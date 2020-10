In het voetbal is corona nu onderdeel van het spel geworden, wen er maar aan

Edwin Goedhart, teamarts van de KNVB. Beeld Hollandse Hoogte

Bij AZ testten de voorbije dagen in totaal 17 mensen, waaronder 14 spelers, positief op corona, maar toch is de club naar Napels gevlogen voor de Europa Leaguewedstrijd tegen Napoli. Bij PSV, dat Granada ontvangt, loopt het aantal besmette spelers ook op. Ondertussen moeten complete wielerploegen al met twee positieve gevallen binnen zeven dagen een grote ronde verlaten. Is de voetballerij zo onvoorzichtig?

‘Nee, dat vind ik niet. Het zijn ten eerste twee verschillende sporten. Wij hebben door het analyseren van bijna 500 wedstrijden kunnen aantonen dat de contactmomenten enorm beperkt zijn bij een voetbalwedstrijd. Alleen bij het juichen, bij hoekschoppen en opstootjes staan spelers korte tijd dicht bij elkaar. Het is in de buitenlucht, in stadions waarbij het publiek ontbreekt of in ieder geval niet dichtbij kan komen. Dat is toch wel anders dan urenlang vrij dicht op elkaar rijden in een wielerpeloton.’

En toch lijkt er bij AZ sprake van een explosieve uitbraak met eerst negen en daarna nog eens acht besmettingen.

‘De situatie bij AZ is onder controle. De positieve gevallen zijn te herleiden. Ik snap dat de buitenwacht rept over een oncontroleerbare uitbraak, maar dat aantal is ook opgelopen doordat er heel veel en diepgaand getest is. Mensen zijn eruit gehaald voordat ze echt besmettelijk zijn en die worden ook meegeteld bij de positieve testen. AZ kan nog steeds met gemak het minimum van dertien negatief geteste spelers afvaardigen zoals de Uefa wenst.’

Het virus heeft een incubatietijd. Wellicht is er nu een speler mee naar Napels die later alsnog anderen kan besmetten.

‘Dat risico loop je altijd. Officiële testen zijn een slot op de deur, maar het virus kan altijd via het keukenraam weer naar binnen kruipen. Hoe goed je je bubbel ook afsluit. Garanties kun je niet geven. Gedrag is cruciaal. Alle protocollen moeten superstrak worden opgevolgd.’

Toch schuurt het. Alsof het profvoetbal boven alles verheven is. The show must go on.

‘Ik snap die gedachte. Let wel: er zijn al vijf competitiewedstrijden uitgehaald in Nederland. Maar net als andere bedrijfstakken wil het betaald voetbal de branche overeind houden. Dat lukt niet als het voetbal een jaar wegvalt, dan krijg je een kaalslag. We maken met zijn allen ontelbare overuren om dat te realiseren. Sport verbindt, stimuleert, biedt vermaak en ontspanning. Voetbal heeft ruim vier miljoen fans in Nederland, die vanwege het virus zoveel mogelijk thuis moeten zitten. Rolmodellen kunnen helpen om kinderen in beweging te houden. Die maatschappelijke functie moet je niet onderschatten.’

Waarom wordt Napoli-AZ niet gewoon uitgesteld?

‘Iedere organisatie maakt zijn eigen afwegingen. Het is lastig om een Europese wedstrijd in te halen, daar zit veel reistijd aan vast en door de coronacrisis zit de kalender al aardig vol. De Tour kan doorgaan als er een ploeg vertrekt, maar een voetbalwedstrijd niet. Een voetbalclub kan bovendien andere spelers opstellen. Tijdens een grote wielerronde kan dat niet.’

AZ moet teruggrijpen op jeugdspelers, internationale topclubs hebben topspelers genoeg. De kloof wordt nog groter door corona?

‘Topsport is per definitie oneerlijk. Je kunt ook een gewone griepgolf of een blessuregolf hebben. Dit zijn rare tijden met soms raar aanvoelende maatregelen, dat moeten we accepteren. Wij moeten ervoor zorgen dat het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperkt blijft, anders heb je als Nederlandse club inderdaad nog meer nadeel. Maar dat is een enorme klus. Er wordt soms een beeld geschetst alsof alle profvoetballers in Nederland dik miljonair zijn. Bij de kleinere profclubs carpoolen veel spelers met zijn vieren in een kleine auto naar de club. Daar staan ze voor enorme uitdagingen. Zoals AZ er alles aan doet om op zijn niveau mee te blijven doen. Corona is onderdeel van het spel geworden, maar we zijn nog niet zover dat we dat accepteren.’