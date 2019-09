In striemende hagelbuien ontmantelt Sloveen Primoz Roglic het Spaanstalige blok tijdens sleuteletappe Vuelta

Die mocht weliswaar de rode leiderstrui aantrekken, maar weet ook dat de speling verontrustend klein is met het oog op de tijdrit van dinsdag in Pau, de discipline waarin Roglic excelleert. Diens landgenoot, de nog maar 20-jarige Tadej Pogacar, kwam op de slotklim naar Cortals d’Encamp als eerste boven, nadat ook hij alsmaar het kielzog van de aanvallers had gekozen. Aldus demonteerden beide renners uit het kleine Alpenland vakkundig de Spaanstalige furie op eigen terrein. ‘Roglic is in het voordeel’, concludeerde Quintana bovenop de berg.

Het was aangekondigd als een sleuteletappe, de 94 kilometer in het ministaatje, met maar liefst vijf beklimmingen. De klassementsrenners zouden er niet aan ontkomen alle kaarten op tafel te leggen. Het spetterde dan ook in figuurlijke zin op de flanken van achtereenvolgens de Coll d’Ordino, Coll de la Galina, de Alto de la Cornella, en de Alto de Engolasters, gevolgd door een onverharde strook van ruim drie kilometer en de weg bergop naar de finish.

Maar toen de onweerswolken aan het eind van de middag optrokken, bleek het kwartet favorieten voor de eindzege nog dichter bij elkaar gekropen. Achter Quintana en Roglic staat Miguel Ángel Lopéz op 17 seconden, gevolgd door Valverde op 20 tellen.

Renners in de bergen van Andorra. Beeld EFE/ Javier Lizon

De ploegleiders van de vier hadden zondag voor dezelfde strategie gekozen: renners meesturen met de eerste ontsnapping. Dan kunnen die zich in de beslissende fase nog nuttig maken voor hun kopman. Zo had Jumbo-Visma Robert Gesink en de Amerikanen Neilson Powless en Sepp Kuss afgevaardigd en Astana van Ángel López Gorka Izzagire en Jakob Fuglsang. Ook Movistar had pionnen voorin.

Vanaf 18 kilometer voor de finish werden de plannen op hun effectiviteit getoetst, toen Ángel López als eerste ten aanval trok en door zijn voor hem rijdende collega’s werd opgewacht. Het leverde de Colombiaan een voorsprong van ruim een halve minuut op. Maar toen de camera hem weer ving nadat er vanwege het beestenweer tijdelijk geen beelden konden worden uitgezonden, zat er bloed op zijn linkerarm en was zijn shirt besmeurd. Een val had zijn poging tijd te winnen op de concurrentie om zeep geholpen.

Intussen stelde Movistar Roglic op de proef met uitvallen van Quintana en Valverde. Even leek de Sloveen net iets te vroeg alles in zijn eentje te moeten opknappen, totdat Gesink, zij het kort, en Kuss hem op sleeptouw namen. Na zijn tuimeling op het doorweekte gravel, volgens zijn ploeg veroorzaakt door een motorrijder, achterhaalde hij in de laatste kilometers op eigen kracht Valverde, die weer aasde op de weggereden Quintana.

Nairo Quintana met de rode leiderstrui. Beeld BSR Agency

De regensluiers in de Pyreneeën konden niet verhullen dat het stormt binnen de gelederen van Movistar. Waar beide kopmannen elkaar de afgelopen dagen onder het mom van een goede verstandhouding herhaaldelijk het leiderschap in de klikschoentjes schoven, rebelleerde meesterknecht Marc Soler openlijk. Hij had het onverharde pad dat vooraf ging aan de laatste klim goed verteerd en leek op weg naar de ritzege, toen hij vanuit de ploegleiderswagen het consigne kreeg te wachten op Quintana, die met Pogacar in zijn wiel onderweg was. Wild gebarend naar achteren en misprijzend het hoofd schuddend minderde hij vaart. In de laatste kilometer zette hij zich demonstratief aan de kant. De boodschap was onmiskenbaar: zoek het verder maar uit, Nairo, het is mooi geweest zo. Quintana verlaat Movistar aan het eind van het seizoen.

Achter het strijdtoneel tussen de Slovenen en de Spaanstaligen, weerde Wilco Kelderman zich duchtig. Hij maakte deel uit van de grote groep vluchters, maar had de pech dat hij als een van de weinigen voor het klassement reed. Anderen reden voor een ritzege of wisten dat ze moesten wachten op hun kopman. Hij verzette veel werk en eindigde als achtste, op één minuut van Pogacar. Hij putte er vertrouwen uit. ‘Ik kijk uit naar de komende weken.’

De jonge Sloveen Pogacar, nu vijfde in de rangschikking op 1.42, straalde na afloop. Hij had zaterdag naar het weerbericht gekeken en was er blij mee geweest. ‘Regen is goed voor mij.’