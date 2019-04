In tijden van veranderende financiële verhoudingen doet Ajax het onmogelijke – en vangt een bonus van 12 miljoen

Ajax is de eerste Nederlandse club sinds PSV in 2005 die de laatste vier bereikt. Beeld BSR Agency

Ajax verdient met de plaatsing voor de halve eindstrijd een premie van 12 miljoen euro en ziet zijn revenuen in de Europese competitie oplopen tot boven de 90 miljoen, een bedrag dat bestaat uit startgeld, prestatiebonussen, televisiegeld en opbrengst uit de zogenoemde coëfficiëntenlijst, een beloning voor de Europese status van Ajax.

Wedstrijdverslag Het formidabele ensemble Ajax gooit de verhoudingen in voetballend Europa volledig overhoop. Ajax was in Turijn een vechtmachine met geweldige erupties van voetbalkunde en plaatste zich ten koste van Juventus verdiend voor de halve finales van de Champions League. Het is ongekend. Lees het wedstrijdverslag van Willem Vissers vanuit Turijn.

Ajax is de eerste Nederlandse club sinds PSV in 2005 die de laatste vier bereikt, terwijl Ajax in tegenstelling tot PSV destijds drie voorrondes moest doorkomen. Het elftal van trainer Erik ten Hag heeft al zestien Europese duels afgewerkt dit seizoen. Ajax stond 22 jaar geleden voor het laatst in de halve eindstrijd, waarin het destijds verloor van Juventus.

De plaatsing is mede bijzonder omdat Ajax de huisstijl van aanvallend voetbal durft te hanteren en indruk maakt in Europa. Spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, tot dit seizoen in internationaal opzicht relatief onbekend, zijn definitief doorgebroken. Ajax, normaliter met een begroting van rond de 100 miljoen euro, valt wat budget aangaat in het niet bij clubs als Manchester City, Manchester United, Barcelona en Real Madrid, die allemaal tussen de 500 en 700 miljoen zitten. Ajax, dat op doelsaldo koploper is in de eredivisie en ook het kampioenschap en de nationale beker nog kan winnen, mag onderhand spreken van het in financieel opzicht succesvolste seizoen in de clubhistorie.

Daley Blind springt op de rugt van Ajax verdediger Joël Veltman. Beeld AFP

Middenvelder Frenkie de Jong is al verkocht aan Barcelona, voor een bedrag dat kan oplopen tot 86 miljoen euro. De verwachting is dat ook anderen, onder wie aanvoerder Matthijs de Ligt, voor tientallen miljoenen zullen vertrekken.

Ajax wil de uitstroom tot maximaal vijf spelers beperken. Het streven van algemeen directeur Edwin van der Sar om een omzet te halen van 250 miljoen komt dichtbij.