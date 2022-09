In het tweede volleyballeven van Celeste Plak is geen plek voor boosheid

Celesta Plak schreeuwt het uit in de met 3-1-gewonnen wedstrijd van woensdag tegen Puerto Rico: 3-1. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nog voor de wedstrijd is begonnen, valt Celeste Plak (26) al op in het rijtje Nederlandse volleybalsters. Allemaal zingen ze voor interlands het volkslied uit volle borst mee, maar bij haar spat het fanatisme en het plezier er nog meer vanaf.

‘We hebben met elkaar afgesproken dat we de laatste zin op volume 100 doen’, legt ze lachend uit. ‘Heb ik altijd geëerd! Misschien doe ik dan 102, of lijkt dat zo. De anderen doen het ook. Bij mij zie je alleen dat mijn aderen dik worden in mijn nek.’

Over haar muzieksmaak zegt het verder niets, bezweert ze. ‘Ik ben van Tina Turner en Aretha Franklin.’ Toch is het is zeker zo dat ze op dit WK, voor het thuispubliek, extra geniet van het dragen van het oranje shirt. ‘Ik had al grote verwachtingen, maar het is nog beter dan ik had gehoopt. Wij zijn de beste veertien volleybalsters van dit land, ik vind het echt een eer dat ik daarbij zit.’

Na een sabbatical van een klein jaar was het ook niet vanzelfsprekend dat ze weer bij die veertien hoorde. Twee jaar geleden stopte ze tijdelijk, omdat ze klaar was met het slopende volleybalbestaan. Plak speelde vijf jaar in Italië en een jaar in Turkije, waar leidinggevenden en sponsoren niet zelden schreeuwend prestaties eisten. Het bracht haar geen geluk, wel paniekaanvallen.

Tijd om tot rust te komen is er nauwelijks voor topvolleyballers, omdat de clubcompetities bijna naadloos overgaan in een lange interlandzomer. Ook Lonneke Slöetjes, de beste speler van het Nederlands team, nam een pauze, maar bij haar mondde die uit in het besluit om helemaal te stoppen. Anderen kozen ervoor niet meer voor het nationale team uit te komen.

Adrenaline voelen

‘Ik vind het gewoon leuk om samen te werken met mensen’, zegt Plak over de reden waarom zij terugkeerde. ‘Strijden voor dingen, de adrenaline te voelen, de excitement. Dat wilde ik niet opgeven en dat was gelukkig ook niet nodig. Het voelt als een tweede ronde.’

Acht jaar geleden was ze er als 18-jarige voor het eerst bij op een wereldkampioenschap. De 1,90 meter lange Plak ging ‘stomend’ van start, als debutant stond ze meteen in de basis. In 2018 deed ze ook mee toen Nederland vierde van de wereld werd, al speelde ze minder omdat ze op haar positie Slöetjes voor zich wist.

Op dit WK stond Plak de eerste drie wedstrijden weer in de basis. Zonder de gestopte routiniers is zij een van de meer ervaren speelsters in een team dat weer van onderop moet worden opgebouwd. Als diagonaalaanvaller is zij de ‘vuilnisvrouw’, de speelster die vaak de moeilijke ballen krijgt en daar punten van moet zien te maken.

Celeste Plak: Ik vind het leuk om samen te werken. Strijden, de adrenaline te voelen, de excitement. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Op die positie klopt het grote talent Elles Dambrink (19) nadrukkelijk op de deur. ‘Wij zijn twee compleet verschillende speelsters’, legt Plak uit. Zelf is ze rechtshandig, Dambrink links. ‘Ik ben meer van de kracht: hoog en hard. Elles heeft een hoog oplossend vermogen en is wat handiger met de bal dan ik. Dus het is echt wat het team nodig heeft: hebben ze mijn biceps, mijn schouder nodig? Of de tactiek van Elles? Dat we kunnen veranderen is echt van meerwaarde.’

Natuurlijk wil zij zelf spelen, veel spelen, alles spelen. Haar gretigheid op het veld is er niet minder op geworden na haar sabbatical, ook al staat ze anders in het leven. Na lang aarzelen klopte ze aan bij een psycholoog. Ze is kalmer, zegt ze nu, vriendelijker voor zichzelf, ze straft zichzelf niet langer af als ze een fout maakt. Volleybal, weet ze nu, is best belangrijk, maar ‘uit-ein-de-lijk is het een spel’.

