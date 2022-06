In het Tourcircus zijn mondkapjes en coronatesten weer de normaalste zaak

Wout van Aert rijdt woensdag na de teampresentatie langs de Deense wielerfans. Beeld AP

Ze zijn in de samenleving nagenoeg verdwenen, maar in de Tour zijn de mondkapjes er nog gewoon. Eén regel daarover hanteert de organisatie voor de circa vierduizend mensen die samen het Tourcircus vormen: iedereen die in de buurt van een renner komt, moet er een op. Renners onderling dus ook.

Bij de ploegenpresentatie woensdag in het pretpark Tivoli in Kopenhagen, volgens Tourveteranen voor het grootste publiek ooit, juichte een dicht opeengepakte zee van Denen zonder mondkapjes renners toe, die vooral bezig zijn met het voorkomen van een mogelijke voor hen catastrofale coronabesmetting.

Voor het derde jaar op rij zijn in de Tour de France coronamaatregelen noodzakelijk. Dit jaar zijn ze soepeler dan de voorgaande jaren, al zijn de regels vlak voor de Tour aangescherpt door de internationale wielerunie UCI.

Toen covid-19 eerder dit jaar in Europa leek teruggebracht tot status beheersbaar, werd de verplichte coronatest voor wielerwedstrijden afgeschaft. Totdat in de Ronde van Zwitserland, een belangrijke voorbereidingskoers kort voor de Tour, de helft van de deelnemers uitviel. De meesten na een positieve coronatest, hoewel ze weinig tot geen klachten hadden. Al die positief geteste renners vormden een wekker voor zowel de Tourorganisatie als de UCI.

Terug kwam de verplichte coronatest voor renners en andere leden van elke wielerploeg twee dagen voor de Tourstart. Wie positief is, is niet welkom. Het overkwam Jumbo-Visma ploegleider Merijn Zeeman, die naar Frankrijk gaat als hij is hersteld. Renners kunnen niet op een later moment instappen. De voor hun ploeg belangrijke pionnen Tim DeClercq van Quick-Step en Matteo Trentin, van UAE Emirates en knecht van topfavoriet Pogacar, moeten thuis op tv naar hun vervangers kijken.

Verplicht zijn ook weer de testen op de twee rustdagen, die de afgelopen twee jaar een totaal nieuwe vorm van wedstrijdspanning hebben teweeggebracht. Maar anders dan voorgaande jaren is het bij een positieve test niet meteen: wegwezen. Drie artsen, een van de ploeg, een van de Tour-organisatie en een van de UCI, kunnen besluiten dat een positieve renner tóch mag doorfietsen als hij niet meer besmettelijk is. Dat roept de vraag op hoe sterk het medische drietal in de schoenen staat als de renner in kwestie Tadej Pogacar of Primoz Roglic heet.

De UCI dringt er bij wielerploegen sterk op aan iedereen binnen de ploeg behalve de renners elke dag te testen. Maar verplicht zijn alleen de drie testen voor en tijdens de Tour. Een verschil met vorige jaren is dat de regel is geschrapt die zegt dat een complete ploeg de Tour moet verlaten als twee of meer renners binnen zeven dagen positief worden bevonden.

De sterkste Nederlandse Tourdeelnemer Mathieu van der Poel heeft nog nooit corona gehad en zegt er ook niet echt angst voor te hebben. Corona overkomt je, is zijn houding. ‘Je kunt er geen controle over uitoefenen. Je moet met 180 renners schouder aan schouder in een heel peloton fietsen. Dat maakt het moeilijk in toom te houden.’