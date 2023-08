In kletsnatte Vuelta kunnen favorieten hun kruit drooghouden

Soudal Quick-Step, team van Remco Evenepoel, onderweg in de ploegentijdrit. Beeld NurPhoto via Getty Images

Op aandringen van renners voorafgaand aan de tweede etappe besloot de koersorganisatie in te grijpen. De tijden in het algemeen klassement werden 9 kilometer voor de finish opgemaakt, zodat de favorieten geen risico’s hoefden te nemen in de afdaling van de Montjuïc, de 185 meter hoge berg in het zuiden van de stad, op 3,6 kilometer van de eindstreep.

Eerder kwamen er verontrustende beelden voorbij van de finishstraat, die volledig blank stond. Aan weerszijden lagen omgewaaide dranghekken. Aanvankelijk was de voortijdige meting boven op de klim gepland, maar dat ging vertegenwoordigers van de teams niet ver genoeg.

In droog weer was het op de lastige helling waarschijnlijk tot een allereerste krachtmeting tussen de favorieten gekomen, maar het verleggen van de tijdwaarneming leidde ertoe dat onder anderen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Geraint Thomas en Remco Evenepoel op hun gemak gezamenlijk over de finish peddelden.

Geen gevolgen

Hun ruime afstand op de ritwinnaar, de Deen Andreas Kron, had immers geen gevolgen. De renner van Lotto-Dstny had op de top van de Montjuïc een kleine voorsprong op medeaanvallers en gaf die marge in de afdaling en de weer oplopende strook naar de finish niet meer prijs.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

De leiderstrui was voor de Italiaan Andrea Piccolo van EF Education-Easy Post. Met een vroege medevluchter, de Spanjaard Javier Romo, bereikte hij als eerste de tijdwaarneming met nog 9 kilometer te gaan. De voorsprong op het peloton bedroeg toen 18 seconden. Dat volstond om de leiding over te nemen van Lorenzo Milesi, rijdend voor DSM-Firmenich, de onverwachte winnaar van de ploegentijdrit op zaterdag.

Kon de ingreep van de koersorganisatie vooraf op brede steun rekenen, eenmaal onderweg waren de renners minder eensgezind in de manier waarop ze in koers met de moeilijke omstandigheden moesten omgaan. Nadat Roglic en Thomas met nog 32 kilometer te gaan op een rotonde onderuit waren gegaan, maanden Vingegaard en Dylan van Baarle, ploeggenoten van de Sloveen bij Jumbo-Visma, het peloton tot kalmte. Titelverdediger Evenepoel, zaterdag nog woedend over het verloop van de openingsetappe, sloot zich daarbij aan.

Eerder schemeren

Zeker twee teams voelden er weinig voor de windstilte in acht te nemen. DSM-Firmenich wilde het leiderstricot verdedigen. Alpecin-Deceuninck aasde met sprinter Kaden Groves op ritwinst. Nieuwe valpartijen volgden, met rodetruidrager Milesi als belangrijkste slachtoffer. Hij kwam gehavend als 170ste binnen.

De organisatie van de ronde had het zaterdag al verbruid bij veel renners. Zoals wel vaker bij de start van de Vuelta vertrokken de teams pas in de avond voor de tijdrit, maar als gevolg van het slechte weer begon het veel eerder te schemeren dan was voorzien. Evenepoel, die in vergelijking met de meeste favorieten de averij nog beperkt had gehouden, was furieus nadat hij in de donkerte in de straten van Barcelona over de streep was gekomen.

Eerst mepte hij enkele microfoons weg, om vervolgens toch zijn gram te spuien. ‘Dit was belachelijk. Dit was supergevaarlijk. De organisatie moet aan de veiligheid denken.’ In het wiel van zijn voorgangers was het volgens hem ‘op leven en dood’ geweest. Hij kon niets zien, in winkelstraten was de verlichting nog niet ontstoken. Voortdurend spatte er water in zijn gezicht. ‘Je kon geen meter zien.’

Rijk palmares

Dat het regende, moeten renners voor lief nemen, zei Evenepoel, maar de organisatie had volgens hem moeten inspelen op de veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door de verlichting langs het parcours te verbeteren. Andere opties waren het neutraliseren van de wedstrijd of het vervroegen van de start.

De gladde en vaak ook haakse bochten leidden tot talrijke valpartijen. De Belg Laurens De Plus, een belangrijke pion van de Britse ploeg Ineos in de bergen, schoof onderuit en brak zijn heup. Zes van de acht renners in de selectie van Jayco-Alula gingen vlak voor het aansnijden van een bocht tegen de vlakte. Ook bij Arkéa-Samsic en Alpecin-Deceuninck gleden renners onderuit.

Jumbo-Visma, als team met een rijk palmares op deze discipline kanshebber voor de ritwinst, verloor bijna een halve minuut op Soudal Quick-step, de ploeg van Evenepoel. Dat was vooral toe te schrijven aan een lekke band van Vingegaard, waardoor de Deen van fiets moest wisselen.

Daarmee was het gevaar nog niet voorbij: veel renners reden zonder licht weer terug naar de teambus, zo’n 8 kilometer door de drukke en donkere stad, niet wetend dat het weerzien met Barcelona de volgende dag ook al een tamelijk hachelijke onderneming zou worden.