In het schaatsstadion komen de toeschouwers niet voor de races, maar voor de olympische ervaring

Als Kjeld Nuis dinsdag in Beijing goud wint op de 1500 meter, is er in het gigantische Ice Ribbon-stadion welgeteld één Nederlandse supporter aan het juichen. Een Nederlandse cameraman die in Beijing gestationeerd is, en uit hoofde van zijn beroep een kaartje voor de publieksbubbel heeft gekregen. Hij draagt een oranje shirt, zwaait met een Nederlandse vlag en roept uit volle borst, alsof hij in zijn eentje een heel supporterskoor wil vormen.

Beijing gaat er prat op dat deze Spelen plaatsvinden met publiek, in tegenstelling tot die van Tokio. Maar dat publiek is een selectief gezelschap; in de Ice Ribbon (capaciteit: 12 duizend toeschouwers) zitten dinsdag een paar honderd toeschouwers. Het zijn medewerkers van staatsbedrijven, universiteitsstudenten en diplomaten, die kaarten hebben gekregen van de Chinese overheid. Ook zijn er heel wat vrijwilligers, die normaal op de Spelen werken maar vandaag als toeschouwer dienstdoen.

Op televisie zien de toeschouwers er enthousiast uit. Ze zijn in bussen aangevoerd en in groepen naar de tribunes gebracht, als een schoolreis maar dan met meer controles. Ze hebben vlaggetjes gekregen en zwaaien en applaudisseren op het goede moment. Maar ze weten amper iets van schaatsen, en gaan nauwelijks op in de wedstrijd. Wie hij graag ziet winnen, vraag ik een universiteitsstudent. ‘Maakt niet uit, als het maar een Chinees is.’

Voor mensen die weinig met sport hebben, hebben deze toeschouwers heel wat moeite gedaan om hier te zijn. Ze moeten zich vier keer laten testen en na de wedstrijd zeven dagen thuiswerken en groepen mijden. ‘Het is een unieke gelegenheid’, zegt een medewerker van een staatsbedrijf, dat vijftig kaarten heeft gekregen. Volgens hem was de inschrijving razend populair. ‘Veel mensen willen hierbij zijn, maar bijna niemand krijgt de kans.’

Deze toeschouwers komen niet voor het schaatsen, maar voor de olympische beleving, de kans iets bijzonders mee te maken, de aantrekkingskracht van een schaars goed. Dat is vooral zichtbaar bij de winkel waar officiële attributen worden verkocht. Die zijn in heel China uitverkocht, behalve hier in de bezoekersbubbel. Elke tien minuten mogen er tien mensen binnen. Er staat een rij van zo’n honderd mensen, dus reken maar uit.

De winkel is een cruciale stop voor Chinese toeschouwers. Hier kopen ze het tastbare bewijs – naast tientallen selfies – dat ze erbij waren. Sommige spullen, zoals de pin van pandamascotte Bing Dwen Dwen, zijn zo gewild dat er een limiet geldt van één per persoon. De pins kosten 7 euro per stuk, maar worden naar verluidt online verhandeld voor het tienvoudige.

Ik sta overigens met wat mensen vooraan in de rij te kletsen, als ineens iemand achter hen waarschuwt: niet met buitenlandse journalisten praten. Het gesprek wordt afgekapt. Ik knoop achteraan in de rij een praatje aan, maar word daar door een vrijwilliger en twee politieagenten onderbroken. Mijn gesprekspartner moet de agenten uitleggen wat hij aan mij heeft verteld. Alsof ik hier naar staatsgeheimen sta te vragen in plaats van pandapins. Daarna wil niemand nog praten.

Dat is ook zo fijn aan een publiek dat door de overheid is geselecteerd. Je kunt het laten juichen als je wilt, en je kunt het makkelijk het zwijgen opleggen.

Wei Ling is de Chinese naam van correspondent Leen Vervaeke.