In Rotterdam gebeuren bijzondere dingen: Feyenoord, Sparta en Excelsior stijgen boven zichzelf uit

En weer slaat Feyenoord in de slotfase toe. Nu moet FC Groningen er in de 88ste minuut aan geloven als Oussama Idrissi van dichtbij de 1-0 aantekent. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het is nog nooit zo druk geweest tien minuten van tevoren,’ zegt de ene medewerker van Excelsior tegen de andere. Tevreden observeren ze het voor driekwart gevulde stadionnetje van hun club, zondag kort voor de derby tegen Sparta. Er is weinig politie, supporters van beide clubs lopen door elkaar heen, op zoek naar hun eigen tribune. Op de hoofdtribune zitten zelfs een paar bezoekers met Sparta-sjaals geanimeerd te kletsen met hun buren in Excelsior-shirts.

De goede zin is begrijpelijk. Excelsior eindigde vorig seizoen als zesde in de eerste divisie. Qua begroting, stadion, achterban en de grote concurrentie in Rotterdam een logische eindklassering, maar na een aantal miraculeuze promotiewedstrijden promoveerde de club uit Kralingen afgelopen zomer. Pas de laatste weken zakt Excelsior richting degradatiezone. Sparta degradeerde vorig seizoen bijna, maar staat deze jaargang rotsvast in de top zes waardoor play-offs om Europees voetbal lonken.

Zaterdag was het ook al zo’n vrolijke bedoening in Rotterdam, maar dan aan de zuidkant van de Maas. Feyenoord sloeg wederom toe in de laatste minuten, ditmaal tegen FC Groningen. Het is de vraag of het vervallen stadion De Kuip dit seizoen doorstaat; zo vaak trilde het al op zijn grondvesten na weer een late catharsis. Feyenoord blijft door de 1-0-zege koploper, en is nog actief in de beker (waarin het Ajax thuis ontvangt) en de Europa League (tegen Sjachtar Donetsk), maar voor fans zijn die toernooien eigenlijk secundair.

Het is aftellen geblazen, nog tien competitiepotjes. ‘Waarvan maar drie buiten Rotterdam,’ stelde oud-speler en -trainer Mario Been met een knipoog.

Huidig coach Arne Slot rekende na afloop in de perskamer nog maar eens voor hoeveel spelers Feyenoord kocht voor het bedrag dat naaste achtervolger Ajax, al uitgeschakeld in Europa, uitgaf aan één speler (Steven Bergwijn die 31 miljoen kostte). Het antwoord: vijftien. Met andere woorden: hier gebeuren grootse, bijzondere dingen. Slot, ferm op de vraag of het Feyenoord de laatste weken niet meezit: ‘Ik denk dat we vaker niet beloond zijn voor ons dominante spel dan wel.’

Hoe kan het dat drie clubs die binnen een paar kilometer afstand van elkaar vertoeven allemaal zo ver boven verwachting presteren? Vier mogelijke verklaringen getoetst.

1 De kweekvijver

Het is verleidelijk te wijzen op het grote aanbod aan voetbaltalent in Rotterdam, de tweede stad van het land bezaaid met voetbalpleintjes en amateurclubs. Maar in Amsterdam wonen meer mensen en zetelt maar een profclub, Ajax. In de eredivisie spelen twee keer zoveel Amsterdammers dan Rotterdammers, zo zocht Het Parool een aantal jaar geleden uit.

Dat zit hem in de jeugdopleiding van Ajax waarin jaarlijks 13 miljoen wordt gepompt tegenover 5,5 miljoen bij Feyenoord, 1,5 miljoen bij Sparta en een paar ton bij Excelsior. Ajax haalt geregeld toptalenten weg bij Feyenoord en Sparta. Sparta is zelfs een samenwerkingsverband aangegaan met Ajax. ‘We weten dat we de allerbesten verliezen, maar die daar net achter zitten, willen we houden,’ schetst Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta.

Feyenoord weet zich altijd verzekerd van de steun van het thuispubliek, zoals hier tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wat meespeelt: in Spangen zien ze liever een speler naar Ajax of AZ gaan dan naar grote broer Feyenoord. Zoals kleinste broer Excelsior dan weer liever spelers naar Feyenoord dan naar middelste broer Sparta ziet verkassen. Ook PSV haalt graag een hengeltje op in Rotterdam, terwijl buitenlandse topclubs met lucratieve aanbiedingen strooien.

Het Rotterdamse trio werpt de kwaliteit van de eigen jeugdopleiding in de strijd. Maar bij Feyenoord speelt het beloftenelftal nog steeds ver onder profniveau en rommelde het lang tussen verschillende jeugdtrainers. Van de nieuwe trainingsleer en het moderne complex worden pas later de vruchten verwacht.

Dat er momenteel vier zelfopgeleide spelers (Bijlow, Geertruida, Hartman, Kökcü) meespelen, en goed ook, maakt de Feyenoord-fan apetrots. Afgelopen zomer werd ook weer eens een eigen talent voor goed geld verkocht (Malacia voor 15 miljoen naar Manchester United). Ze kregen hun kans deels doordat Feyenoord lang slecht presteerde op de transfermarkt, deels ook door de komst van Slot die eerder bij AZ aantoonde een kundig talentkneder te zijn.

In het basiselftal van Sparta staat momenteel geen enkel zelf opgeleid talent nadat er de voorbije jaren vier verkocht werden. De aankomende lichting is niet goed genoeg. Dat komt mede doordat Sparta het onder 17-elftal wegbezuinigde. Daar is het inmiddels van teruggekomen. Nijkamp: ‘We zetten vol in op de jeugd, onder meer met een nieuw high tech performance centre.’

