In ‘superfocus’ zeilen Lambriex en Van de Werken naar derde wereldtitel

Bart Lambriex en Floris van de Werken in actie in de klasse van de 49ers tijdens de zesde dag van de wereldkampioenschappen zeilen in Scheveningen. Beeld ANP

Ze zeilden een van de beste races van hun leven, verklaarde Floris van de Werken woensdagavond na de wedstrijd op de WK zeilen in Scheveningen. Het leverde hem met Bart Lambriex de wereldtitel op in de klasse van de 49ers, de snelle maar wankele boot, met een smalle romp en brede wings aan weerszijden.

Het is voor de derde achtereenvolgende keer dat ze wereldkampioen zijn geworden, na eerdere zeges in Oman (2021) en Halifax (2022). Nadat Lambriex op de Olympische Spelen in Tokio met Pim van Vugt in de boot zesde was geworden, besloot hij verder te gaan met Van de Werken, in de overtuiging dat het beter kon worden.

Het goud gisteren kwam onverwachts snel, ook voor de Nederlanders zelf. Aan het begin van de dag waren ze na de twaalf races eerder deze week nog in een nek-aan-nekrace verwikkeld met de Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel. Ook andere concurrenten zaten niet veraf.

Maar Lambriex en Van der Werken kwamen woensdag twee keer als eersten over de finish en in de laatste race bleek een derde plaats voldoende om uit de greep van de Spanjaarden te blijven. Die kwamen in de laatste race niet verder dan de 16de plek en liepen eerder tegen een straf op wegens een te vroege start. Vrijdag varen de tien hoogstgeklasseerde deelnemers nog de zogeheten medalrace, waarin doorgaans de beslissing valt, maar de voorsprong van 26,8 punten van de nummer één op de directe belagers valt niet meer te overbruggen.

Vuur in de mens

Van de Werken sprak na afloop van een ‘superfocus'. Ze voelden zich eerder in de week benadeeld door een jurybeslissing in het voordeel van het Spaanse team. ‘Het is sowieso altijd een hele harde strijd, zeker als de condities zwaarder worden. Dan krijg je al snel een oorlogssfeer. Maar die is er ook als dingen niet eerlijk voelen. Dat brengt het vuur in de mens.’

Lambriex: ‘Het is heel fijn als je het op zo’n belangrijke dag zo goed kan doen. Dan draait het om de details, de kleine beetjes in de snelheid en de strategie, en hoe je de windvlagen kunt zien aankomen.’

De wereldkampioenen kondigden aan dat ze in de medalrace, waar voor hen weinig meer op het spel staat, niettemin ‘het beste van onszelf’ zullen laten zien.