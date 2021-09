In New York regeert vooral het sportieve ongeduld

Kevin Durant geldt met Brooklyn Nets voor volgend seizoen wel als een van de topfavorieten in de NBA. Beeld AP

Met twaalf profclubs, verdeeld over vijf verschillende sporten, en het grootste aantal behaalde kampioenschappen van alle Amerikaanse steden is New York City statistisch gezien het sporthart van de Verenigde Staten. Maar gewonnen wordt er al jaren niet meer. De periode van droogte nadert het decennium en is de op een na langste uit de geschiedenis van de stad. Toch lijken betere tijden aanstaande.

Het is stil op de Canyon of Heroes, een stuk straat in het zuiden van Manhattan waar elke parade in de geschiedenis van de stad, inclusief die voor sportteams, in het beton is gemarkeerd, als ware het de Walk of Fame van Hollywood. Wie wat bijzonders presteert, krijgt er een optocht tussen de wolkenkrabbers.

In 2019 waren het de vrouwen van het Amerikaanse voetbalteam, toen kersvers wereldkampioen, op wie de confetti neerdaalde.

Giants

De laatste keer dat een team uit New York feestelijk werd onthaald, is langer geleden. Begin 2012 won New York Giants de Super Bowl, de finale van het American footballseizoen. New York kon weer eens een titel bijschrijven, de 61ste in totaal, verspreid over de sporten American football, honkbal, ijshockey, basketbal en voetbal.

Alleen Boston blijft met veertig kampioenschappen historisch gezien enigszins in de buurt van de zuidelijke rivaal.

Sinds de Giants hun kampioenschap vierden, won geen enkel team uit New York zijn competitie nog. Alleen tussen 1906 en 1923 duurde de droogte langer dan de huidige negen jaar, toen New York Giants, het honkbalteam dat later zou verhuizen naar San Francisco, zestien jaar lang geen titel behaalde.

Honkbal was destijds de enige professionele sport, inmiddels strijden New Yorkse clubs in vijf verschillende profcompetities om de prijzen. Althans, op papier. Groot is de malaise in het American football, waar de Giants sinds hun laatste kampioenschap wegzakten en New York Jets al jarenlang het lachertje van de NFL is - de laatste titel van de club dateert uit 1969.

Knicks

Basketbal dan? Dat New York Knicks het afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2013 de play-offs haalde, werd door de uitgehongerde supporters gevierd als een kampioenschap. Na een winstpartij in de eerste ronde werd 7th Avenue, een straat voor het iconische Madison Square Garden, ingenomen door een uitzinnige menigte. Drie wedstrijden later was de club uitgeschakeld.

Aanhangers van de Knicks wachten op het eerste kampioenschap sinds 1973. Ook de vrouwen van New York Liberty, in 1997 een van de eerste clubs in basketbalcompetitie WNBA, behaalden nog geen succes en werden afgelopen week uitgeschakeld in de play-offs.

Rangers en Islanders

IJshockeyclubs New York Rangers en Islanders wachten respectievelijk 27 en 38 jaar op een nieuw kampioenschap, en in de relatief nieuwe voetbalcompetities konden New York City FC, New York Red Bulls en NY Gotham FC (vrouwen) nog geen potten breken.

Yankees en Mets

De hoop is de komende weken gevestigd op New York Yankees, de honkbalclub die met 27 kampioenschappen voor veruit het meeste sportsucces in de stad zorgde. Na 2009 werd er geen titel meer behaald, hoezeer de clubeigenaren ook met geld bleven smijten.

Ook dit jaar golden de Yankees aanvankelijk als een van de topfavorieten, maar na een wisselvallig seizoen vecht de sterrenformatie - de op een na duurste, achter Los Angeles Dodgers - in de laatste weken voor een plekje in de play-offs. In stadsdeel Queens stelde competitiegenoot New York Mets dit seizoen, zoals vaker, teleur, ondanks een nieuwe, ambitieuze eigenaar en een aanzienlijk salarisbudget.

Een eenduidige oorzaak achter de mislukte prijzenjacht van New Yorkse teams is moeilijk aan te wijzen. Elke club kent zijn eigen problemen, zij het wanbeleid in de bestuurskamer of onrealistische, torenhoge ambities van steenrijke eigenaren die zich laten verblinden door de grandeur van de stad.

In New York City wordt groot gedacht, maar niet altijd verstandig. Over geduld lijken bestuurder, en supporters, soms niet te beschikken.

Nets

Zo ging het bij Brooklyn Nets, de tweede basketbalclub uit de stad die in 2012 van New Jersey naar het stadsdeel Brooklyn verhuisde. Het toenmalige lelijke eendje van de NBA wilde een spetterende entree maken en zette zijn toekomst op de tocht met een ruil voor twee versleten sterren van Boston Celtics, Paul Pierce en Kevin Garnett. Het team kwam nooit in de buurt van een kampioenschap, en moest vervolgens jarenlang de scherven bijeenvegen.

Uitgerekend de Nets zijn momenteel verreweg de grootste troefkaart voor het beëindigen van de droogte in New York. Het team, met sterrentrio Kevin Durant, Kyrie Irving en James Harden, is komend seizoen topfavoriet voor het kampioenschap.

Ook elders zijn lichtpuntjes. De Yankees blijven de Yankees, en ook van de Mets mag de komende jaren enig succes worden verwacht, de Islanders draaien mee in de top van ijshockeycompetitie NHL en basketbalclub New York Liberty heeft in Sabrina Ionescu een supertalent in huis. Zelfs de Knicks hebben na jarenlang wanbeleid de weg naar boven ingezet.