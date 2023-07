In slechts 3 sets stormt Djokovic als ongenaakbare favoriet naar de finale

Novak Djokovic slaat zich in de halve finale in drie sets langs de Italiaan Jannik Sinner. Beeld Getty Images

De spanning is om te snijden. De finalist voor de titelstrijd van komende zondag is nog onbekend, maar daar ligt de grote kampioen, Novak Djokovic, met zijn hoofd omlaag, languit op het gras van Wimbledon. Onderuit gegaan in de tiebreak – fysiek welteverstaan.

De Serviër staat op, maakt een geruststellend gebaar naar tegenstander Jannik Sinner, die bezorgd aan het net is komen staan, en doet wat hij ook de afgelopen veertien keer op rij deed: de tiebreak winnen op een grand slam.

Aanstaande zondag speelt Djokovic (36) zijn 35ste grandslamfinale. Geen man of vrouw die dat eerder lukte. Het gaat ten koste van Sinner, de 21-jarige Italiaan. Het werd 6-3, 6-4, 7-6(4).

Bewegen op gras

Terug naar eerder die middag. De wedstrijd is nog geen 20 seconden onderweg, als Sinner naar het gras buigt en de rug van zijn hand tegen de perfect gemillimeterde sprieten legt. Even voelen hoe vochtig het is. Kort daarvoor gleed de 188 centimeter lange, iel ogende Italiaan half onderuit, net tijdens het eerste punt van Djokovic, op diens eerste service. De Italiaan kijkt peinzend, duwt even de onderkant van zijn schoen heen en weer en waagt het er vervolgens weer op.

Hoe verder in het toernooi, des te makkelijker het bewegen op gras wordt, stelde Djokovic twee dagen eerder nog. Het wordt steeds comfortabeler, de ondergrond die tennissers slechts vijf weken van het seizoen aandoen. ‘En voor sommigen van ons, Sinner en Alcaraz bijvoorbeeld, die ervan houden om te glijden, wordt ook dat steeds makkelijker. In het begin loop je voor je gevoel op eieren, omdat het glibberiger is.’

Spelen onder het dak helpt daar niet bij. Djokovic speelde drie van zijn vier wedstrijden onder het witte, door lampen beschenen schuifdak, dat standaard wordt gesloten zodra het begint te regenen. En het dak wordt, zoals de regels van Wimbledon voorschrijven, tijdens een partij ook niet meer geopend als het eenmaal dicht is. Een dak heeft ook effect op gras. Volle tribunes houden meer warmte binnen en zorgen voor een iets vochtigere ondergrond, al proberen airco-installaties dat zoveel mogelijk te verhelpen.

Met moeite staan

De luchtvochtigheid is sowieso al hoog deze vrijdag. Het regent de hele dag in Londen. Als het geroezemoes op de volle tribune van het centre court verstomt, serveren de tennissers op de achtergrondmuziek van tikkende regen. Zowel Djokovic als Sinner slaan regelmatig met de zijkant van hun racket hun schoenzolen schoon.

Er is een verschil tussen glijden of wegglijden. Glijden doen beide tennissers. Vooral Sinner, in vergelijking met Djokovic onervaren op gras, heeft af en toe grote moeite te blijven staan. Maar Sinner beschikt ook over de gave snel weer in balans te zijn. Dat hij de eerste twee sets het nakijken heeft, ligt niet aan het glijden, wel aan de onnodige fouten die de 21-jarige op cruciale momenten maakt. Terwijl Djokovic al zijn kansen pakt en doelgericht speelt, benut Sinner meerdere breekkansen niet.

Djokovic is een man met een missie. Het record aan grandslamoverwinningen heeft hij al in handen: 23. Op Wimbledon kan hij een ander record evenaren: Roger Federer won hier acht keer. Djokovic staat momenteel op zeven.

Te hard kreunen

Halverwege de tweede set beleeft Djokovic een mindere periode, waarin de zenuwen bij hem toenemen als de scheidsrechter hem een strafpunt geeft voor ‘hindrance’, het te hard kreunen. Het is voor het eerst in zijn carrière, zal Djokovic later zeggen. Een twijfelachtige beslissing ook.

‘Volgens mij heb ik mijn tegenstander daar niet mee gehinderd. Maar het is een beslissing die ik moet respecteren. Misschien kwam het door de echo tegen het dak.’ Daarna volgt nog een waarschuwing als hij de maximale tijd voor het serveren overschrijdt. Maar ook dan weet Sinner het tij niet te keren.

De Italiaan draagt de herinnering aan een jaar geleden met zich mee. Toen wist hij het in de kwartfinale van dit toernooi Djokovic uiterst moeilijk te maken in een vijfsetter, waarin de Italiaan tot ieders verbazing de eerste twee sets won.

In ervaring is er een wereld van verschil. Sinner is de nummer 8 van de wereld, Djokovic de huidige nummer 2. De Italiaan die opgroeide in Zuid-Tirol won nooit een grand slam. Het is zijn debuut in de halve finale. Djokovic was al vijftien jaar actief in het proftennis toen Sinner zijn debuut maakte.

Naar leeftijd probeert de Serviër niet te kijken. ‘Integendeel. 36 is het nieuwe 26, denk ik’, zegt hij na afloop, met de lachers op zijn hand. Hij weet: als het draait om ervaring, is hij sowieso de winnaar. En in sport gaat het om vallen en opstaan.