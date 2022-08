In het zog van een ‘samenraapsel’ stormt Jakobsen naar EK-titel

Danny van Poppel, die als vierde zou finishen, juicht eerder dan winnaar Fabio Jakobsen (midden) Beeld AFP

Er bestond wat lichte twijfel of topsprinter Fabio Jakobsen niet te veel van zijn krachten had gevergd in de bergetappes van de Tour de France. Hij had zich telkens omhoog geworsteld. Bijna kapseisde hij, toen hij totaal uitgewoond zicht kreeg op de wegtikkende seconden die hem wegens overschrijding van de tijdslimiet op verwijdering uit de grootste wielerronde ter wereld waren komen staan. Was hij met die voorgeschiedenis wel met recht de topfavoriet op het Europees kampioenschap op de weg, in München, dat naar alle waarschijnlijkheid zal uitdraaien op een sprintersbal?

Het ondubbelzinnige antwoord geeft Jakobsen zondag op de Odeonsplatz, met in de verte de contouren van de Siegestor, een triomfboog uit de 19de eeuw. Nadat Danny van Poppel hem in zijn wiel meeneemt naar de voluit sprintende Tim Merlier, katapulteert hij zichzelf naast en voorbij de Belg. Op de finish heeft hij meer dan een fietslengte voorsprong. Hij is voor Nederland de eerste Europees kampioen op de weg, een wedstrijd die pas sinds 2016 wordt verreden.

Met de vorm was dus weinig mis. Hij was mogelijk ook wat extra geprikkeld aan de start verschenen. Dat hij op de iconische aankomst op de Champs Élysées – de reden waarom hij zich over al die cols had gesleept – geen rol van betekenis speelde, was een bittere ervaring geweest. Zijn ketting schoot van het grootste tandwiel, hij eindigde als dertiende. Dat van zijn optreden in Frankrijk de beelden van een ploeterende renner beklijven, zat hem ook niet lekker. Hij had toch met een indrukwekkende jump de tweede etappe, toen nog in Denemarken, op zijn naam geschreven?

Echte lead out

Met trainen en het rijden van criteriums had hij de conditie op peil gehouden. Het vele draaien en keren, remmen en optrekken in die koersen rond de kerk zou hem in de straten van München ook van pas kunnen komen. Daar moesten na een lange aanloop vijf ronden van 13 kilometer vol bochten worden afgelegd.

Maar na de finish maakt Jakobsen meteen duidelijk dat de titel bepaald niet alleen zijn verdienste is. Dit goud is vooral ‘met z’n allen’ behaald. ‘We schoven op in de laatste twee rondjes. Iedereen deed een perfecte beurt. Ik ben ze enorm dankbaar.’ Hij roemt de rol van Van Poppel. ‘Hij zette me echt af in het wiel van Tim. Danny heeft laten zien dat hij een echte lead out is.’ Op het moment dat Van Poppel op Merlier duikt, stuurt hij naar rechts, waardoor Jakobsen de ruimte krijgt uit alle macht aan te zetten. Bij de Belg, met Jakobsen het meest genoemd als de grootste kanshebber, is de meeste puf er dan uit. Als zijn laatste loods, Bert Van Lerberghe, uitstuurt, komt hij te vroeg op kop. De Fransman Arnaud Démare steekt hem nog voorbij en grijpt het zilver. Van Poppel juicht al voordat Jakobsen de winst viert. ‘Fabio is een klasbak.’ Hij is blij met de lof. ‘Voor mij voelt dit ook als een overwinning.’

Dat de ploeg zo’n prestatie neerzette, was niet vanzelfsprekend. Geregeld viel het begrip ‘gelegenheidsformatie’ of ‘samenraapsel.’ Grote namen ontbraken. Bondscoach Koos Moerenhout selecteerde vooral hardrijders, met Jos van Emden en Van Poppel als de bekendste renners, die Jakobsen in zijn missie moesten ondersteunen. Ze hadden zelden met elkaar gekoerst; Jan Maas, Nils Eekhoff, Daan Hoole, Elmar Reinders en Van Poppels broer Boy. Sterker: een aantal kende elkaar niet eens. Danny van Poppel, vooraf: ‘Ik denk dat we het instinct het werk moeten laten doen.’

Bont gezelschap

Strategie blijkt dan toch doorslaggevend. Nadat in de voorspelbare wedstrijd op 25 kilometer van de finish de twee vroege vluchters Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger worden ingerekend, maken de landen met afmakers in de ploeg tempo. Er verschijnen treintjes van België, Duitsland, Frankrijk aan kop, maar Nederland wringt zich ook geregeld naar voren en zakt nooit ver weg als tegenstanders het overnemen. Boy van Poppel rijdt achter Jakobsen om hem te beschermen tegen onverhoedse manoeuvres van opkomende renners.

Italië, met vier titels tot dusver de toonaangevende natie op het EK, probeert de concurrentie te verrassen met een versnelling vlak voor de rotonde om de Siegestor. De voorspelling dat de sprinters daar, op één kilometer van de finish, bij de eerste tien moeten zitten, wordt niet bewaarheid. Het zijn het lichtblauw van België, het donkerblauw van Frankrijk en het wit van Nederland (met oranje accenten, een ontwerp van een nieuwe shirtsponsor) die de laatste honderden meters kleuren. Merlier en Démare buigen bijna gelijktijdig het hoofd, als de Hurricane van Heukelum zich opricht.

De Belg is ontgoocheld. ‘Het is pijnlijk. Ik moest er iets te vroeg aan beginnen. Als er dan een snelle renner in het wiel zit, is dat meestal dodelijk. Het is wel Jakobsen, hè.’ Hij is de eerste tegenstander die de winnaar feliciteert. Volgend seizoen zijn het ploegmaten bij Quick-Step-Alpha Vinyl. Het team wordt er behoorlijk bonter op. Merlier draagt als Belgisch kampioen de trui met banden in zwart, geel en rood, Jakobsen hult zich in het blauw-wit met gele sterren van de Europees kampioen.