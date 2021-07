In isolatie als olympische sporter: 118 keer de gang op en neer om toch nog fit te blijven

Finn Florijn. Beeld Reuters

Een sporter wil bewegen, maar op een hotelkamer is dat niet gemakkelijk. Roeier Finn Florijn benut in zijn corona-isolatie alle manieren om toch fit te blijven. ‘Ik heb vandaag tien kilometer op de gang gelopen. Met mijn mondkapje op.’

De gang voor zijn kamer is iets meer dan 40 meter lang. Heen en weer komt hij aan zo’n 85 meter. 118 keer holde hij langs gesloten kamerdeuren de gang op en neer. ‘Oortjes in met muziek en niet te veel nadenken.’ Het is afzien in de gang, waar maar op één plek airconditioning is en geen frisse lucht binnenkomt. Het mondkapje maakt het er niet beter op.

Of het echt is toegestaan om zijn kamer voor een hardloopsessie te verlaten, weet de 21-jarige Florijn niet. Maar mocht er iemand iets van zeggen, dan volstaat waarschijnlijk een verontschuldiging en de belofte om het niet meer te doen.

De indoor hardloopsessies, die hij om de dag doet, hakken erin. Normaal doet de skiffeur niet aan hardlopen. ‘Ik heb blaren op mijn voeten en spierpijn in mijn kuiten. Ik kan het echt niet elke dag doen, want dan kan ik straks helemaal niet meer lopen.’

In zijn eigen kamer heeft hij direct na aankomst, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een plek vrijgemaakt om oefeningen te doen. Hij zette een van de twee bedden in de kamer tegen de wand. Het levert een open plek van ongeveer 1.80 bij 2.30 meter op. Daar doet hij bijvoorbeeld sprongen en drukt hij zich op. ‘Ik doe ook vaak een oefening waarbij ik hardloop op mijn plek, met mijn knieën extra hoog. Dat doe ik dan bijvoorbeeld een half uur.’

Ook krachtoefeningen doet hij in zijn kamer, die dankzij de airco lekker koel is. Eerst was zijn koffer, die hij zo vol mogelijk stouwde, zijn gewicht. Sinds maandag heeft hij daarnaast een halterschijf van 10 kilogram tot zijn beschikking, bezorgd door iemand van TeamNL. Hij kon het bij de receptie ophalen.

De koffer van Florijn, die dienst deed als trainingsgewicht. Beeld Finn Florijn

Hij is ermee in zijn schik. ‘Ik kan de oefeningen die ik al deed nu met extra gewicht extra zwaar maken.’ Want hij blijft graag fit. Juist nu. ‘Ik denk dat als je niets gaat zitten doen je je alleen maar slechter gaat voelen.’

En ook niet onbelangrijk: met het sporten komt hij de dag door. ‘Met het hardlopen en de oefeningen ben ik vandaag zo’n twee uur bezig geweest. Dat doodt lekker de tijd.’

Na een protest van NOCNSF kregen de Nederlandse bewoners van het coronahotel dinsdag de gelegenheid om een frisse neus te halen. Al is dat relatief. ‘Er is een kamer op de vierde verdieping waar het raam open is. Daar mag je nu naartoe. Met een mondkap op.’