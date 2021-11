In het veld is iedere loper (nog) gelijk, maar de superspikes zijn in opmars

Jip Vastenburg (links) in actie. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Het voelt alsof er een kudde paarden langsrent, zo hevig trilt de grond in het Tilburgse stadsbos tijdens de Warandeloop als de atleten langskomen. De grond is harder dan de deelnemers van tevoren hadden gedacht.

Zaterdag was het nog één grote modderbende, een dag later is de wedstrijd volgens marathonloper Frank Futselaar net een ‘veredelde wegwedstrijd’. ‘Er zit hier veel zand in de ondergrond. Het water loopt daarom snel weg, dus het parcours is best droog en hard’, zegt hij na de finish in de wedstrijd over tien kilometer, waarin hij na 30 minuten en 50 seconden als 13de finisht.

Mike Foppen, die Nederlands kampioen wordt in 29.56 en in het internationale veld nipt als tweede eindigt, achter de Zwitser Jonas Raess, is het daar totaal niet mee eens. ‘Heb je Frank zien lopen? Hij heeft echt zo’n licht shufflepasje. Die voelt die modder helemaal niet. Als ik mijn voet een keer te ver naar buiten zet, glij ik alle kanten op. Met mijn lange benen is mijn lichaam veel minder geschikt voor de cross.’

Strijd tegen de elementen

Nu het baan- en marathonseizoen erop zit, storten de Nederlandse toplopers zich op de strijd tegen de elementen in de bossen. Het veldlopen is een van de laatste atletiekdisciplines waar de discussie over nieuwe technologie in hardloopschoenen nog niet of nauwelijks speelt. Door de onverharde ondergrond met modder, zand, heuveltjes in een wedstrijd met rondes vol scherpe bochten, komt het man-tot-mangevecht opnieuw tot leven.

‘Bij de cross voelt het bijna alsof je op blote voeten loopt’, zegt Foppen. ‘Hoe zachter de ondergrond, des te minder het carbon in de schoenen kan meegeven. Je zakt toch weg, ook al heb je schoenen aan. Iedereen heeft daardoor weer een gelijke kans.’

Hoewel? Er zijn mensen die beweren dat de nieuwe superspikes die op de baan voor wereldrecords zorgen, ook op een zachte ondergrond een voordeel geven. In de schoenen zit een carbonplaat die in combinatie met schuim voor een verend effect zorgen. De technologie zorgde eerst voor een revolutie op de marathon en is nu bezig op de baan. De gepensioneerde sprintlegende Usain Bolt noemde de ontwikkeling ‘oneerlijk en lachwekkend’.

Op de Warandeloop droeg het gehele podium bij de mannen de revolutionaire baanschoenen, de zogeheten Dragonfly’s van Nike. Foppen had ze ook aan. ‘Ik kon ook voor speciale crossschoenen gaan, maar ik kreeg mijn voeten daar niet in. Ik heb best brede voeten.’

Mike Foppen springt over een boomstronk, op weg naar de Nederlandse titel. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De regels schrijven voor dat de meeste schoenen geoorloofd zijn in het veldlopen, mits ze een zool hebben die niet hoger is dan 2,5 centimeter. Veel atleten kozen net als Foppen voor baanschoenen. Afhankelijk van hoe het parcours erbij ligt, kunnen ze de lengte van de spikes nog aanpassen.

Jip Vastenburg werd Nederlands kampioen bij de vrouwen op spikes met een lengte van 9 millimeter. Vlak voor de start wisselde ze de puntjes nog even om. ‘Ik wilde eigenlijk op 12 millimeter lopen omdat ik meer modder had verwacht en dan meer grip nodig had, maar ik zag dat het toch wat droger was dan ik op foto’s had gezien.’

Topdag

Vastenburg beleefde een topdag. Ze won op 27-jarige leeftijd haar eerste Nederlandse crosstitel nadat ze jarenlang met een eetstoornis worstelde. Vastenburg waarschuwde bijna twee jaar geleden in deze krant voor de gevaren van jarenlang topsport met ondergewicht. ‘Ik ben nu vijftien kilo zwaarder dan zes jaar geleden, maar ik win nog wel. Zo kan het dus ook. Het is goed om dat te laten zien. Het belangrijkste is dat ik nu gelukkig ben, en toen niet.’

Vastenburg legde de acht kilometer door het bos af in 27.43 minuten, ze eindigde daarmee in het internationale veld vijf seconden achter de Zweedse Meref Bahta.

Vastenburg droeg schoenen zonder carbonplaat. Speciale crossschoenen met meer profiel draagt ze liever niet. ‘Ik vind het fijn om zo licht mogelijk te lopen. Dan is het what you see is what you get. Overal heb je nu die discussie over de tijden en of het dan door de schoenen komt. Tijden maken op de cross helemaal niet uit. Het is gewoon weer lopen zoals het bedoeld is.’

Het zwoegen door het bos op dunnere zolen zorgt wel voor meer spierschade. Foppen zou eigenlijk helemaal niet meedoen aan de Warandeloop in Tilburg. Hij meldde zich toch aan toen de Zevenheuvelenloop vanwege de zoveelste coronagolf werd afgelast. In Nijmegen had hij op de weg op de revolutionaire plateauzolen met carbon gelopen die het hardlopen minder belastend hebben gemaakt. ‘Dat was voor mijn kuiten wel fijner geweest. Want die ga ik wel wel even voelen nu.’