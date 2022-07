In slechts tien minuten gaat Jumbo-Visma van de hemel in Calais naar de hel van Wallers-Arenberg

Op de laatste kasseienstrook probeert Primoz Roglic voorop met Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck, zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma in zijn wiel om de achterstand nog te beperken. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In een minuut of tien ging Jumbo-Visma woensdag van de hemel in Calais naar de hel van Wallers-Arenberg. Dinsdag fladderde Wout van Aert in het geel naar een zege in etappe vier, eentje die hij te danken had aan de inzet van zijn volledige, soevereine ploeg, tien kilometer voor de streep. Een dag later, in startplaats Lille, stonden er dan ook drie hoge vaandels bij de ploegbus om hun dominantie te onderstrepen: winnaar etappe, leider groene trui, leider gele trui.

In de slechts drie uur en een kwartier die etappe vijf, de vooraf zo gevreesde kasseienrit, duurde leek er opeens geen eind te komen aan de ellende voor de Nederlandse equipe. Opvallend was dat alle Jumbo-Visma-malheur op het asfalt plaatsvond, waar vooraf de elf kasseienstroken van samen bijna 20 kilometer zo werden gevreesd.

Van Aert, in het geel, viel na een plaspauze samen met ploeggenoot Steven Kruijswijk en zag het peloton en de kans op een ritzege aan de horizon verdwijnen. ‘Daar was ik nog beduusd van toen ik met ‘Stievie’ aan het overleggen was wat we moesten doen om de zaak te herstellen’, vertelde Van Aert na afloop. ‘Plots remde voor ons de ploegwagen van DSM en kon ik nog net uitwijken. Het was angstig. Ik was centimeters verwijderd van hele grote schade.’

Erger

Het werd erger. Jonas Vingegaard, nummer twee van de ploeg achter Primoz Roglic voor het geel in Parijs, werd van achteren aangereden en moest een nieuwe fiets krijgen. Ploeggenoot Nathan Van Hooydonck stopte en probeerde het karretje van de jonge Deen ter plekke te repareren, maar die sprong op de fiets van zijn Belgische helper. Alleen: Vingegaard is 1 meter 75 en Van Hooydonk 1 meter 93. Koddig gezicht voor een miljoenenpubliek: de nummer twee van de Tour van vorig jaar die niet bij de trappers kan als hij op het zadel zit en dan maar op de bovenbuis plaatsneemt.

Een paar honderd meter later besefte Vingegaard de zinloosheid ervan – ‘ik raakte een beetje in paniek’ – en vroeg aan ploeggenoten wat te doen. Misschien de fiets van Kruijswijk? Een beeld dat beklijft is van vier Jumbo-Visma mannen die allemaal twijfelen wie nu op zijn eigen fiets zit. Uiteindelijk werd van de ploegauto het juiste reserve-exemplaar gehaald. ‘Dit kun je honderd keer bespreken’, zei ploegleider Grischa Niermann, ‘maar in de hectiek ging dat mis.’

Bij de start was te zien dat Jumbo-Visma wel op zo’n fietswissel had geanticipeerd. Meesterknecht Tiesj Benoot (1 meter 90) reed met een verstelbare zadelpen waarmee de zetel in één beweging naar beneden kon worden gebracht. Handig, als een kleinere ploeggenoot een nieuwe fiets nodig heeft. Maar Benoot was niet in de buurt toen dat voor Vingegaard gold.

Fietswisselincident

Een paar minuten na het fietswisselincident kwam de grootste tegenslag voor ‘de mannen van de supermarkt’, zoals sprinter Fabio Jakobsen de renners van de zwart-gele ploeg noemt. Een onoplettende motor haakte op een rotonde in een hooibaal met plastic eromheen en schoof die onbewust een stukje de weg op. De voorste renner van het peloton kon het ding net ontwijken, maar tikte het nog iets verder in de weg. Uitgerekend Roglic reed er in volle vaart tegenaan en komt zwaar ten val.

Gevolg aldus een andere Jumbo-Visma-ploegleider, Arthur van Dongen: schaafwonden, dikke bulten op de rug en schouder uit de kom bij de 32-jarige Sloveen. Tamelijk indrukwekkend was dat de renner de schouder zelf weer terugzette en op zijn fiets klom om de verloren tijd goed te maken. Dat lukte niet helemaal.

Zodra Tadej Pogacar, zijn grote tegenstrever, de enige eigenlijk, door kreeg dat zijn landgenoot in zwaar weer zat, zette de jonge tweevoudig Tourwinnaar aan en vloog over de laatste kasseienstroken. Zijn UAE-ploeg was nergens te bekennen, maar de actie van Pogacar had succes, want Roglic verloor ruim twee minuten op hem. ‘De Tour is nog lang niet voorbij voor Primoz’, bezweerde Van Dongen, ‘maar zoveel verliezen en dan ook nog zwaar gehavend zijn, daar wordt het allemaal niet beter van.’

Complexe opgave om juiste beslissingen te nemen

De ploeg had volgens Van Dongen alle scenario’s, ook deze, vooraf besproken. Het werd op het uur U een complexe opgave om de juiste beslissingen te nemen. Van Aert reed naar eigen zeggen om zijn gele trui te behouden, maar maakte dat ondergeschikt aan het helpen van Vingegaard. Daarachter namen Benoot en Van Hooijdonck Roglic op sleeptouw. ‘Zo hebben we de schade weten te beperken’, zei hun ploegleider.

De afrekening na de finish was dat Van Aert weliswaar had moeten accepteren dat een tweede opeenvolgende ritzege er niet in zat, maar toch bleek geslaagd in zijn beide alternatieve missies. Hij behield de gele trui én zorgde ervoor dat Vingegaard maar dertien tellen verloor op Pogacar.

Met Roglic op zo’n grote achterstand is het de vraag of Jumbo-Visma nu al alle kaarten op de Deen zet. De opsomming van Van Dongen suggereerde dat enigszins: ‘We hebben het geel nog en het groen ook én we hebben Jonas goed staan in het klassement.’ Donderdag staat er bij de start van etappe zes in Binche dus slechts één vaandel minder bij de ploegbus.