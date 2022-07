In Newport denkt ook Van Rijthoven nog een keertje met weemoed terug aan het grasseizoen

Een onderonsje tussen twee Wimbledon-winnaars: Lleyton Hewitt in gesprek met Stan Smith op het tennispark van Newton. De eerste werd opgenomen in de Hall of Fame. Beeld REUTERS

In het Amerikaanse plaatsje Newport krijgt het grasseizoen van het tennis jaarlijks na afloop van Wimbledon een kleinschalig, charmant toetje. Het terrein van de Hall of Fame Open lijkt achtergebleven in de negentiende eeuw en is een walhalla voor de specialisten.

Ook Tim van Rijthoven (25) nam er afgelopen week afscheid van zijn opmerkelijke grasavontuur. ‘Het is hier prachtig,’ zegt de Nederlander, nadat hij donderdagavond is uitgeschakeld in het dubbeltoernooi. In Newport verblijft hij in een Amerikaanse miniatuurversie van Wimbledon, uitpuilend van traditie. ‘Het oude clubhuis, de mooie baantjes. Het is een fantastisch complex.’

Het is zijn eerste keer in het Amerikaanse havendorp, zoals deze zomer veel zijn eerste keer was. Van Rijthoven debuteerde met een wildcard op het Libéma Open in Rosmalen, won het toernooi door in de finale te stunten tegen nummer één van de wereld Daniil Medvedev en stormde uit het niets richting de top-100. Zijn eerste poging op Wimbledon strandde pas in de vierde ronde, waarin hij een set afsnoepte van de latere winnaar Novak Djokovic.

Nog steeds speciaal

Na een paar dagen van bezinning vertrok de speler uit Roosendaal naar Newport. Ja, het was even wennen, van het Centre Court in Londen naar baan 2 in Newport, waar hij bovendien verloor in de eerste ronde. ‘Maar voor mij is dit nog steeds nog steeds speciaal. Ik heb nog maar weinig van dit soort toernooien gespeeld’, zegt hij. Voor Rosmalen had Van Rijthoven nog geen ATP-wedstrijd gewonnen.

De harde zeewind nekte hem afgelopen dinsdag in zijn eerste ronde tegen de Amerikaan Mitchell Krueger. ‘Ik kon niet meer normaal serveren’, zegt Van Rijthoven. Het was goed te merken dat Newport, een dorp met 24.000 inwoners op een eiland in de staat Rhode Island, pal aan zee ligt. In de zomer meren de rijkste Amerikanen er hun jachten aan. Oud-president John F. Kennedy trouwde er zijn geliefde Jackie.

Het ATP-toernooi, in 2000 gewonnen door Peter Wessels, is gemaakt voor spelers die nog geen afscheid willen nemen van het gras. Waar anderen zich in de aanloop naar de US Open op het Amerikaanse hardcourt storten, blijven de grootste liefhebbers nog even hangen tussen de sprieten van Newport. Van Rijthoven is een van hen. ‘Na de afgelopen weken kan ik moeilijk anders beweren’, zegt hij. ‘Ja, ik denk wel dat spelers hier komen om nog even na te genieten.’

Historische waarde

Het toernooi in Newport heeft een unieke historische waarde in het Amerikaanse tennis. Het is de enige plek buiten Europa waar de mannelijke toppers nog op gras spelen. Ook is het de geboortegrond van de US Open, dat tot 1974 op gras werd gespeeld. In 1881 werden er voor het eerst de US National Lawn Championships gespeeld. Het is de voorloper van de laatste grandslamtoernooi van het seizoen, dat nu in New York wordt afgewerkt.

Aan het terrein in Newport lijkt niets veranderd sinds een krantenman uit New York er in 1880 een club voor de lokale elite opende, het Newport Casino (waar ondanks de naam nooit een stuiver werd vergokt).

Toen hij de afgelopen week het complex opwandelde, stuitte Van Rijthoven bij binnenkomst op een oude, ovalen binnenplaats met links het clubhuis en een symbolisch tennisbaantje in het midden. Ergens op het terrein staat een replica van het standbeeld van tennislegende Fred Perry bij Wimbledon.

In Newport huist bovendien de Hall of Fame van het tennis, zoals de naam van het toernooi verklapt. De beste spelers uit de geschiedenis van de sport worden bijgeschreven in een eregalerij in een vleugel van het bijbehorende tennismuseum, waar honderden tennisattributen zijn uitgestald.

Jaarlijks vindt de huldigingsceremonie plaats tijdens het toernooi, op het veldje bij de entree. Zaterdag was het de beurt aan de Australiër Lleyton Hewitt, de voormalige nummer een van de wereld.

Van Rijthoven was inmiddels vertrokken naar het volgende toernooi, op hardcourt in Indianapolis. In de voorbereiding op de US Open speelt hij nog in Atlanta, mogelijk in het Mexicaanse Los Cabos, dan in Cincinnatti en in Winston-Salem. De Nederlander vertrok uit Newport zonder een kijkje in de Hall of Fame. ‘Daar had ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht,’ zegt hij na voorlopig zijn laatste stappen op gras. ‘Volgend jaar dan maar.’