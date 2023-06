In snikheet Las Vegas is ijshockeykampioen Golden Knights een succesnummer

Overwinningsparade in Las Vegas met de Stanley Cup, in de auto bij Golden Knights-spelers Jack Eichel (l) en Mark Stone. Beeld Getty

De nieuwe ijshockeykampioen van Noord-Amerika komt uit de woestijn. Las Vegas Golden Knights pakte afgelopen week de titel tegen Florida Panthers, een club die op zijn beurt in het tropische Miami speelt. Vrieskou of natuurijs zijn al lang geen vereisten meer voor een speelstad in de National Hockey League (NHL). De competitie trok in de loop der jaren steeds verder naar het zuiden.

Voor Las Vegas was het de eerste titel in het pas 6-jarige bestaan. De club schoot in 2017 uit de dorre grond van het populaire gokwalhalla. In het eerste seizoen werd meteen de finale gehaald, daarna bleef de club een vaste klant in de play-offs. Altijd bleef het stadion goed gevuld.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Het bleek dus te kunnen, ijshockey op een plek die bekendstaat om zijn verstikkende hitte. Toen de Golden Knights dinsdag in de eigen T-Mobile Arena aan de beroemde Strip het kampioenschap veiligstelden, stond het kwik buiten op 33 graden. Voor lokale begrippen was het een koele dag. In de zomer van Las Vegas schiet de temperatuur met grote regelmaat de 40 graden voorbij.

Sun Belt

De kersverse kampioen is lang niet de enige die in een warm klimaat speelt. Verschillende clubs uit de 32 teams tellende NHL komen uit Texas, Florida, Arizona, North Carolina of Californiё. Het zuiden kent succes: alle vier de halvefinalisten uit de afgelopen play-offs kwamen uit een staat uit de zogeheten Sun Belt, de zeventien zonnige staten aan de onderkant van Amerika. Het was een primeur.

Toen de NHL in 1917 werd opgericht in het Canadese Montreal kende de competitie uitsluitend speelsteden waar palmbomen in de winter van ellende zouden verschrompelen: Boston, Chicago, Detroit, Montreal, New York en Toronto. Pas vijftig jaar later werd de competitie voor het eerst uitgebreid. Het aantal clubs verdubbelde. Bij Los Angeles Kings en het inmiddels opgeheven California Golden Seals konden bezoekers de winterjas thuis laten.

De huidige NHL bestaat uit zeven Canadese en 25 Amerikaanse clubs. Twee daarvan huizen in het warme Florida, waar het ijshockey verrassend succesvol is. Tampa Bay Lightning won sinds zijn oprichting in 1992 drie kampioenschappen en haalde nog eens twee finales. Het vaak kwakkelende Florida Panthers haalde dit jaar verrassend de finale.

In de staat met een kleine 22 miljoen inwoners zijn de ijshockeyhallen vooralsnog dungezaaid: volgens nationale bond USA Hockey zijn ze maar op twintig plekken te vinden. Door de komst van de NHL-clubs verdrievoudigde het aantal ijshockeyers in Florida, maar de top weten ze niet vaak te halen. Van de ongeveer 600 Amerikanen op het hoogste niveau, kwamen er dit seizoen twaalf uit de Sunshine State.

Slechts één speler uit Nevada

Ook in Nevada, de thuisstaat van Las Vegas, nam het aantal ijshockeyers toe, maar vooralsnog haalde slechts één speler van eigen bodem de NHL. Gage Quinney, geboren en getogen in ‘Vegas’, speelde in het seizoen 2019-2020 drie wedstrijden voor de Golden Knights. Hij leerde ijshockeyen in een van de handvol hallen in de staat, waar het strijdtoneel met kunst- en vliegwerk bevroren worden gehouden.

Terreinknechten in de warme steden draaien overuren. De ijslaag van hooguit vier centimeter dik ligt op een betonnen vloer met koelelementen, die op plekken als Las Vegas en Florida op volle toeren draaien. De temperatuur in het stadion moet volgens de regels van de NHL bovendien tussen de vijftien en achttien graden blijven. Grote doeken voor ingangen rondom de ijsbaan moeten de hitte buiten houden.

Buitenbaantjes overleven niet in de brandende zon en in dat opzicht hebben de warme staten een permanente achterstand op plekken als Massachusetts en Minnesota, waar de sport de grootste populariteit geniet en dichtgevroren meertjes in de winter uitnodigen tot potjes ijshockey.

Of Canada, waar het de nationale sport is. De noorderburen van de VS mogen dan minder clubs hebben, het gros van de spelers uit de NHL (ongeveer 900) heeft een Canadees paspoort.

Geen voet aan de grond

Dat ijshockey niet altijd gedijt in de warmte, bewijst onder meer het sukkelende Arizona Coyotes. De club verhuisde in 1996 van het Canadese Winnipeg naar de Amerikaanse woestijn en kon, op een paar redelijke jaren na, nooit voet aan de grond krijgen. Momenteel speelt de club zijn thuiswedstrijden voor een kleine 5000 supporters, in een stadion dat gedeeld wordt met de universiteit van Arizona State.

Anderzijds is daar het succesverhaal van kampioen Las Vegas Golden Knights. De club werd vanaf het begin omarmd door de lokale bevolking, mede als gevolg van een tragische gebeurtenis. In oktober van 2017 opende een schutter vanuit een hotelraam van een casino aan The Strip het vuur op een menigte concertgangers, waarbij 58 doden en honderden gewonden vielen.

Acht dagen later speelden de Golden Knights hun allereerste thuiswedstrijd. De ijshockeyers hielpen bij het herstel, doneerden hun bloed en geld en lieten zich zien in de gemeenschap. De lokale supporters toonden vervolgens hun dankbaarheid door bij elke thuiswedstrijd het stadion tot de nok te vullen. Zo werd de snikhete woestijnstad Las Vegas een onwaarschijnlijke hotspot voor een traditionele wintersport.