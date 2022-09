In Sierra Nevada ontwaakt de winnaar in wielrenner Thymen Arensman

Thymen Arensman viert zijn zege in de Sierra Nevada. Beeld AFP

Als bonus stormde hij de top-10 van het algemeen klassement binnen, toch de opdracht die hij zichzelf vooraf als kopman had gesteld. Arensman gaat maandag de laatste rustdag in op de achtste plek, op ruim 7 minuten van rodetruidrager Remco Evenepoel.

De Belgische leider zag zondag titelverdediger Primoz Roglic 15 seconden naderen. Roglic staat nu tweede op 1 minuut 34, met nog een week koers te gaan. Voor het klimweekend was zijn achterstand 2 minuut 41.

De afgelopen weken ging het volgens Arensman nergens anders meer over dan de gevreesde 15de etappe van de Vuelta. ‘Een bergrit, grote hoogte, Sierra Nevada’, somde hij op in het interview kort nadat hij, verbijsterd over zijn prestatie, als eerste over de finish was gerold. ‘Ik kan nauwelijks geloven dat ik de koninginnerit heb gewonnen.’ Het was zijn tweede overwinning als prof, precies een maand na zijn eerste, de klimtijdrit in de Ronde van Polen.

Alles goed

Dat het met de vorm goed zat, na twee weken meestal in tropische hitte te hebben gereden, bleek zaterdag. Toen werd hij zevende in een pittige bergetappe. Een dag later deed Arensman alles goed.

Hij was mee met de grote kopgroep die zich aan het begin van de etappe losmaakte. Daarna bleef hij rustig op de 23 kilometer lange, maar alleen in de eerste vijf kilometer zeer steile slotklim. Verschillende renners reden uit die kopgroep weg.

Arensman wachtte op het juiste moment en dat kwam op 8,7 kilometer van de streep. Hij maakte zich los van een kleine groep renners en ging op jacht naar koploper Marc Soler die 50 tellen voor hem op kop reed. Met nog 7 kilometer tot de finish was Arensman al bij de Spanjaard van UAE, die de heuvelrit naar Bilbao had gewonnen. ‘Ik dacht eigenlijk dat Soler op mij wachtte. Maar op een steil stuk versnelde ik en brak hij.’

Voordat Arensman voor het eerst als kopman aan een grote ronde begon, zei hij tegen deze krant dat hij zijn progressie kon aflezen aan de vermogens die hij trapt. ‘Die zijn niet hoger dan vorig seizoen, maar ik haal hetzelfde niveau ook als ik vermoeid ben, na vier of vijf uur koersen. Dat is een enorm verschil. Op dit niveau begin je nooit fris aan een finale.’

Niet ontploffen

Nadat hij Soler had achtergelaten, volgde de zowel fysieke als mentale uitdaging om ruim 6 kilometer lang in een strak tempo naar boven te rijden, zonder te ontploffen. ‘Ik dacht alleen maar: ik moet 400 watt duwen’, vertelde Arensman over het vermogensgetal dat in de training was vastgesteld als het meest geschikt voor zijn missie. ‘400 watt, 400 watt, niet eronder, maar erboven’, was de opdracht uit de ploegleiderswagen achter hem. ‘En dat bleek genoeg’, stelde Arensman met oprechte verbazing vast. ‘Waar kennelijk iedereen echt op de limiet zat, bleek ik nog wat over te hebben.’

‘Als ik moet kiezen hoe ik mezelf als renner typeer’, zei Arensman tijdens de Giro dit jaar. ‘Dan is dat als ronderenner en niet als specialist in eendagskoersen. Mijn toekomst ligt in de grote ronden, maar ik wil me ontwikkelen in brede zin. Ik houd ook erg van koersen als Parijs-Roubaix.’

In zijn eerste Ronde van Italië bleek hij net als in zijn tweede Vuelta, die van vorig jaar, met de besten mee te kunnen in de derde, altijd zware week, getuige podiumplekken in de afsluitende tijdritten van die grote ronden.

Arensman durft nu van zichzelf te zeggen dat hij ‘bijna wel aansluiting’ heeft gevonden met de wereldtop. ‘Ik herstel vrij snel, ik kan aardig klimmen en heb een goede tijdrit.’ Dat laatste bewees hij al ruimschoots en hij blijkt nu ook topklimmers zoals Soler achter zich te kunnen laten. Daarmee heeft het Nederlandse wielrennen precies op het juiste moment een nieuwe, kansrijke ronderenner gekregen, na het afzwaaien van Tom Dumoulin en de omscholing van voormalige ronderenners als Wilco Kelderman en Robert Gesink tot zelfbenoemde rittenkapers of wegkapiteins.

Arensman maakt volgens zijn huidige ploeg Team DSM volgend jaar de overstap naar het rijke Ineos. Welke rol hij daar krijgt is nog onduidelijk. Moet hij knechten voor een kopman, of mag hij zich verder als rondetalent ontwikkelen? Na zijn zege zondag kan hij dat laatste zonder meer eisen.