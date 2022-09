In New York is contact tussen coach en speler toegestaan: of het de tennisser helpt, moet blijken

De Roemeense Simona Halep wordt toegesproken door haar coach Patrick Mouratoglou. Bij de vrouwen is contact tussen trainer en pupil al langer toegestaan. In New York mogen de mannen nu ook op een grandslamtoernooi 'contact zoeken'. Beeld AFP

‘Voor mij is het niet nieuw, ik doe het al jaren zo’, zegt Michiel Schapers dinsdagavond nadat zijn pupil Gijs Brouwer, die hij bijstaat namens de tennisbond, de tweede ronde heeft bereikt. ‘Ik ben nog nooit teruggefloten.’

Op een voor coaches aangewezen zitplek, aan de rand van de kleine baan 8, heeft hij de 26-jarige Brouwer zo nu en dan toegesproken. ‘Kleine steekwoorden’, zegt Schapers, ‘want je moet het niet te ingewikkeld maken.’ Meestal gebruikt hij korte complimenten, ook na verloren punten, andere keren klinkt advies. Niet inzakken bij je service, heeft hij Brouwer ingefluisterd. Probeer af en toe die backhand langs de lijn. Voor zijn gevoel heeft het geholpen.

Voorheen had Schapers er op papier voor bestraft kunnen worden. Opzichtig coachen kon tot afgelopen zomer in het mannentennis leiden tot een waarschuwing of, in het ergste geval, een verloren punt of zelfs game.

In juli kondigde de ATP een wijziging aan: coachen vanaf de tribune is tot het einde van het seizoen toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. Zo mag een coach alleen met een speler communiceren als op hij het juiste, aangewezen stoeltje zit. De tegenstander mag geen last van ondervinden, en verbale coaching mag alleen als de pupil bij hem in de buurt staat.

In het vrouwentennis werden de regels enkele jaren geleden al versoepeld. Ze bleken steeds moeilijker te handhaven, het grote grijze gebied zorgde voor onduidelijkheid en willekeur. In 2018 ontplofte Serena Williams in de finale van de US Open toen de scheidsrechter haar een waarschuwing uitdeelde. Haar coach zou stiekem advies hebben gegeven. De finale tegen Naomi Osaka, de latere winnaar, ontspoorde door het voorval.

De afgelopen jaren werd er vaker geëxperimenteerd met coaching in het tennis, onder meer met communicatie via koptelefoons, waarbij het publiek kon meeluisteren. Bij WTA-toernooien mochten coaches voorheen bij wisseling van speelhelft op het veld komen. ‘Dat vond ik een fijn systeem’, sprak Iga Swiatek, nummer één van de wereld, voorafgaand aan de US Open.

Ook Schapers is voorstander van een soepeler beleid. ‘Waarom heb je een coach bij je als die tijdens de wedstrijd niks mag doen?, zegt hij. ‘Van mij hoeven we niet op de baan te komen, maar kleine reminders kunnen soms het verschil maken.’

Volgens anderen onderscheidt het tennis zich juist met een gebrek aan, of beperkte mate van coaching. ‘Ik haat het’, sprak de Amerikaanse Taylor Fritz vorige week. ‘Tennis is een individuele sport, waarom zou iemand je moeten helpen? Dit maakt tennis juist uniek, de mentale kant. Je moet het zelf uitzoeken en je aanpassen aan wat de tegenstander probeert.’

De effecten van de regelwijziging van de ATP waren woensdag te zien bij de partij van Nick Kyrgios tegen de Amerikaan J.J. Wolf. Weer foeterde de Australiër onophoudelijk richting zijn coaches, zoals hij ook in de finale van Wimbledon had gedaan. Het grote verschil: ditmaal konden zijn ‘slachtoffers’ wat terugzeggen, zonder zich druk te maken om eventuele berispingen.

Toch is veel bij het oude gebleven. De afgelopen jaren werd het coachen van de zijkant in de meeste gevallen door de vingers gezien. ‘De nieuwe regels hebben eigenlijk weinig veranderd’, zegt Peter Lucassen, in New York coach van de woensdag uitgeschakelde Botic van de Zandschulp. ‘Iedereen coachte al, alleen wordt het nu toegestaan.’

Lucassen werd tijdens zijn carrière een paar keer op zijn vingers getikt tijdens een partij. Eenmaal kostte een aanwijzing hem naar eigen zeggen bijna zijn baan bij de Amerikaanse bond, waar hij voorheen werkte.

De Brabander begeleidde Ernesto Escobedo tijdens een partij tegen diens landgenoot Jack Sock, die een team aan begeleiders had meegenomen. Escobedo had alleen Lucassen, die op papier neutraal moest blijven, maar zich niet kon inhouden en zijn pupil een kleine aanwijzing gaf. ‘Ik kreeg een officiële waarschuwing', zegt Lucassen. ‘De wedstrijd werd live op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Ik werd meteen op het matje geroepen door mijn baas.’ Van een ontslag kwam het niet.

Elke speler heeft zijn eigen voorkeuren, zegt Lucassen. In New York wenste Van de Zandschulp geen coaching van de zijkant. ‘Hij wilde zoveel mogelijk rust hebben. Hij keek wel vaak voor bevestiging naar de zijkant, maar wilde dingen liever zelf oplossen.’ Elke speler is anders, zegt Lucassen. ‘Voor een coach is het telkens weer een karwei om dat aan te pakken.’

Voor de Nederlandse Tallon Griekspoor, die bij de US Open in de eerste ronde werd uitgeschakeld, maakt het niet uit wat de regels zijn. In New York werd hij bijgestaan door Raemon Sluiter, bij andere toernooien zit Dennis Schenk naast de baan. ‘Ik denk dat ze weten dat ze me niet moeten coachen, want dat word ik nog gekker dan ik al ben’, zegt Griekspoor. ‘Ik word altijd aangemoedigd, en soms wordt er wat gezegd, maar als je veel tegen me praat, ga ik terugpraten. Dat moeten we niet hebben.’