Excelsior maakt pas sinds een paar jaar weer serieus werk van de jeugdopleiding na lang nadrukkelijk te hebben geteerd op huurlingen van Feyenoord.

2 De clubleiding

Dat het in de top rustig moet zijn om op het veld te presteren gaat lang niet altijd op, zo bewijzen de Rotterdamse profclubs momenteel. Bij Feyenoord staat de investeerdersgroep Vrienden van Feyenoord en een aantal commissarissen al jaren recht tegenover elkaar. Serieuze investeerders stappen mede door de ingewikkelde bestuurscultuur maar niet in. De veelgeprezen technisch directeur Frank Arnesen werd de deur gewezen na knieproblemen en ook de commercieel directeur stapte recentelijk op. Alles ligt nu zowat op het bord van Dennis te Kloese, de algemeen directeur die ook nog druk is met het oplappen van De Kuip.

De Noor Tobias Lauritsen deelt met zijn 3-1 de knock-out uit namens Sparta in de derby tegen Excelsior. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toch staat er een selectie die nog op drie fronten meestrijdt. Dat is deels nog de verdienste van Arnesen, van de geprofessionaliseerde scouting en van het netwerk van Te Kloese die lang in Midden- en Noord-Amerika werkte.

Bij Sparta was er vorig seizoen een bloedige strijd op directieniveau, leidend tot het vertrek van technisch directeur Henk van Stee. Ook de succesvolle coach Henk Fraser vertrok. Sparta leek rijp voor degradatie, maar de nieuwe technisch directeur Nijkamp haalde in de winterstop een aantal versterkingen en overtuigde nieuwe coach Maurice Steijn vervroegd in te stappen. Sparta bleef erin en was ongekend actief op de transfermarkt.

Vooral de Noren Lauritsen en Kitolano, Canadese Nederlander De Guzman en Japanner Saito zijn voltreffers, zo blijkt ook weer zondagmiddag. Lauritsen en Saito scoren beiden op belangrijke momenten, leidend tot een 4-1-zege. De internationale scouting staat op een hoog niveau vooral door gebruik van data, stelt Nijkamp. ‘Maar we werken ook goed samen met zaakwaarnemers. Dat is niet uniek, hoor. Al willen we het bij Sparta wel graag allemaal een beetje anders doen.’

Excelsior zoekt sinds het vertrek van directeur Ferry de Haan naar Heerenveen naar een geschikte opvolger. De huidige technisch verantwoordelijke Niels van Duinen viel vooral op door zijn broer Mike te halen. Die laatste is spits, maar kan het net al jaren niet vinden en is reserve. Het is ook lastig winkelen als zelfs een aantal clubs uit de eerste divisie meer salaris kunnen bieden.

3 De trainers

Dat Excelsior nu staat waar het staat, komt vooral op het conto van coach Marinus Dijkhuizen. Niet alleen vanwege zijn tactische en didactische kunde, uit zijn netwerk kwam onder meer de topscorer van vorig seizoen Thijs Dallinga die nu furore maakt in de Franse Ligue 1. Hij geloofde in Mats Wieffer die nergens aan de bak kwam. Wieffer werd, na een tip van Dijkhuizen, opgepikt door Feyenoord en haalde aldaar de voorselectie van Oranje.

‘Wat Marinus doet is ongelooflijk,’ prijst Slot. ‘De promotie was al ontzettend knap, en nu haalt hij nog steeds meer dan het maximale uit die ploeg.’

Dijkhuizen, minder geslaagd bij andere clubs, laat zichzelf ook coachen en verzamelde een complementaire, leergierige staf om zich heen. Zijn ploeg oogt fit en heeft veel voor elkaar over.

Dat is ook een kenmerk van Sparta en Feyenoord dit seizoen. Waar bij Ajax Bergwijn en Blind openlijk hun onvrede over reserverollen lieten blijken, klaagt bij Feyenoord zelfs spits Giménez, een volksheld in Mexico, niet als hij reserve is. Slot: ‘Hij heeft een geweldig karakter, wil elke dag keihard aan zichzelf werken en beseft dondersgoed wat hij nog mist. Dat is misschien wel de kracht van deze ploeg. Ze zijn blij dat ze hier mogen spelen en geven iedere dag vol gas. Maar dat we het zó goed doen, had ik voor het seizoen niet gedacht.’

Sparta-trainer Maurice Steijn leeft volop mee met zijn elftal langs de lijn op Woudestein. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Over de opmars van Sparta is hij minder verbaasd. ‘Ze hebben veel ervaring, wat meer geïnvesteerd dan anders. Maurice Steijn heeft altijd boven verwachting gepresteerd en doet dat nu weer, met aantrekkelijker voetbal dan voorheen.’

Daarin zit hem direct de achilleshiel van alledrie de Rotterdamse clubs. De trainers zijn eigenlijk de onmisbare sterspelers, maar tegelijkertijd passanten. Aan Slot wordt al flink getrokken.

4 De achterban

Bij Feyenoord zingt dit seizoen niet alleen de harde kern, maar het hele stadion oude klassiekers uit volle borst mee. De thuiswedstrijden van Sparta zijn de rest van het seizoen al uitverkocht. Ook de Excelsior-aanhang, in het verleden steevast overstemd door het uitvak, roert zich meer dan anders.

‘In Rotterdam proef je echt de liefde voor voetbal,’ zegt Jonathan de Guzman, geboren in Canada, opgegroeid bij Feyenoord, daarna in alle topcompetities actief en nu Sparta-speler. ‘De wisselwerking met het publiek hier is bijzonder, helpt je vaak echt over een dood punt. Dat is een enorm voordeel.’