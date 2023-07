In het peloton is de Nederlandse dominantie niet langer vanzelfsprekend

De kopgroep rijdt door Rodez in Zuid-Frankrijk tijdens de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Beeld AFP

‘Let maar op’, zei Marianne Vos terwijl ze zich lostrapte op de rollers voor de teambus van Jumbo-Visma, ‘het buitenland zit niet stil.’ Dat was vorig jaar in de Vogezen, vlak voor de laatste etappe in de eerste Tour de France Femmes.

De resultaten waren er toen nog niet naar. Aan het eind van die dag betrad de ene na de andere Nederlandse renster het podium: Annemiek van Vleuten voor de gele trui, Marianne Vos voor het groen, Demi Vollering voor de bollentrui, Shirin van Anrooij voor het wit van de beste geplaatste jongere onder de 23. Vos, Van Vleuten en Lorena Wiebes wonnen samen zes van de acht etappes.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Na de tweede editie van de vrouwentour blijkt de voorspelling van Vos al behoorlijk uit te komen. Zeker, de trui met de grootste waarde was voor Vollering. Yara Kastelijn en Anouska Koster knokten voor de bollen – eerstgenoemde reed en passant nog naar een etappezege en ontving de prijs voor de strijdlust. En Wiebes won ook weer een rit.

Maar het groen ging naar de Belgische Lotte Kopecky, de bergtrui uiteindelijk toch nog naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma en het wit was voor de Française Cédrine Kerbaol. De helft van de ritzeges was voor niet-Nederlanders, de gele trui bleef zes dagen om de schouders van Kopecky. Bedenk daarbij dat de Nederlanders aan de start met 27 van de 154 rensters met afstand de grootste afvaardiging in Frankrijk vormden.

Momentopname

Zonder twijfel is het een momentopname. Dat Vos (niet in vorm) en Wiebes (ziek) de finish in Pau niet haalden, beïnvloedde het beeld. De van het talent bulkende geletruidrager Vollering zal nog veel gaan winnen. Wiebes en Charlotte Kool gelden als de snelste afmakers in het peloton.

De top is nog altijd smal, maar in Frankrijk lieten onder anderen de Française Juliette Labous en haar landgenoot Marta Cavalli – die op de weg terug is na een horrorcrash in de vorige Tour – zien dat ze mee kunnen doen voor het klassement. Kopecky bleek een veelzijdige vechtjas. En de Zwitsere Marlen Reusser excelleert in ritten tegen de klok.

In Frankrijk ontbrak het Italiaanse vlieggewicht Gaia Realini (1,50 meter groot, 40 kilo zwaar), maar in de Vuelta had Vollering bergop een zware kluif aan haar. In de Giro Donne reed ze achter Van Vleuten en Labous naar een derde plaats. De Nederlandse dominantie – gevoed door het gegeven dat er nu eenmaal meer vrouwen fietsen – is niet vanzelfsprekend meer.

In de lift

Het komt vooral door de snelle ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. Dat klassiekers als de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik een vrouwelijke pendant hebben, die ruime aandacht op televisie krijgen, trekt sponsoren aan. De budgetten gaan omhoog. Steeds meer teams richten ploegen voor vrouwen op. Er is geld beschikbaar voor betere begeleiding en trainingen met hoogtestages. En het gemiddelde niveau stijgt.

Het viel Van Vleuten dit voorjaar al op. Volgens haar trapte ze dezelfde wattages als vorig jaar, maar ze stelde vast dat ze geregeld voorbij werd gestoken. De Britse Elizabeth Deignan vertelde dat ze enkele jaren geleden bij een versnelling hooguit een enkeling meekreeg. Als ze nu omkijkt, zitten er ‘zeker vijftien’ in het wiel. En dat zijn lang niet allemaal Nederlanders.

Meedoen is aantrekkelijker geworden. De sprong in de sport weerspiegelt zich ook in de salarissen. Waar talent voorheen nog werd afgescheept met nauwelijks meer dan een onkostenvergoeding, zijn ploegen in de World Tour nu verplicht minimumsalarissen te betalen. Dit jaar zijn die gestegen van 27.500 euro naar ruim 32.000, in 2025 zal 38.000 euro zijn voorgeschreven.

Stap naar elite

Keerzijden zijn er ook. De ontbolstering leidt tot pijntjes. Het niveauverschil is nog groot, jong talent wordt snel opgevist en vroeg voor de leeuwen geworpen. Liv Racing en Team Jayco Alula kondigden onlangs aan samen een internationaal samengestelde opleidingsploeg te gaan vormen – de stap van junioren naar de elite is naar hun idee vaak te groot. Net als bij de mannen zou er een beloftencircuit moeten komen.

De uitdijende wielerkalender trekt intussen een zware wissel op de ploegen; met 15 tot 16 renners per team zijn ze in omvang half zo groot als de mannenteams. Niet iedereen heeft de luxe grote wedstrijden over te slaan en te kiezen voor trainingskampen. Vollering en Niewiadoma bijvoorbeeld, kunnen dat wel: ze pasten voor de Giro Donne en waren afgelopen week succesvol in Frankrijk.

Ook buiten het peloton bleek deze week nog maar eens hoezeer het wielrennen onder de vrouwen aan populariteit wint. Onder de recreanten die de Tourmalet beklommen voordat de profs omhooggingen, waren veel vrouwen. Een tiener, niet eens in wielertenue maar in een sportbroek en met sneakers aan de voeten – gelet op de teksten op haar T-shirt was ze Spaans – snelde Jan en alleman voorbij, voordat ze met soepele tred in de mist verdween. Wie weet, belandt zij ook ooit op de startlijst van de Tour de France Femmes.