In het totaal mislukte seizoen verliest Ajax ook nog een belabberde bekerfinale van PSV

Als de bekerfinale (1-1, PSV wint na strafschoppen) iets duidelijk maakte, was het vooral hoe terecht het aanstaande kampioenschap van Feyenoord is. Zo’n wedstrijd als zondag onder de lentezon in de Kuip, die zien ze normaal niet meer in Rotterdam, waar ze onder trainer Arne Slot gewend zijn geraakt aan fijnproeverij.

Ajax en PSV, voor de gelegenheid de twee gasten in het stadion van Feyenoord, voetbalden vooral voor rust op een niveau dat deed verlangen naar alles behalve de bekerfinale. En dan lieten ze het uiteindelijk nog aankomen op verlenging en strafschoppen ook, gewonnen door PSV na een serie van slapstickniveau, met vijf gemiste penalty’s, Ajax-missers van Brian Brobbey (hoog over), Jurriën Timber (lat) en Edson Álvarez (gestopt door Joël Drommel).

Fabio Silva nam de beslissende pingel, richting het publiek van Ajax, en trok een zinderende sprint naar de andere kant, waar de aanhang van PSV het feest liet ontbranden. Ajax besloot zo zijn totaal mislukte seizoen met de vierde nederlaag tegen PSV in één seizoen. PSV, ook vorig seizoen sterker dan Ajax in de finale, mag redelijk tevreden zijn, zeker als het de tweede plaats in de eredivisie weet vast te houden.

Kolderiek

Lange tijd tergden de acteurs in hun spaghettiwestern het publiek en de sport tot het uiterste. Verwrongen gezichten. Elke vorm van plezier leek verdwenen uit het spel. Gelukkig nam het niveau enigszins toe in de tweede helft, toen Ajax eerst op bijna kolderieke wijze de kans op 2-0 miste, nadat de bedrijvige, snelle spits Brobbey doelman Drommel omspeelde, de bal diagonaal naar het doel schoof en de binnenkant van de paal raakte, terwijl Steven Bergwijn al geloofde in een doelpunt. Brobbey was qua voetbal en dreiging een van de besten bij Ajax, al faalde hij op het onderdeel dat cruciaal is voor een spits: doelpunten maken.

Uitgerekend Bergwijn, de Ajacied van 32 miljoen euro, uitgefloten door supporters van PSV omdat hij eens van PSV naar Spurs ging, opende de score toen de vreselijke, irritante eerste helft goddank bijna voorbij was. Op aangeven van Dusan Tadic dribbelde hij knap over links, zonder dat Jordan Teze hem ook maar iets in de weg legde, om met links in te schieten, diagonaal. Hij passeerde Drommel, de bekerkeeper van trainer Ruud van Nistelrooij. PSV was boos na de goal, zoals voortdurend voetballers boos waren om iets of iemand, omdat scheidsrechter Dennis Higler geen hoekschop gaf waar dat volgens PSV had gemoeten.

Als de acteurs allemaal even goed konden voetballen als simuleren, klagen of elkaar het leven zuur maken, dan was deze bekerfinale een veelkleurig schilderij van schoonheid geweest. Maar helaas. Boosheid, verongelijktheid en wangedrag waren tot norm verheven, in een tijd dat de KNVB tracht slecht gedrag op de tribunes op te schonen met zware straffen. Zouden voetballers begrijpen dat ze een rol spelen in dat hele spel, dat hun gedrag mogelijk aanstekelijk werkt?

Doe normaal

De nieuwe trainer van Ajax, of dat nu John Heitinga is of een ander, zou straks in juni moeten beginnen met les 1, desnoods in de schoolbankjes: doe normaal. Ga voetballen. Sta op na gewone huis-, tuin- en keukenovertredingen. Doe niet net alsof dat slaan met je hand op het gras de laatste stuiptrekking is, nadat hoofd en romp van elkaar gescheiden zijn.

Het was een verschutting, het spel van met name Ajax voor rust. Geen samenhang, geen fatsoenlijke combinatie, en dan dus dat aanstellerige gedrag van met name Davy Klaassen, Brobbey en Tadic. Er was toch al weinig respect onderling, met opstootjes en overtredingen. Al die spanning volgde op het vullen van het stadion met rook, vanwege vuurwerk, een andere plaag van het hedendaagse voetbal. Daardoor begon het duel drie minuten te laat.

PSV trok zich naar vermogen aan Ajax op, qua vervelend gedrag, met hoofdrollen van Luuk de Jong en André Ramalho. Het wachten was op zeldzame vleugjes genialiteit, van Xavi Simons bijvoorbeeld, maar PSV trok zich tot de 1-0 vooral terug, in de wetenschap dat het elftal beter gedijt met ruimte voor de snelle aanvallers Johan Bakayoko en Simons. Ajax had een sterke, tevens vervelende pion in de vorige week geschorste Edson Álvarez. De Mexicaan ontfermde zich over Luuk de Jong, die in de onderlinge competitiewedstrijd zijn kracht met het hoofd bijna optimaal benutte.

PSV joeg vooral na de gemiste kans van Brobbey op de gelijkmaker. Gelukkig ging aan de 1-1 een staaltje echt voetbal vooraf, van Simons natuurlijk, met een schijnbeweging, een korte dribbel en een schuiver, van dichtbij ingetikt door de net ingevallen Thorgan Hazard.

Vrijwel meteen daarna verzuimde Ajax opnieuw op voorsprong te komen, toen eerst Brobbey en later Steven Berghuis stuitten op Drommel en Patrick van Aanholt. De leukste fase van het duel was aangebroken, met twee elftallen die nog voor de verlenging de beslissing wilden forceren. Dat mislukte logischerwijs, want voetballen was niet het verkoopargument van deze armetierige finale.