In turbulent WK schaken houdt Ding Liren op het laatst het hoofd koel

Ian Nepomniasjtsji feliciteert Ding Liren na de tiebreak. Beeld Stanislav Filippov / AP

In de tweekamp om de wereldtitel schaken viel veel te beleven. Telkens keerden de kansen. In veertien reguliere partijen wonnen en verloren de deelnemers ieder drie keer en waren er acht remises. Beide schakers tastten de afgelopen drie weken geregeld mis, maar gaven elkaar uiteindelijk geen duimbreed toe.

Ding Liren (30) triomfeerde zondag dan toch in een zenuwslopende ontknoping in de WK-match in Astana, Kazachstan, waar een tiebreak tegen zijn tegenstander Ian Nepomniasjtsji (32) nodig was een beslissing te forceren. Zijn winst betekende dat hij de eerste Chinese grootmeester is die zich in deze sport wereldkampioen kan noemen; bij de vrouwen grossieren Chinezen de afgelopen decennia al in titels.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Maar was het ook een WK-match die gebukt ging onder het ontbreken van de beste schaker ter wereld, vijfvoudig wereldkampioen Magnus Carlsen? Vanuit Nederland volgden schakers de gebeurtenissen in Astana op de voet. Jan Timman (71), in 1993 zelf dicht bij de wereldtitel, de huidige Nederlands kampioen Erwin l’Ami (38) en voormalig Nederlands kampioen Max Warmerdam (23) vermaakten zich, maar plaatsen ook kanttekeningen.

l’Ami vond de partijen van voldoende kaliber. ‘In de laatste duels om de wereldtitel tegen Carlsen eindigden veel partijen in remise. Zijn tegenstanders speelden vooral om niet te verliezen. Deze match was een trendbreuk. Hier zaten twee spelers tegenover elkaar die allebei het idee hadden dat ze konden winnen. Ze zochten het gevecht op. Dan wordt de kans op missers natuurlijk ook groter.’

Timman heeft reserves. ‘Het was zeker vaak scherp en interessant, maar je kunt je afvragen of dit een WK waardig was. Er zijn veel fouten gemaakt, aan beide kanten. Het spel van Carlsen is toch echt beter.’ Warmerdam: ‘Zonder Magnus was het peil niet heel hoog. Als iemand een keer perfect speelde, zag de tegenstander er vrijwel altijd vrij slecht uit.’

Verbeten

Zondag beende Nepomniasjtsji verbeten weg van het podium in het St. Regis Hotel, terwijl Ding aan het bord geëmotioneerd zijn gezicht in zijn handen verborg. Zo kwam een eind aan de hegemonie van Carlsen, die vanaf 2013 onafgebroken de wereldkampioen was, met vijf titels op zijn naam. De Noor kon zich naar eigen zeggen niet meer opladen voor een zesde, langdurige tweekamp.

De partijen snelschaak in Astana waren nodig, nadat de ronden in klassiek schaken onbeslist waren gebleven: 7-7. Zondag kregen de spelers een bedenktijd van 25 minuten, plus 10 seconden per gespeelde zet. Dat een finale werd beslist in een tiebreak is niet uitzonderlijk. Zo versloeg de Rus Vladimir Kramnik de Bulgaar Veselin Topalov in 2006 op deze manier en was het format nodig in de duels van Carlsen met de Rus Sergey Karjakin in 2016 en de Amerikaan Fabiano Caruana in 2018.

Na drie remises in de tiebreak, viel zondag de beslissing in de vierde en laatste confrontatie. In toenemende tijdnood beging de Rus enkele slordigheden, terwijl Ding de juiste en ook inventieve keuzes maakte. De Chinees verklaarde na afloop vooral enorm opgelucht te zijn. ‘Ik kon mijn gevoelens niet meer de baas.’

