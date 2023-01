In Las Vegas kon je altijd al gokken, maar nu ontpopt de stad zich ook tot een sportwalhalla

American football in Vegas: quarterback Patrick Mahomes van Kansas City Chiefs staat op het punt te passen tegen Las Vegas Raiders in het Allegiant Stadium, op een steenworp afstand van The Strip. Het stadion heeft een uitschuifbaar grasveld, een 27-meter hoge fakkel ter ere van voormalig eigenaar Al Davis, een nachtclub aan het veld, restaurants met sterrenchefs en metershoge portretten van Elvis Presley en Marilyn Monroe in Raiders-shirts. Beeld USA TODAY Sports

In Las Vegas, met zijn neonlichten, gokpaleizen en nachtclubs, spreekt uit alles overdaad. Het karakter van de zelfbenoemde entertainmenthoofdstad van de wereld is zichtbaar bij ijshockeyteam Las Vegas Golden Knights, een van de professionele sportteams die de afgelopen jaren uit de woestijngrond schoten.

‘Zo luidruchtig en theatraal als hier vind je het nergens’, zegt Alan Snel, een lokale sport- en zakenjournalist, op de perstribune van de T-Mobile Arena in Las Vegas. De ijshockeyers spelen een thuiswedstrijd. ‘Ze zijn hier nogal van de razzle-dazzle’, zegt Snel. ‘Je zult wel zien wat ik bedoel.’

Ruim achttienduizend toeschouwers trillen even later uit hun klapstoeltjes van de hamerende beats, de volumeknop is tot het uiterste opengedraaid. Een ridder, de clubmascotte van de Golden Knights, schaatst de ijsvloer op, tegenover hem een uitdager in de clubkleuren van het bezoekende Detroit Red Wings. Het duel wordt uitgevochten op een 3D-projectie met vuurspuwende zwaarden en virtuele barsten in het ijs. Tijdens een verblindende lichtshow daalt een enorme helm neer uit de nok van het stadion. Een voor een komen de spelers uit de opening geschaatst.

‘Dit is Las Vegas-stijl’, zegt Snel als de storm is gaan liggen.

Voor ieder wat wils

Het gokwalhalla in de westelijke staat Nevada wil zich steeds duidelijker profileren als een van de belangrijkste sportbestemmingen in het land. De stad is hard op weg. ‘Vegas’ heeft voor iedere liefhebber wat wils. Basketbal. American football. Honkbal. Lacrosse. Voetbal. Binnenkort Formule 1. En ijshockey dus.

Het begon met de Golden Knights. De club betrok in 2017 de toen fonkelnieuwe T-Mobile Arena aan The Strip, de toeristische ruggengraat van de stad waar bezoekers in casino’s hun geluk beproeven. Op sportgebied stond Sin City tot op dat moment vooral bekend als boksstad. Er waren Nascar-races en de stad werd thuishaven van het populaire mixed martial arts van organisator UFC. Wat ontbrak was een club uit een grote Amerikaanse competitie.

De NHL-ijshockeyers hadden de primeur en brachten een domino-effect op gang. Eerst volgde Las Vegas Aces uit de vrouwelijke basketbalcompetitie WNBA. De grootste klapper was de komst van American football; in 2020 speelde Las Vegas Raiders, weggelokt uit Oakland, zijn eerste thuiswedstrijd in het indrukwekkende Allegiant Stadium. De glimmende, zwarte tempel is gebouwd op een steenworp van The Strip.

De show bij de Vegas Golden Knights, voorafgaand aan een duel van de ijshockeyploeg. Beeld Getty

Daarna volgden er meer: voetbalclub Las Vegas Lights FC speelt in de USL, een niveau onder de Amerikaanse eredivisie MLS. Honkbalclub Oakland A’s plaatste in 2019 een opleidingsteam in een nieuw maar bescheiden onderkomen in Las Vegas. Mogelijk verhuist ook de club zelf naar de stad, als Oakland niet wil opdraaien voor de kosten van een nieuw stadion. Basketbalcompetitie NBA en de MLS-voetballers denken op hun beurt aan uitbreiding naar Las Vegas.

Het gaat hard met zijn stad, ziet Snel. Op zijn website LVSportsBiz doet de Amerikaan verslag van het kruispunt waarop sport, politiek en zaken in Las Vegas elkaar treffen. Snel: ‘Op sportgebied is de stad een tiener die in rap tempo volwassen aan het worden is.’

Formule 1 op bezoek

In november zet Las Vegas een volgende, belangrijke stap richting wasdom, als de Formule 1 op bezoek komt. De derde Amerikaanse grand prix op de racekalender moet de veelbesproken glamourparade van Miami doen verbleken, onder meer met een circuit over The Strip.

In de schaduw van de grote casino’s krijgt de paddock inmiddels gestalte. Het bouwwerk van vier verdiepingen hoog staat op een lap grond ter grootte van drie voetbalvelden, dat voor 240 miljoen dollar werd gekocht. ‘De komst van de Formule 1 is een big deal’, zegt journalist Snel. ‘Omdat het internationale allure heeft. Het zal veel bezoekers uit het buitenland trekken. Die geven hier doorgaans meer geld uit dan Amerikaanse toeristen.’

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, mikt op een recordwinst van een half miljard. Kaartjes kosten minimaal vijfhonderd dollar.

