In Inzell wint dit keer die andere Russische beer

Als Roeslan Moerasjov na de huldiging van de 500 meter op de WK afstanden in Inzell zijn verhaal bij de Russische pers doet, twee journalisten sterk, straalt er niets van blijdschap van hem af. Alleen de gouden medaille om zijn hals verraadt dat hij de winnaar is.

Na anderhalve minuut ingetogen antwoorden, zoekt hij de kleedkamer weer op. ‘Hij kon nog niet geloven dat hij wereldkampioen geworden is’, vertaalt Veronika Gibadieva van persbureau RIA Novosti de kern van het gesprekje.

Dat hij niet veel meer zou zeggen, had ze wel verwacht. ‘Hij spreekt geen Engels en nauwelijks Russisch’, grapt ze. Moerasjov, die geboren werd in Voskresensk, een voorstad van Moskou, is een man van weinig woorden, ook in zijn moedertaal.

Toch had hij alle reden tot uitgelatenheid, want hij werd wereldkampioen met een tijd die op de hooglandijsbanen van Salt Lake City of Calgary niet zou hebben misstaan. Zijn 34,22 was een baanrecord en de beste tijd die ooit buiten Noord-Amerika is gereden.

Dat er een Rus zou winnen, werd verwacht, maar de meeste schaatskenners rekenden op Pavel Koelizjnikov, de wereldrecordhouder. Toch was de zege van Moerasjov geen complete verrassing, de 26-jarige sprinter is geen onbekende op het podium van de wereldkampioenschappen. In 2016 was hij tweede achter Koelizjnikov. Een jaar later werd hij derde achter Jan Smeekens en de Duitser Nico Ihle.

De 26-jarige Moerasjov is al jaren de trainingsmaat van de twee jaar jongere Pavel Koelizjnikov. Die laatste is bijna altijd beter en hij moet zich doorgaans gelukkig stellen met de troostprijzen die zijn kopman voor hem over laat. Hij is de knecht, Koelizjnikov de meester.

Liefdevol gezoend

De twee Russische beren lijken op elkaar. Ze hebben niet alleen hetzelfde gemillimeterde haar, maar ook een vergelijkbare bouw. Het zijn sterke, grote kerels die op de ijsbaan doen denken aan Jeremy Wotherspoon in zijn beste dagen. En ze zijn goede vrienden. Bij de wereldbekerwedstrijden van vorig weekeinde in Hamar had hij winnaar Koelizjnikov nog liefdevol op diens voorhoofd gezoend.

In Inzell was het omgekeerd en kon Koelizjnikov zijn kameraad feliciteren. De wereldkampioen van 2015 en 2016 had een enorme mispeer in de eerste bocht en kwam niet verder dan de zevende tijd: 34,53.

Net als de meeste van zijn landgenoten ontbrak Moerasjov op de Spelen van Pyeongchang. Het land was gestraft in verband met het dopingschandaal vier jaar eerder bij de Winterspelen in Sotsji. Alle atleten met een dopingluchtje wachtten vergeefs op een uitnodiging voor Zuid-Korea.

Tot verbazing van de Russische schaatsploeg was ook Moerasjov niet welkom, al was zijn naam volgens hen nooit in verband gebracht met doping. Veel woorden maakt hij er zelf nooit aan vuil. ‘Het ligt in het verleden.’

De straf voor de dopingzwendel in Sotsji gold alleen voor de olympische wedstrijden. De Russen zijn door de internationale schaatsunie ISU nooit van de ijsbaan weggehouden. Håvard Holmefjord Lorentzen, die in Pyeongchang profiteerde van hun afwezigheid en olympisch kampioen werd, kan niet anders dan die realiteit accepteren. ‘Ik maak de regels niet.’

Eilandje

De Russische schaatsers worden niet met veel warmte omgeven in het schaatswereldje. Ze vormen een eigen eilandje. Er worden alleen wat beleefdheden uitgewisseld, vertelt Lorentzen. ‘We zeggen nooit zoveel tegen elkaar. De meesten spreken nauwelijks Engels, maar we feliciteren elkaar wel. Het is belangrijk om sportief te blijven. Ik zit niet te wachten op ruzie.’

De regerend olympisch kampioen moest op het ijs van de Max Aicher Arena genoegen nemen met de tweede plek. Dat deed hij met een brede lach, want hij had de laatste weken maar matig gepresteerd bij internationale wedstrijden. Vorig weekend nog, bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar, was hij voor eigen publiek slechts 13de en 11de geworden, op ruime afstand van het podium.

‘Dit was een hele opluchting’, gaf Lorentzen toe nadat hij was gehuldigd. ‘Ik hoopte op een medaille en dat is gelukt.’ De tevredenheid was begrijpelijk, want met 34,36 reed hij een nieuw persoonlijk en nationaal record.

De Noor kon vrijdagmiddag op het podium zijn diplomatieke felicitaties niet alleen aan Moerasjov, maar ook aan Viktor Moesjtakov uitdelen. De 22-jarige Rus snelde naar de derde plaats in 34,43 en drukte daarmee net de winnaar van het olympisch zilver, de Koreaan Cha Min-kyu (34,44) van het podium. De Nederlanders konden net niet mee in de strijd om de medailles, al had Ronald Mulder in de eerste rit van de 500 meter wel de toon gezet voor de razendsnelle wedstrijd. De regerend Europees kampioen op de sprintafstand reed 34,50. Dit seizoen was nog geen Nederlander zo snel. Het leverde hem de zesde plaats op.

Dai Dai Ntab eindigde in 34,55 op de achtste plaats. Jan Smeekens, die in Inzell zijn wereldtitel van 2017 verdedigde, haalde met 34,68 nog net de top-tien.