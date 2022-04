In Luik-Bastenaken-Luik is de geluksfactor kleiner dan bij andere monumenten, weet oud-winnaar Wout Poels

Wout Poels wint Luik-Bastenaken-Luik in 2016. Beeld Getty

De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik is zondag een goede klimmer die na 257 kilometer nog nét wat overheeft voor een laatste versnelling. Aldus luidt de voorspelling van de laatste Nederlandse winnaar van de Waalse klassieker in 2016, Wout Poels.

Goed bergop rijden, dat kunnen wel meer renners, vooral de lichtgewichten. Maar na duizenden hoogtemeters nog een sprintje trekken, is minder coureurs gegeven. Precies zo’n type renner is Poels. ‘Vergeleken met andere klimmers heb ik een goede sprint in huis, vooral bergop.’

Zes jaar geleden won hij het wielermonument – de eerste editie dateert van 1892 – in extreem slecht weer. ‘Regen, sneeuw, hagel: we hebben alles gehad. Halverwege dacht ik: waar zijn we mee bezig? Achteraf bleken het perfecte omstandigheden, maar dat zegt de winnaar altijd.’

Poels reed met drie anderen op de finish af en leek zijn sprint, tot afgrijzen van zijn ploegleiders in de auto, veel te vroeg in te zetten. Dik ingepakt kwamen de vier over de streep, alleen Poels zonder handschoenen. Die had hij een paar kilometer ervoor weggegooid. ‘Ik wilde het stuur voelen’, blikt hij terug, ‘één zijn met mijn fiets. Ik wilde mezelf niet voor de kop hoeven slaan als ik door die handschoenen op het moment suprême een schakelfout had gemaakt. Want dit was de kans van mijn leven op mijn ultieme jongensdroom.’

Die droom was niet zozeer een grote koers winnen, maar heel specifiek ‘Luik’, vertelt Poels, die zondag vooral rijdt om het eerste deel van het seizoen met een goed gevoel af te sluiten voordat hij zich vanaf 6 mei in de Giro gaat richten op het doel voor dit seizoen: een etappezege in de Ronde van Italië. ‘In de jeugd reed ik bij wielerclub Buitenlust in Helmond wedstrijden met rondjes van 2 kilometer rond de kerk. Dat betekende veel bochtenwerk, maar ik miste daar als lange, dunne jongen het zelfvertrouwen voor. Op trainingsweekend in Limburg bleken al die klimmetjes daar me heel gemakkelijk af te gaan. Daarop besloten we wedstrijden in België te gaan rijden.’

Côte de La Redoute

Elk weekend reed zijn in 2012 overleden vader hem van het Noord-Limburgse Blitterswijck naar de Ardennen. ‘In de koersjes daar zat klimwerk en de omlopen waren groter, 7 kilometer vaak, dus minder bochten. Ik leerde daar renner te worden, deed het vertrouwen op om in een peloton te koersen en reed daar leuke uitslagen, bijna altijd top-10. Dan ga je als beginnende prof dromen van het allergrootste: stel je voor dat ik op een heel goede dag ‘Luik’ win. Elk weekend had ik die droom, want altijd als mijn vader en ik terugreden, kwamen we langs de Redoute. Die klim is cruciaal in Luik-Bastenaken-Luik. Vanaf de snelweg kun je hem heel goed zien liggen.’

De Côte de La Redoute ligt op een kleine 30 kilometer van de finish, in ‘de diepe finale’, zoals Poels zegt. ‘Wie daar vooraan zit, heeft een heel goede dag en gaat hoog eindigen.’ Hoe zie je of een renner goed is? Let op de lichaamstaal, adviseert de 34-jarige renner van Bahrain-Victorious. ‘Als een renner die lichter rijdt een beetje boven het zadel danst, dan is-ie goed. Of als hij een wat zwaarder verzet soepel weet rond te draaien. Wie niet goed is, is in gevecht met zijn fiets, wie goed is, is één met de fiets.’

Poels was op 24 april 2016 helemaal niet naar Luik gekomen om te winnen, maar om toenmalig ploeggenoot Chris Froome te ondersteunen, of anders Michal Kwiatkowski. Die gingen uiteindelijk voor Poels rijden. ‘Want ‘Luik’ is een eerlijke koers: als je goede benen hebt, doe je mee voor de overwinning. De geluksfactor is kleiner dan in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo, waar je mazzel moet hebben met positioneren, of in ‘Roubaix’ met lekke banden.’

Kopmannen

Poels’ geluk was dat zijn ploeggenoten tijdig eerlijk tegen zichzelf en hem waren: wij zijn niet goed genoeg, jij wel. In ‘Luik’, legt Poels uit, moet vooral de aangewezen kopman voorkomen dat zijn ploeggenoten, die volgens afspraken vooraf ‘voor hem naar de kloten moeten gaan’, opbranden. ‘Een eerlijke kopman geeft een knecht die zich wel erg goed voelt de kans om een goede uitslag voor de ploeg te rijden.’

Zondag rijdt tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar met het rugnummer 1 van de titelhouder. De jonge Sloveen is topfavoriet. ‘Maar ik denk dat hij wel zo’n renner is die eerlijk zegt: ik ben niet goed genoeg, en dan een ploeggenoot als Marc Hirschi gaat helpen’, taxeert Poels. Pogacar doet dat uit welbegrepen eigenbelang, zegt hij lachend. ‘Hij zal zijn ploeggenoten tevreden willen houden, want Pogacar heeft ze in juli hard nodig om nog een keer de Tour te winnen.’