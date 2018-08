In het vrouwentennis kan iedereen grandslamtitels winnen, ook Bertens

De US Open kent geen duidelijke titelfavoriet, de laatste zeven grandslamtoernooien kenden een andere winnaar. In haar huidige vorm zou ook Kiki Bertens in dat rijtje niet misstaan.

Kiki Bertens na de winst op Halep in Cincinnati. Foto EPA

Een week na de grootste zege uit haar carrière heeft tennisster Kiki Bertens haar favoriete plekje bij de US Open weer gevonden, in de schaduw van de grote kampioenen. Op weg naar de titel in Cincinnati versloeg de 26-jarige Bertens vier speelsters uit de toptien en ze begint als nummer dertien van de wereld aan het grandslamtoernooi in New York. Toch mag ze van coach Raemon Sluiter geen titelkandidaat worden genoemd. Valse bescheidenheid of realistisch?

Het vrouwentennis verkeert al enige jaren in een interbellum, nu Serena Williams als herintredende moeder naar haar topvorm zoekt en niemand de sport zo kan regeren als zij. Simona Halep is ondanks haar grandslamtitel op Roland Garros een kwetsbare nummer 1, zo bleek in de fascinerende finale in Cincinnati tegen Bertens. De kleine Roemeense zal bij de US Open door een mijnenveld moeten laveren om wederom een hoofdprijs te behalen.

Het is verleidelijk om Bertens wel degelijk bij de kanshebbers op Flushing Meadows te scharen, omdat ze in het minder zware deel van het speelschema zit. Krystina Pliskova, het zusje van toptienspeelster Karolina in de eerste ronde, mogelijk de Amerikaanse McHale en vervolgens de Roemeense Buzarnescu in ronde drie; Bertens krijgt de kans om in het toernooi te groeien. En dan is de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki in de vierde omloop evenmin een onoverkomelijk obstakel.

De backhand van Bertens is sterk verbeterd. Foto EPA

Game changer

Met dagdromen kom je niet ver op de US Open, waar dit jaar ook in het gerenoveerde Louis Armstrong Stadium onder een dak kan worden gespeeld. De kanttekeningen van coach Sluiter in de Volkskrant waren begrijpelijk en ze passen bij het meer ingetogen karakter van Kiki Bertens. Na twee topweken op hardcourt kan ze moeilijk worden aangewezen als de aanstaande kampioen van de US Open. Tot twee maanden geleden rechtvaardigden de prestaties van Bertens alleen de claim op een grandslamtitel op het gravel van Roland Garros.

De kwartfinale op Wimbledon was voor Bertens een game changer; een stevig fundament onder een nieuw zelfbewustzijn. De vrouw die alleen op het gras in haar tuin had willen barbecueën, ervoer eindelijk dat ze haar tegenstanders ook op andere ondergronden kon geselen met een krachtige service en zware spinballen op de forehand. Ze heeft zich moeten aanpassen, haar voetenwerk is sterk verbeterd. En de backhand geen duwbal, maar vol geslagen.

Rust in het hoofd is essentieel voor Bertens, de termen chaos en paniek verdwenen steeds vaker uit haar vocabulaire. Zie hoe ze het matchpoint voor Halep wegwerkte in de finale in Cincinnati, met een knallende forehand. Waarom zou Bertens ook niet kunnen stunten op de US Open, al moet ze dan zeven partijen op rij winnen?

Nieuw zelfbewustzijn

Zeven vrouwen die voor haar staan op de wereldranglijst (Halep, Wozniacki, Stephens, Kerber, Kvitova, Ostapenko, Muguruza) hebben al één of meerdere grandslamtitels verzameld. Bertens heeft er vier verslagen, voor niemand hoeft ze bang te zijn.

Coach Raemon Sluiter en Kiki Bertens voorafgaand aan de kwartfinale van het Wimbledon tennistoernooi in juli dit jaar. Foto ANP

Maar de huidige vaandeldragers hebben niet de allure van Serena Williams, die op de US Open als herintredende moeder het record van Margaret Court (24 grandslamtitels) wil evenaren. Iedereen kan van iedereen winnen in de top van het vrouwencircuit. Sinds de Australian Open in 2017 kende elk grandslamtoernooi een andere kampioen, om het overgangstijdperk te accentueren. Met haar nieuwe zelfbewustzijn zou Bertens in dat rijtje niet misstaan.

Toch is haar fraaie machtsgreep in Cincinnati allerminst een garantie voor sereniteit. De vulkaan in Bertens kan zo weer tot uitbarsting komen, bovendien werd ze twee weken geleden in Montreal nog van de baan geblazen door de Australische Ashleigh Barty. De grilligheid van Bertens is tevens haar charme, al kan ze op de US Open ook zomaar in de tweede of derde ronde verliezen. Druk is haar valkuil, verwachtingen een wurgkoord.

Volwassen wereldtopper

Voorlopig zal Bertens tijdens de US Open onder de radar blijven, bij voorkeur op baan zes, zoals ze het zelf formuleerde. Maar in deze vorm hoeft Bertens zich nergens meer te verschuilen. Het bange, in zichzelf gekeerde meisje van drie jaar geleden voltooide in Cincinnati haar transformatie tot volwassen wereldtopper. Opkijken tegen de grote namen is achterhaald, ze behoort nu zelf tot de elite van het vrouwentennis. Ook bij de US Open.