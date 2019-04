In ruil voor reddingsplan wil Enschede FC Twente terug, naar ‘oale groond’

Het trainingsveld van FC Twente ligt in Hengelo. De verkeerde kant van de grens, vindt de gemeente van Enschede die alleen nog wil financiële hulp wil bieden als de club terugverhuist naar Enschede. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op het trainingscomplex van voetbalclub FC Twente ademt alles clubtrots. Aan de wand tegenover de receptie hangen foto’s van topspelers van weleer. In de gangen naar de kleedkamers prijken foto’s van jeugdspelers die het ver hebben geschopt: Wout Brama, Steven Berghuis, Quincy Promes.

Het logo van de club – een steigerend wit paard op een rood veld – komt overal terug, van de gevel van het gebouw tot de vloer van het krachthonk en zelfs de tegeltjes in de douche.

Het eerste elftal heeft net de ochtendtraining afgewerkt op het groen en gladgeschoren oefenveld achter het complex. Als vleugelspeler Oussama Assaidi naar buiten komt, wordt hij opgewacht door een paar piepjonge fans die met hem op de foto willen. Hij trekkebeent. ‘Het was zwaar.’

Het trainingscomplex van FC Twente is in alle opzichten prachtig. Het heeft maar één nadeel: het ligt aan de verkeerde kant van de grens. Net in Hengelo namelijk. Terwijl FC Twente uit Enschede komt.

Dat is tegen het zere been van de lokale partij Burgerbelangen Enschede (BBE), die een opvallende voorwaarde verbond aan het steunplan voor de noodlijdende club dat maandagavond werd goedgekeurd door de gemeenteraad: FC Twente moet terug naar Enschede. Te beginnen met de jeugdteams en het vrouwenelftal. Maar uiteindelijk ook het eerste van FC Twente.

Met 23 stemmen voor en 16 tegen – op één CDA-raadslid na stemde de hele oppositie tegen – nam de raad een voorstel aan om 5 van de 17 miljoen die de gemeente aan de club heeft geleend kwijt te schelden. Dat gebeurde tijdens een tumultueuze drie uur durende vergadering waarin maar liefst 21 moties en amendementen werden ingediend.

Het is de derde keer in vier jaar tijd dat de club gemeentesteun ontvangt. ‘Het is nu echt een keer klaar’, vatte de D66- wethouder Eelco Eerenberg de stemming in de raad samen.

Lijdensweg

De financiële lijdensweg van FC Twente begon in 2014 toen bleek dat het bestuur had geknoeid met de jaarrekening. De 35 duizend euro aan boete die de club daarvoor kreeg opgelegd van de KNVB viel in het niets vergeleken bij de tegenslagen die in de jaren daarna volgden.

Er volgden punten aftrek, nieuwe boetes en uiteindelijk in 2018 degradatie naar de Eerste Divisie. Nu vecht de club voor promotie terug naar het hoogste niveau. De kans daarop is groot: FC Twente staat fier bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat er opnieuw geld bij moet is natuurlijk zuur, zegt Marc Teutelink, fractievoorzitter van BBE, de grootste partij in de raad, tevens leverancier van een wethouder in het college. Maar het was kiezen tussen twee kwaden, zegt hij. De gemeente heeft al 25 miljoen in de club gestoken. ‘We hadden niks kunnen doen en de club failliet laten gaan, maar dan zie je nooit meer iets terug van het gemeentegeld. Er is geen weg terug.’

Voor Teutelink en zijn partij was het tevens een kans om een oude wens in vervulling te laten gaan: de club terughalen naar ‘oale groond’, waar zij volgens hem thuishoort.

Na de bouw van het Arke-stadion (de huidige Grolsch Veste) in 1998 moest FC Twente op zoek naar een nieuwe trainingslocatie. De keuze viel op de velden rond het Fanny Blankers-Koen Stadion, bekend van de jaarlijkse atletiekwedstrijden. Het oude hoofdgebouw werd verbouwd om kleedkamers en een krachthonk te maken voor de spelers, achter het stadion werden vier oefenvelden en een wedstrijdveld aangelegd.

Het trainingscomplex is ideaal gelegen, op nog geen tien minuten rijden van de Grolsch Veste. Maar wel net binnen de gemeentegrenzen van Hengelo. En dat hoort niet, vindt Teutelink: ‘FC Twente is geworteld in Enschede.’

Verkeerde kant

Tussen de twee Twentse steden is al jaren sprake van rivaliteit. In Hengelo wordt het besluit van de buurstad dan ook betreurd. Claudio Bruggink, wethouder in Hengelo, vindt het pure kapitaalvernietiging. ‘We hebben een prachtig topsportcomplex met alle faciliteiten. Op een steenworp afstand van het stadion. Maar volgens Enschede net aan de verkeerde kant van de stadsgrens.’

Voor wat hoort wat, vindt Teutelink. ‘Als wij de club financieel redden, is het logisch dat wij er wat voor terugkrijgen.’ De gemeenteraad stelde overigens nog een eis aan het nieuwste reddingsplan. Afgesproken is dat de club per seizoen 1965 – het oprichtingsjaar van FC Twente – vrijkaartjes uitdeelt aan minder bedeelde Enschedeërs.

Op het trainingscomplex hebben de spelers intussen andere zorgen. Vrijdag speelt Twente thuis tegen Telstar. Als die wordt gewonnen kan de club zich met nog vier wedstrijden te gaan opmaken voor een terugkeer naar de hoogste divisie.

Beheerder Berry Koens wijst naar waar de gemeentegrens loopt: pal achter het trainingsveld staat het bordje dat aangeeft waar Hengelo ophoudt. Hij wil er niet veel woorden aan vuil maken. ‘Ik snap het wel van beide kanten. Maar Hengelo heeft hier ook geld in gestoken. En het is FC Twente, niet FC Enschede.’