In Rosmalen blijkt dat Tallon Griekspoor ook op gras kan toveren

Tallon Griekspoor wint na drie sets van de als vierde geplaatste Australiër Alex de Minaur (4-6, 6-3, 6-4). Beeld ANP

Tallon Griekspoor bestempelde zichzelf lange tijd als gravelspecialist, maar op het gras van de Libéma Open bewijst de 26-jarige Nederlander opnieuw dat hij ook op andere ondergronden prima uit de voeten kan. Griekspoor bereikte vrijdag in Rosmalen de halve finale door de Australiër Alex de Minaur te verslaan: 4-6, 6-3, 6-4.

Voor Griekspoor is het alweer zijn derde halve finale op de ATP-tour dit seizoen. In januari won de nummer 38 van de wereld verrassend zijn eerste ATP-titel in het Indiaanse Pune. In Rotterdam reikte hij op het ABN Amro Open tot de laatste vier. Beide toernooien werden op een hardcourt ondergrond gespeeld.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Met zijn overwinning op De Minaur, de nummer achttien van de wereld, liet Griekspoor zien welke ontwikkeling hij de laatste maanden heeft doorgemaakt. Het snelle gras in Rosmalen ligt het verste af van het trage gravel, de ondergrond die hij lange tijd typeerde als de zijne.

Gek is dat niet. Griekspoor, een relatieve laatbloeier, beleefde zijn echte doorbraak in 2021 door acht graveltoernooien op ‘challengerniveau’ (tweede niveau) achter elkaar te winnen. Die prestatie vormde de basis voor zijn eerste seizoen op de ATP-tour, het hoogste niveau, vorig jaar. Het was ook voor het eerst dat Griekspoor een volledig grasseizoen (5 weken) afwerkte.

Aanvallender tennis

De tennisser uit Nieuw-Vennep bekende in Rosmalen schik te hebben in het spelen op gras. Vanwege de snelle ondergrond tennist hij aanvallender en speelt regelmatig service-volley, iets wat hij graag doet. En ook zijn coach Kristof Vliegen benoemde een aantal voordelen: zijn pupil is explosief en kan laag blijven zitten, een eigenschap die goed van pas komt op het gras, omdat de bal laag blijft. Griekspoor: ‘De aanvallende manier van spelen, komt mijn spel ten goede.’

Maar dat is niet het enige. Tennissen op gras is ook een mentale training voor Griekspoor. Geen enkele ondergrond kan zo frustrerend zijn als gras: door de groene sprieten kan de bal een onverwachte stuit maken. Griekspoor heeft die foutmarge in zijn hoofd geprent: hij kan het makkelijker accepteren als hij de bal een keer verkeerd raakt, doordat die doorschiet of anders opstuitert dan hij had verwacht.

Griekspoor wil de rust in zijn hoofd meenemen naar de gravel- en hardcourttoernooien. ‘Op gras kan ik dingen makkelijker accepteren, op gravel vind ik dat moeilijker. Dan eis ik meer van mezelf. Op gras hoeft maar één game goed te vallen en je kunt de wedstrijd al winnen, zoals vandaag. Twee keer valt het goed voor mij en twee keer breek ik de game.’

Niks te vertellen

Griekspoor begon moeizaam tegen De Minaur. Hij wist in de eerste set geen enkel breekpunt te creëren en moest er zeven toestaan. De Minaur, die dit jaar de vierde ronde haalde op de Australian Open, benutte er één en trok de eerste set naar zich toe. Griekspoor: ‘Als ik eerlijk ben, had ik de eerste anderhalve set niks te vertellen.’

Maar in het vervolg knokte hij zich knap terug. ‘Ik ben de overwinning gaan halen door agressief en aanvallend te blijven spelen’, aldus Griekspoor, die vanaf maandag na bijna twee jaar weer de beste tennisser van Nederland is. Hij lost Botic van de Zandschulp af. De huidige nummer 34 van de wereld kent een wisselvallig seizoen en ontbreekt in Rosmalen door een blessure.

Dat geldt ook voor Tim van Rijthoven, die vorig jaar verrassend won in Rosmalen en al langer in de lappenmand zit. De zegetocht van Van Rijthoven opende ook de ogen van Griekspoor. ‘Toen hebben Botic en ik tegen elkaar gezegd: Als hij het kan, dan kunnen wij het ook. Dus ja, natuurlijk is het deze week weleens door mijn hoofd geschoten.’

Winnen

Maar belangrijker nog vindt hij de les die hij deze week leerde: hij laat aan zichzelf zien dat hij goed op gras kan spelen. Heeft Griekspoor zichzelf niet te lang voor de gek gehouden door zich een gravelspecialist te noemen? ‘Ik ben de laatste twee jaar beter gaan serveren, waardoor ik mijn eigen games op snelle ondergronden makkelijker doorkom. Dat was voorheen wel anders.’

Toch kon hij er na zijn overwinning op De Minaur niet omheen. ‘Ik denk dat mijn resultaten ondertussen niet liegen’, aldus Griekspoor, die mede door een blessure een tegenvallend gravelseizoen kende. ‘Naar de toekomst toe kan ik moeilijk blijven volhouden dat gravel mijn favoriete ondergrond is.’

Die woorden zette hij extra kracht bij door de persconferentie als volgt af te sluiten: ‘Ik denk dat ik het niveau heb om dit toernooi te winnen.’

Het waren woorden die tot vorig jaar onwaarschijnlijk hadden geklonken uit de mond van Griekspoor. In de halve finale treft hij Emil Ruusuvuori, de Finse nummer 42 van de wereld, die vrijdag de favoriet Jannik Sinner versloeg.