Minder boosheid

‘Ik kan veel beter filteren’, legt ze uit. Als mensen kwaad worden, kan ze het nu makkelijker van zich af laten glijden. ‘Nu denk ik: het is jullie boosheid en frustratie en jullie dreigementen, ik ben mezelf, ik doe wat ik kan.’

Het scheelt dat er veel minder boosheid om haar heen is. Na haar pauze koos ze voor een avontuur in Japan, waar ze nu speelt bij Himeji Victorina. De gok pakte goed uit, na haar ervaringen in Italië en Turkije.

Dat merkte ze meteen toen ze na een overwinning antwoordde dat ze blij was, omdat ze gewonnen hadden. ‘Toen zei iemand: nee, ik vroeg: hoe gaat het met jou?’, legt Plak het verschil uit. ‘Wow, dacht ik, ze vragen naar mij, ze willen weten hoe het met mij gaat. Het is veel respectvoller daar, mens boven machine.’

Het is de reden dat de speelster uit het Noord-Hollandse Tuitjenhorn – Nederlandse moeder, Surinaamse vader – ook volgend jaar nog te zien is op haar te kleine Japanse fiets. Ook al is de Japanse competitie niet de beste van de wereld en eindigde Victorina vorig jaar als een-na-laatst. ‘Als topatleet wil je altijd meedoen op het hoogste niveau, maar deze club is gewoon goed voor mij geweest. Een goed gevoel en loyaliteit vind ik ook belangrijk.’

‘Ik wil nog steeds presteren. De manier waarop is veranderd. Je kunt ongeveer vijftien, misschien twintig jaar aan topsport doen. Ik maak gewoon een bewuste keuze om er meer van te genieten. Ik heb meer plezier en dat maakt dat ik ook de mindere periodes veel beter kan verteren.’

Ze durft niet te zeggen of haar teamgenoten merken dat ze beter in haar vel zit. Al laten ze geregeld merken dat ze het fijn vinden dat ze er is. ‘Soms zegt iemand: ik kreeg een glimlach van je vandaag, dankjewel. Of dat ik ervoor heb gezorgd dat iemand ontspannen bleef tijdens de training. Dat zijn hele fijne, waardevolle dingen om mee te maken.’

Celeste Plak in haar aanvallende rol tegen Puerto Rico. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze probeert er ook op te letten. Als iemand gespannen is, niet lekker in haar vel zit, dan gaat ze peilen. Even een grapje maken, voelen waar diegene behoefte aan heeft. ‘Effe een hand op de schouder.’ Woensdag legde ze in een time-out even haar beide banden op de schouders van Elles Dambrink. Even een letterlijk steuntje in de rug voor haar teamgenoot, haar concurrent ook, die in de laatste set van de wedstrijd tegen Puerto Rico voor haar in het veld was gekomen.

‘Ik had een iets mindere dag’, zegt ze na afloop. ‘Gelukkig heef Elles het goed opgepakt.’ Dambrink stond al klaar om in te vallen, toen Plak een bal hard in het net smashte. Meteen daarna lukte het de invalster om te scoren, haar eerste bal was een punt. Goed voor het team uiteraard, maar baalt Plak dan toch niet even omdat het haar niet lukte?

‘Nee, oprecht niet’, zegt ze in de mixed zone vlak na de wedstrijd. Ze denkt even na omdat ze goed wil verwoorden waarom. ‘Als ik het niet goed doe, waarom zou ik dan een plaats bezet houden voor iemand anders die punten kan maken? Ik ben blij als ik het goed doe, maar het is ook goed dat Elles speeltijd krijgt en kansen krijgt. Het kan best overweldigend zijn om op een WK op het veld te staan. Ik klap voor haar, ik moedig haar aan, ik geef aanwijzingen, dus, nee, oprecht, ik ben ook blij als zij het goed doet.’

Als ze niet speelt, wil ze graag begrijpen waarom dat is. Dan vraagt ze een coach uitleg, maar met de jaren is de onzekerheid weggeëbd. Het kan nog beter op dit WK, vindt ze. Ze wil van meer waarde zijn, aanvallend, de ballen erin knallen die je niet verwacht, maar dat komt goed, denkt ze, het toernooi is nog lang.

‘Ik ben tevreden met de kwaliteiten die ik heb. In het verleden heb ik eens gevraagd aan een coach: waarom laat je me staan? Wat zie je als mijn kwaliteit? Dat heb ik al een tijd niet gedaan.’ Ze schiet er zelf van in de lach. ‘Nu denk ik: ik ben gewoon blij dat ik er in sta, ik ga geen vragen stellen.’