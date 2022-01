In plaats van op de fiets stappen de renners in de auto: Jumbo-Visma breekt trainingskamp af

De renners van Jumbo-Visma tijdens hun eerste en laatste dag van het trainingskamp in Spanje. Beeld BELGA

Jumbo-Visma was voor het eerste trainingskamp van het nieuwe seizoen zoals gebruikelijk neergestreken in Alicante, waar het altijd mooi weer heet te zijn. Maar op de eerste, en later bleek enige, trainingsdag trekken de renners in wintertenue hun sprintjes heuvelop in druilerig weer op een desolaat, nat weggetje naast de A7 richting Madrid.

De blik van David Dekker is een paar tellen verbeten als hij met Timo Roosen een wedstrijdje doet. Roosen, herkenbaar aan zijn nationale kampioenstrui, verliest, maar roept Dekker na: ‘Hé, die telt niet.’ Dekker, de specialist die het vertrek van sprinter Dylan Groenewegen moet opvangen, maakte volgens Roosen een valse start. Als Dekker omkijkt, trekt Roosen met beide wijsvingers een denkbeeldige rechthoek; het VAR-gebaar. Lachend wint Dekker de herkansing en alle sprints daarna.

Zo had het bijna twee weken lang moeten gaan voor de renners van Jumbo-Visma: vanuit het afgehuurde hotel-met-zwembad elke ochtend de eigen fiets naast de ploegbus opzoeken en met de groep de hele dag op pad. In plaats daarvan ‘is het doemscenario uitgekomen’, zegt Mathieu Heijboer, performance manager van de ploeg: na één dag waarbij de pers aanwezig mocht zijn, werd het trainingskamp dinsdag beëindigd wegens een coronabesmetting onder de renners. ‘Het blijkt maar weer enorm lastig om in deze tijden dit soort activiteiten te organiseren’, stelt sportief directeur Merijn Zeeman.

Ieder huns weegs

De renners gaan nu ieder huns weegs om individueel te imiteren wat ze op het trainingskamp gezamenlijk hadden willen doen. Grofweg, legde Wout van Aert bij de teampresentatie van maandag uit, gaat het daarbij om het afwisselen van ‘duur en intensief’. De Belg is samen met de Sloveen Primoz Roglic de spil van Jumbo-Visma. ‘Duur’ is een kwestie van uren op de fiets doorbrengen en een basisconditie opbouwen. ‘Intensief’ zijn veel tien tellen durende krachtsexplosies achter elkaar, of tijdens een lange rit elk half uur een minuut ‘volle bak’ omhoog rijden.

‘Ik heb net een intensief blok gehad’, zei Van Aert. Hij doelde op zijn korte, succesvolle crosscampagne; hij won negen van de tien veldritten waaraan hij meedeed. Van Aert, voordat het trainingskamp werd opgebroken: ‘De andere jongens gaan hier beginnen met intensiever trainen, ik ga werken aan het verbeteren van mijn duurvermogen en zal meer uren dan zij op de fiets doorbrengen.’

Met of zonder trainingskamp, de seizoensvoorbereiding is een kwestie van steeds verfijndere afstelling om op het juiste moment in vorm te zijn. Vorig seizoen was hij dat te vroeg, vertelde Van Aert, waardoor hij in de belangrijkste en oudste wedstrijden, de zogenoemde monumenten, mentaal en fysiek net tekort kwam. Komend seizoen is zijn doel minstens zo’n monument te winnen. Dat wordt vanaf half maart Milaan-Sanremo, die hij al won in 2020, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. ‘Daarvoor moet ik later in het seizoen op topniveau zijn.’

Ploegvoorbereiding

Jumbo-Visma heeft Van Aerts ‘monumentendoel’ nu omarmd, waar volgens de renner vorig jaar de ploegvoorbereiding voor de voorjaarsklassiekers van een lager niveau was dan voor de Ronde van Frankrijk. Die begon uiterst slecht voor Jumbo-Visma, maar eindigde in de succesvolste ooit voor de gehalveerde ploeg. ‘Ik heb dat verschil besproken en daar is gelijk iets mee gedaan’, zei Van Aert. ‘De klassieke kern rondom Wout is versterkt’, bevestigde ploegleider Zeeman. ‘Met voeding, training en betere klassiekerrenners om zich heen, gaan we Wout beter krijgen voor die laatste anderhalve kilometer.’

Maar Van Aert heeft komend seizoen nóg een doel. Eentje die de ploeg hoofdbrekens kan bezorgen, omdat het lastig te combineren is met de reden van bestaan van de Jumbo-Visma-renner die altijd traint met nummer 1 op zijn shirt: Primoz Roglic. Van Aert aast in de Tour op de groene trui, Roglic op de gele.

Tourploeg

Zes renners zijn al aangewezen voor de Tourploeg van Jumbo-Visma en die selectie is puur samengesteld voor de eindoverwinning. Niet van het punten- maar het algemeen klassement. Twee renners kunnen er nog bij, waaronder kandidaat Mike Teunissen, die in zijn eentje Van Aert vorig jaar aan de mooiste sprintoverwinning van het jaar hielp: de slotetappe van de Tour in Parijs.

Van Aert won in de Tour ook een tijdrit en een bergetappe, maar die leverden voor de groene puntentrui maar 20 punten op tegen 50 voor een sprint als op de Champs-Élysées. ‘In een vlakke sprintrit kan ik Primoz niet uit de wind gaan houden’, kondigde Van Aert aan, ‘maar in de bergen kan hij op mij rekenen.’ Wat Roglic van de groene plannen van zijn ploegmaat vindt, bleef in nevelen gehuld. De Sloveen zei dat hij al blij is als hij deze keer de Tour kan uitrijden. In die van 2021 viel hij uit met schaafwonden en pleisters over zijn hele lichaam.

Roglic en de meeste renners stapten dinsdag in Alicante voor de hotelingang niet op hun klaarstaande fiets, maar in een auto om naar huis te gaan. ‘Uit voorzorg', zei hun ploeggenoot Steven Kruijswijk. ‘Thuis kan ik ook prima trainen.’ Want waar de Jumbo-Visma-renners ook zijn, hun trainers weten alles van ze. Ze lezen gegevens af van pleisters om de suikerspiegel te meten tot fietscomputers die zeggen hoeveel meer of minder vermogen een renner op de pedalen zet in de eerste en laatste intensieve minuut van een training. Het trainingskamp mag dan na een dag zijn beëindigd, die data blijven op de laptops van Jumbo-Visma binnenstromen.