenmaal beter interpreteert dan het andere. Hij weet bijvoorbeeld als geen ander mazen te vinden in een op het oog dichtgespijkerde wet.

Verstappen is vooral nieuwsgierig

Verstappens teambaas Christian Horner zei voor de onthulling van de RB18 al dat zijn team vooral laat zien wat het wil laten zien. Een eventueel geniaal onderdeel trachten renstallen zo lang mogelijk voor elkaar verborgen te houden.

De auto, die dezelfde kleurstelling heeft als die van vorig jaar, werd onder toeziend oog van Verstappen aan de wereld getoond. De coureur kon naar eigen zeggen niet wachten om plaats te nemen achter het stuur. Er zal veel anders zijn, zei hij. Dat gaat tot op detailniveau, zoals het zicht vanuit zijn cockpit bij het aansnijden van bochten, aangezien de diameter van de banden ruim tien centimeter groter is. ‘Ik ben erg nieuwsgierig’, zei de Nederlander, die als wereldkampioen met startnummer 1 zal rijden.

Horner zei bij de presentatie ‘het idee’ te hebben dat zijn team een goede auto heeft gebouwd, maar bevestigde ook dat de titelstrijd van vorig seizoen, die tot de allerlaatste ronde duurde, veel heeft gevraagd van zijn personeel.

Waarschijnlijk wordt er iets meer duidelijk wanneer Verstappen over twee weken zijn eerste ronden als wereldkampioen rijdt, bij de testdagen in Barcelona. Maar ook dan verschilt de auto van het exemplaar waarin hij volgende maand aan de start van eerste race in Bahrein zal verschijnen.

Al volop winst geboekt

Ondertussen is wel bekend dat er in de fabrieken en windtunnels van de teams de afgelopen maanden al volop winst is geboekt. Zo werd na de aankondiging van de nieuwe autoregels geschat dat de bolides per ronde zeker drie seconden langzamer zouden zijn dan de auto’s van vorig jaar.

Bandenleverancier Pirelli stelde die verwachting recent bij tot één seconde op basis van informatie uit simulaties van renstallen. Gedurende het seizoen, als er volop verbeteringen worden doorgevoerd, is het verschil waarschijnlijk volledig weggepoetst.

Verder verandert er nagenoeg niets aan een ander essentieel onderdeel: de motor. Sterker: daar mag de komende jaren nagenoeg niets meer aan gewijzigd worden. Het team dat in Bahrein de krachtigste motor heeft, bezit de komende seizoenen een enorm voordeel.

Dus het is afwachten of met de nieuwe bolides een van de grootste kritiekpunten van Formule 1 wordt aangepakt: meer spektakel en minder voorspelbaarheid. Wat wel zeker is? Dat het voor Verstappen cruciaal is dat zijn RB18 direct een schot in de roos is als hij zijn titel wil verdedigen. Door alle ingrijpende wijzigingen is er namelijk geen slechter jaar om op achterstand te beginnen.