Nergens rolt het geld als in Las Vegas. De nieuwe sportclubs snoepen mee van de immense toerisme- en gokindustrie, die andersom gestimuleerd wordt door supporters van bezoekende clubs. Slechts een handvol machtige mensen bestuurt de stad, zegt Snel: de hotelmagnaten van MGM Resorts en andere ketens. Clubs worden onder meer gelokt met nieuwe stadions, gebouwd nog voor de competities hun komst toezeggen. Zo ging het bijvoorbeeld met de ijshockeyers. Met een basketbalstadion in aanbouw wordt nu de hengel naar de NBA uitgegooid.

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, mikt op een recordwinst van een half miljard bij de GP in Las Vegas. Kaartjes kosten minimaal vijfhonderd dollar. Beeld AFP

Niet alle inwoners van Las Vegas zijn even blij met de sportinvesteringen. Vooral de bouw van het Allegiant Stadium voor American Football leidde tot weerstand. Het kostte 1,97 miljard dollar, waarvan 750 miljoen publiek geld. De leningen die nodig waren, worden afbetaald met verhoging van de hotelbelasting. ‘Volgens sommigen had dat geld beter besteed kunnen worden’, zegt Snel. ‘De scholen in Vegas horen bij de slechtste van het land en veel wegen zijn aan onderhoud toe.’

Nee, dan het glanzende, naar nieuw ruikende Allegiant Stadium. De thuishaven van de Las Vegas Raiders, met plaats voor 62.000 footballfans, heeft een uitschuifbaar grasveld, een 27-meter hoge fakkel ter ere van voormalig eigenaar Al Davis, een nachtclub aan het veld, restaurants met sterrenchefs en metershoge portretten van Elvis Presley en Marilyn Monroe in Raiders-shirts.

Waar het aan ontbreekt: een grote, lokale supportersschare. ‘Vaak zit het stadion voor de helft vol met uitsupporters’, zegt Snel. ‘Het is een toeristische attractie.’

Anders is het bij de Golden Knights. Ook de ijshockeyclub trekt veel toeristen, maar de goudhelmen zitten diep geworteld in de lokale gemeenschap. De club is Vegas Born. Het valt overal te lezen.

Tragedie

Het gevoel van saamhorigheid dat de supportersschare kenmerkt komt deels voort uit tragedie. Op 1 oktober van 2017 doodde een schutter 58 bezoekers van een muziekfestival vanuit een hotelraam van casino Mandalay Bay. Het is nog altijd de grootste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Negen dagen later speelden de Golden Knights hun eerste thuiswedstrijd.

‘Die tragische gebeurtenis bracht alles in een stroomversnelling’, zegt Deryk Engelland, een inmiddels gepensioneerde verdediger van de Golden Knights. Voorafgaand aan de beladen wedstrijd sprak de inwoner van Las Vegas het publiek toe. ‘Ik dacht dat het een aantal jaren zou duren om een supportersschare op te bouwen, maar door die tragedie kwam iedereen sneller tot elkaar. De club kreeg betekenis in de gemeenschap. Bij wedstrijden konden mensen even hun zinnen verzetten.’ Prompt bereikte de club in zijn eerste seizoen de NHL-finale.

Engelland, een geboren Canadees, bleef in Las Vegas wonen nadat hij er van 2003 tot 2005 voor een club uit een lagere competitie had gespeeld. Hij leerde er zijn vrouw kennen, werd vader. Het Las Vegas waar hij woont, een buitenwijk, blijft verborgen voor toeristen. ‘Het is een grote stad, maar een met een dorpsgevoel’, zegt Engelland. Op The Strip komt hij zelden. ‘Als bezoek erheen wil, geef ik ze de autosleutels.’

Zijn stad groeit als kool, ziet Engelland, mede door de recente sportinvesteringen. Sinds de jaren negentig verdubbelde het inwonersaantal, nu een kleine 2,3 miljoen. Veel van zijn collega’s blijven hangen na hun carrière. Het klimaat is goed, staatsbelasting ontbreekt. Voor jonge sporters kent Las Vegas de nodige afleidingen, ‘maar die heb je overal’, zegt Engelland. ‘Als prof moet je gewoon je werk doen, anders doet iemand anders het voor je.’

Gokken omarmd

Het succes van de Golden Knights bewijst dat het kan, een sportclub in Las Vegas. Competities als de NBA en NFL omarmen inmiddels het gokken op wedstrijden, dat voorheen nog werd gezien als vervuiling van hun product. Het opende de weg naar Las Vegas.

Door een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2018 is gokken op sport in grote delen van het land tegenwoordig toegestaan, waar Las Vegas voorheen een monopoliepositie had. ‘Die uitspraak heeft geen pijn gedaan’, zegt Snel. ‘Wedden hoort hier bij de cultuur.’ Elk casino heeft een sportsbook, een grote ruimte met televisieschermen en bioscoopstoelen waar kan worden ingezet op wedstrijden.

Snel is om andere redenen sceptisch over verdere groei van Las Vegas als sportstad. Honkbal en voetbal? Eerst zien, dan geloven, zegt hij. ‘Dat blijft voorlopig bij praten. Ik denk dat nu alleen de NBA een reële optie is.’

Las Vegas is een relatief kleine markt, weet Snel. In de schaduw van de topclubs vechten kleinere clubs om aandacht. Of er genoeg is voor iedereen, moet blijken. Snel gebruikt een woord dat in gok- en consumptieparadijs Las Vegas niet vaak valt. ‘Het kan zijn dat we het punt van verzadiging bereiken.’