In rest Formule 1-seizoen Verstappen staan alleen nog records op het spel

Verstappen spuit in Austin (VS) energiedrank van Red Bull over zijn team heen nadat zijn Red Bull-team de constructeurstitel gewonnen heeft. Beeld AFP

Hoewel het seizoen nog drie races telt, weet Max Verstappen nu al één ding zeker: hij zal in de rest van zijn nog relatief jonge Formule 1-loopbaan enorm zijn best moeten doen om zijn prestaties in dit seizoen te evenaren.

Zijn tweede wereldtitel had hij ruim een maand voor de seizoensafsluiter in Abu Dhabi al binnen. Zondag kwam daar in Amerika de constructeurstitel voor teams bij. Nu rest Verstappen enkel nog zijn droomjaar te voltooien zodat hij met vetgedrukte letters in de geschiedenisboeken van de koningsklasse komt.

Op statistisch vlak is Verstappen namelijk op een plek terechtgekomen waar coureurs in de ruim zeventigjarige geschiedenis van de klasse zelden zijn geweest. In Austin evenaarde Verstappen het recordaantal zeges in één F1-seizoen. Hij staat nu op dertien overwinningen in negentien wedstrijden. Enkel Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013) wisten zoveel races in één seizoen te winnen.

Winstpercentage

De kans is aanzienlijk dat Verstappen na de laatste drie races dat record als enige in handen krijgt. Daar hoort wel een kanttekening bij: Schumacher vestigde zijn record in een jaar met achttien races, Vettel reed er in zijn recordseizoen negentien. Verstappen is bezig aan een seizoen met maar liefst 22 races, waardoor hij ook meer mogelijkheden heeft om te winnen.

Om zijn prestatie goed te kunnen plaatsen in de F1-historie is het daarom beter om naar zijn winstpercentage te kijken. Ook dan behoort Verstappen tot de elite. Slechts vier coureurs noteerden een hoger winstpercentage in een seizoen dan Verstappen op dit moment (68 procent).

Enkel het winstpercentage van Alberto Ascari, die in 1952 zes van de acht races won (75 procent), kan hij niet meer overtreffen. Maar als hij alle resterende races wint, komt hij procentueel wel boven de drie coureurs die nu nog voor hem staan: Schumacher, Vettel en Jim Clark. Het is een realistisch scenario dat hem dat lukt. De circuits die Verstappen nog wacht in Mexico, Brazilië en Abu Dhabi liggen zijn auto prima. Verder staat er momenteel geen maat op hem, bleek zondag in Austin.

Onmogelijke missie

Eigenlijk kon het op papier namelijk helemaal niet wat Verstappen daar deed. Na een mislukte bandenwissel, die hem maar liefst 8 extra seconden kostte, leek zijn kans op de zege verkeken. Hij moest in de laatste twintig ronden eerst Ferrari-coureur Leclerc voorbij zien te komen en daarna zijn rivaal van vorig seizoen, Lewis Hamilton. Die duels zouden hoogstwaarschijnlijk te veel vragen van zijn banden.

Het oogde dus als een onmogelijke missie, maar niet voor Max Verstappen anno 2022. Hij verschalkte Charles Leclerc al snel, deed een paar ronden kalmpjes aan om zijn banden weer op de juiste temperatuur te krijgen en reed daarna het gat naar Hamilton dicht. Bij zijn eerste inhaalpoging sloeg hij vervolgens direct toe.

Het toonde andermaal aan dat Verstappen dit seizoen eigenlijk onverslaanbaar is in zijn RB18-auto. Dankzij het surplus aan topsnelheid in zijn bolide, die in de loop van het seizoen wat betreft bestuurbaarheid ook nog eens aanzienlijk is verbeterd, weet hij nog meer uit zijn racetalent te halen.

Niet voor niets leidde Verstappen dit seizoen in bijna de helft van het totaal aantal gereden ronden (498 van de 1094). Verder staat hij op het punt bijzondere puntenrecords te verbreken, waaronder die van grootste voorsprong voor een wereldkampioen (155 punten van Vettel in 2013) en meeste punten in één seizoen (413 punten van Hamilton in 2019).

Stoïcijns

Verstappen zelf heeft niets met dergelijke statistieken of vergelijkingen. Het ene Formule 1-tijdperk is nou eenmaal niet te vergelijken met het andere, is zijn mantra. Het typeert de stoïcijnse inborst waarmee hij op 25-jarige leeftijd hard op weg is een F1-legende te worden.

Laat het maar aan anderen over om te omschrijven hoe bijzonder zijn prestaties zijn, zoals zijn teambaas Christian Horner. Horner won met Vettel vier wereldtitels op rij, maar noemde Verstappen eerder deze maand in een interview met The Guardian de meest getalenteerde coureur met wie hij ooit heeft gewerkt. Ook zag hij nooit eerder een rijder met zo’n grote honger naar succes. Het maakt Verstappen elke race weer beter dan de vorige. ‘Hij leest races nu bijvoorbeeld ongelofelijk goed’, zei Horner zondag.

Bijna verliefd zuchtte Red Bull-topman Helmut Marko zondag voor de camera van Viaplay, na een vraag over Verstappens prestatie in de VS. ‘Hij is zo speciaal’, zei de Oostenrijker. ‘Hoe hij na die pitstop op de limiet reed en er tegelijk in slaagde niet zijn banden te verpesten. Aan het einde slipte Lewis meer op het asfalt dan hij. Het toont aan dat hij dit jaar weer volwassener is geworden. Daarom geloven we dat dit nog niet alles is wat we van hem hebben gezien. Er komt nóg meer aan.’