Nepomniasjtsji was teleurgesteld. ‘Ik had geregeld betere uitgangsposities. Ik had het eigenlijk in de klassieke partijen moeten afmaken. Een tiebreak is altijd een loterij. Mijn tegenstander maakte de minste fouten.’ Het prijzengeld van de tweekamp bedroeg 2 miljoen euro, 60 procent is voor de winnaar.

Nerveus

L’Ami was als secondant van de Nederlandse topschaker Anish Giri geregeld betrokken bij de voorbereiding van wedstrijden tegen beide WK finalisten. Hij sloeg vooraf Ding net iets hoger aan, ‘als hij op zijn allerbest is’. Hij zag in Astana een speler die geregeld nerveus was, die het ritme niet kon vinden. ‘Ik had het idee dat hij veel druk voelde. Schaken is in China geen heel grote sport, in eigen land is hij anoniem, maar hij heeft het idee dat hij een voorloper moet zijn om het schaken er naar een hoger plan te tillen.’

Timman noemt Ding ‘de interessantere’ speler van de twee, met originele ideeën, maar stelde net als L’Ami vast dat de Chinees geplaagd werd door zenuwen, zoals bleek toen hij in de zevende partij beter leek te staan met zwart, maar geplaagd door tijdnood het voordeel prijsgaf. Warmerdam stelt vast dat Ding zich wat avontuurlijker opstelde dan gebruikelijk. Hij schrijft het toe aan de invloed van Richárd Rapport, de Roemeen die als secondant optrad.

Nepomniasjtsji had vorige week de titel nog in zicht. Maar in de twaalfde partij ging het mis. Nadat hij een gewonnen stelling had opgebouwd, begon de Rus met tamelijk snel spel onverwachts terrein te verliezen. Hij deed zichzelf op de 34ste zet de das om met de pionzet f5, die meteen de kwalificatie van een blunder kreeg.

Op zijn gezicht wisselden vertwijfeling en ongeloof elkaar af. Hij schudde het hoofd, zakte onderuit. Hij staarde naar het bord en in het verre niets. Wat is hier gebeurd? Er school empathie en zelfs medelijden in de enkele blikken die zijn tegenstander hem tersluiks toewierp. Na afloop klonk de Rus weer nuchter. ‘In deze fase moet je precies zijn. Ik was niet precies genoeg.’

Timman: ‘Nepomniasjtsji heeft altijd zwakke momenten. Hij heeft de neiging wat te snel te spelen, waardoor het slordig wordt.’ Warmerdam: ‘In die partij zag je bij hem de stress toeslaan. Hij was ook zo dichtbij, het stond 6-5. Maar met die zet stortte zijn koning in. Hij had het psychologisch heel zwaar, je zag hoe wanhopig hij oogde.’

Slagvaardiger

Of Ding de terechte winnaar is? De meningen lopen uiteen. Timman: ‘De winnaar is altijd de terechte winnaar. Het kan iemand wel eens wat tegenzitten, maar dat maakt de winst van de ander niet minder verdiend.’ l’Ami neigt naar Nepomniasjtsji. ‘Het was close, maar zijn team leek net wat wat beter voorbereid. Er zat telkens druk in zijn openingen. Maar Ding was in de tiebreak slagvaardiger.’ Warmerdam: ‘Geen van tweeën eigenlijk. Daarvoor zaten er te veel mindere partijen tussen.’

Zal de schaduw van de afwezige Carlsen over dit resultaat blijven hangen? Timman: ‘De echte wereldkampioen was er niet bij. Dat is Carlsen.’ l’Ami: ‘Het is eerder gebeurd dat de wereldkampioen niet de beste schaker was. Carlsen was vanaf 2009 al de beste, maar hij greep pas in 2013 de titel. Deze finalisten hebben simpelweg gedaan wat ze moesten doen.’

Warmerdam: ‘Er zijn tot deze match maar zestien wereldkampioenen geweest in klassiek schaken. Het is een selecte groep. Daar hoort Ding eigenlijk nog niet bij. Als hij Carlsen had verslagen, ja, dan wel.’