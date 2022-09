In schaakpartij tegen Niemann trekt wereldkampioen Carlsen zich na één zet terug

Hans Niemann (r) eerder deze maand tegen Magnus Carlsen. Beeld Photo: Lennart Ootes/Grand Chess Tour

Aan de rel in de schaakwereld tussen wereldkampioen Magnus Carlsen en de jonge Amerikaanse grootmeester Hans Niemann over mogelijk vals spel is maandagavond een nieuw hoofdstuk toegevoegd. In een confrontatie tussen beide spelers tijdens de Julius Baer Generation Cup, een onlinetoernooi, trok de Noor zich al na één zet terug. In een reactie op de opening van Niemann met een pion, verplaatste hij, spelend met zwart, zijn paard, waarna de Amerikaan nog antwoordde met het naar voren plaatsen van een tweede pion. Daarna was de partij voorbij. Een verklaring van Carlsen bleef vooralsnog uit.

Schaakliefhebbers hadden reikhalzend uitgekeken naar de partij, nadat enkele weken geleden een wedstrijd tussen de twee eindigde in verdachtmakingen van de wereldkampioen aan het adres van zijn tegenstander. Op 4 september kwamen ze elkaar tegen in de Sinquefield Cup in Saint Louis. Daar maakte de Amerikaan een einde aan een reeks van 53 ongeslagen partijen van Carlsen. Die trok zich plotseling terug uit het toernooi en plaatste op Twitter een filmpje met de Portugese voetbaltrainer José Mourinho, die daarin zegt dat als hij praat in grote problemen komt. Carlsen gaf ook toen geen verdere toelichting. Niemann ontkende stellig dat hij vals had gespeeld.

Op het onlinetoernooi presteerde Carlsen sterk. Hij boekte drie overwinningen en speelde remise tegen de Nederlander Anish Giri. Met zijn besluit meteen op te geven, zakte hij even van de eerste naar de vierde plek, pal achter Niemann. Later stond hij gedeeld tweede.