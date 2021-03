In sneltreinvaart bereidt Oranje zich voor op het WK-kwalificatieduel met Turkije

Het Nederlands elftal tijdens de training voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije, aanstaande woensdag. Beeld ANP

Het is best apart: kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar, eerder gespeeld dan de eindronde van het EK van 2021, dat officieel nog Euro2020 heet, het vanwege corona uitgestelde toernooi van vorig jaar. Het voetbal weet aardig aan het virus te ontsnappen, al is de kalender fors gehusseld.

Het is even omschakelen, van club naar land. Steven Bergwijn voetbalde in maart in totaal 62 minuten voor Tottenham Hotspur. Donny van de Beek deed 64 minuten mee bij Manchester United, Ryan Babel ruim 90 minuten bij Galatasaray. De drie aanvallend ingestelde spelers maakten geen doelpunt deze maand.

Maandag meldden ze zich met 21 anderen bij Oranje, waar het gaat om meer dan vorm. Het Nederlands elftal is, zeker met zo weinig tijd, een min of meer vaste groep met af en toe een nieuweling. Andere omgeving, andere wetten en sfeer, wie weet hoe snel minder gelukkigen in het spel opbloeien.

Zeist

Want daar zijn ze, op de afgesproken tijd van 18.00 uur op de campus in Zeist, voor een training die oorspronkelijk openbaar zou zijn voor publiek en pers, maar vanwege corona slechts digitaal is te volgen, met live-commentaar. De eerste bijeenkomst van het jaar, voor drie kwalificatieduels op weg naar het omstreden WK in Qatar.

Tegenover de reserves, soms naar de marge verdreven bij hun club, staan mannen met een glimlach. Frenkie de Jong, zondag tot laat actief met Barcelona in de prachtige wedstrijd bij Real Sociedad (1-6), ziet opeens kansen gloren op het kampioenschap en de bekerwinst, met de herboren Messi aan zijn zijde. De Ajacieden, van wie doelman Maarten Stekelenburg herintreder is bij Oranje, zijn al bijna kampioen.

Oud-Ajacied Donny van de Beek was weer eens basisspeler in de bekerwedstrijd tegen Leicester. Hij maakte een mooi overstapje voor de 1-1 van Greenwood, maar United verloor kansloos. Van de Beek, gewisseld, krijgt nauwelijks speeltijd en is zijn zelfvertrouwen kwijt. Hij speelde zondag vooral breed en terug, waar hij bij Ajax diepte zocht.

Ryan Babel voetbalde afgelopen weekeinde twee minuten in het spektakelstuk van Galatasaray tegen Rizespor (3-4), als invaller voor Falcao. In de dynamiek van en rond Oranje is Babel een belangrijke pion, die bovendien een goede rol speelde in de tijd van de vorige bondscoach Koeman. Aanvalsleider Memphis Depay van Lyon werd na bijna een uur gewisseld, thuis in de topper met Paris SG, bij 0-4. Matthijs de Ligt verloor met Juventus thuis van Benevento en kan prolongatie van de titel bijna vergeten.

Succes of deceptie

Iedereen komt met zijn verhaal, met succes of deceptie. En dan zijn de WK-wedstrijden ook een soort voorbereiding op het EK, nog steeds geprogrammeerd in twaalf landen, al vergadert de UEFA daar eind maart over. Normaliter volgt na een dag of vier in zo’n tiendaags trainingskamp de eerste wedstrijd. Nu is dat meteen woensdag. Maandag was het dus testen op corona plus een lichte training. Dinsdag een besloten tactische training. Daarna is er een persconferentie met bondscoach Frank de Boer en aanvoerder Wijnaldum, de vervanger van de geblesseerde Van Dijk, plus de reis naar Istanbul.

Trainer en middenvelder zullen vragen krijgen over het meest bediscussieerde WK in de geschiedenis, in Qatar, waar de arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden stadions bouwen. De KNVB heeft zijn standpunt uitvoerig verwoord. De bond zal kritisch deelnemer zijn, mocht Oranje zich plaatsen. De KNVB is in overleg met andere bonden, leidt trainers op in Qatar, helpt vrouwenteams ontstaan en zal ook tijdens het WK een kritisch geluid laten horen. Een boycot is nooit serieus ter sprake gekomen.

Maar eerst moet Oranje dus op het WK zien te geraken en dat is een best lastige opgave. Alleen de nummer 1 plaatst zich direct, een positie waarvoor normaliter drie landen in aanmerking komen: Nederland, Turkije en Noorwegen, dat een van de beste spitsen ter wereld in het veld kan brengen, Erling Braut Haaland. De andere landen zijn Montenegro, Letland en Gibraltar. De nummers twee van de groep spelen in een play-off, met twee landen uit de Nations League, om uiteindelijk nog drie plekken.

De Boer toonde zich blij met het programma. Turkije-uit is lastig, maar zonder publiek mogelijk iets makkelijker. Daarna volgt zaterdag Letland-thuis in Amsterdam, voor 5000 toeschouwers als onderdeel van fieldlab-onderzoek. Saillant: de wedstrijd begint om 18.00 uur. Snel naar huis na de wedstrijd is het devies, vanwege de avondklok. De laatste wedstrijd van het drieluik is op 30 maart, in Gibraltar. Dat is een primeur voor Oranje.