In Tsjechië hervindt Lucas van Foreest zijn draai

Een paar maanden geleden rijmde Jorden van Foreest dat het niet kunnen spelen van klassiek schaak leidde tot frustratie en gebrek aan Twitter-inspiratie. De in een gedichtje verpakte boodschap was vrolijk bedoeld, maar had een serieuze ondertoon. Van Foreest was begin dit jaar in topvorm. In januari eindigde hij in Wijk aan Zee op de gedeelde vierde plaats en in februari won hij de hoofdprijs in een tienkamp in Praag.

Met een paar mooie invitaties voor buitenlandse toernooien op zak lonkte de doorbraak naar de internationale top, ­totdat de coronacrisis alles veranderde. ­Zeven maanden lang behielp Van Foreest zich met onlineschaak, zij het minder ­frequent en intensief dan sommige van zijn collega’s.

De terugkeer naar zijn oude metier in september liet te wensen over. Een lichte minscore in de finale van de Duitse clubcompetitie en 50 procent in het Spaanse teamkampioenschap, beide malen tegen oppositie van hoog niveau.

Jordens broer Lucas van Foreest liet het onlinespel aan zich voorbijgaan en wachtte geduldig tot de klassieke strijd met bord en stukken werd heropend. Hij had wisselend succes in toernooien in Griekenland en Italië, maar eind vorige maand was het raak in het Tsjechische Open in Pardubice. Met een score van 7,5 uit 9 won de Nederlandse kampioen van 2019 de eerste prijs.

L van Foreest – Küppers

Pardubice 2020

1.e4 c5 2. c3 Pf6 3. e5 Pd5 4. Pf3 e6 5. d4 cxd4 6. cxd4 d6 7. Lc4 Le7 8. 0-0 0-0 9. De2 b6 10. Pbd2 Lb7 11. Pe4 Pc6 12. Td1 Tc8 13. h4 Dc7 14. exd6

Deze ruil levert niets op. Sterker is 14. Lxd5 exd5 15. Pc3, waarna zwart met het pionoffer 15 ... Dd7 16. Pxd5 De6 17. Pxe7+ Pxe7 voldoende tegenspel houdt.

14 ... Lxd6 15. Pxd6 Dxd6 16. Ld3 h6 17. a3 Pf4 18. Lxf4 Dxf4 19. g3

Met 19. De4 Dxe4 20. Lxe4 kan wit op zoek gaan naar de nooduitgang, maar met remises tegen niet bijster indrukwekkende tegenstanders win je geen open toernooien.

19 ... Dg4 20. De3 Pe7 21. Pe5 Dh3 22. Le4 Lxe4 23. Dxe4

Diagram

23 ... Tfd8?

Vaak een nuttige zet, maar niet in deze stelling. Zwart staat behoorlijk na 23 ... Pd5 en het sterkst is 23 ... f5! 24. Dg2 Dxg2+ 25. Kxg2 Tc2. Kiest wit na 23 ... f5 een ander veld dan g2 voor de dame, dan volgt 24 ... f4 met gevaarlijke aanval.

24. Db7! Te8 25. Tac1 Txc1 26. Txc1 f6 27. Dd7 Tf8

Diagram

28. Pg6!

Veel sterker dan 28. Pc4 Pf5.

28 ... Pxg6 29. Tc7 Pe7 30. Dxe7 Dg4 31. Kg2

Met de dreiging 32. f3, waarna de zwarte dame de dekking van de e-pion moet opgeven.

31 ... e5 32. d5 e4 33. d6 f5 34. d7 Df3+ 35. Kg1 Dd1+ 36. Kh2 Dd4 37. Kg2 f4 38. Tc8 f3+ 39. Kh3

Zwart geeft op.