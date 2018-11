In het nieuwe schaatsseizoen zien we vooral vertrouwde gezichten

Ireen Wüst wandelt dinsdagmiddag door de lobby van het hotel in Wolvega: zij gaat wellicht met schaatsen door tot de Winterspelen van 2022. Even ­ervoor heeft Sven Kramer in een zaaltje verderop, bij de perspresentatie van zijn ploeg, ook aangegeven dat hij deelname in Beijing niet uitsluit. Beide schaatsers zijn 32 jaar en naar topsportbegrippen bejaard, maar afscheid nemen willen ze nog niet.

Aan het eind van het olympisch seizoen leek het alsof veel schaatsers gedwongen zouden moeten stoppen. Bijna alle sponsoren keerden de sport de rug toe. De schaatspakken met de logo’s van Plantina, Clafis, Justlease en Afterpay konden in april de prullenbak in. De enige sponsor die doorging was supermarktketen Jumbo.

De sport was tot halverwege de zomer in crisissferen. Schaatsbond KNSB en NOCNSF sprongen bij om de ergste nood te lenigen. Ze regelden dat onder anderen Wüst en de broers Mulder ­onder goede omstandigheden door konden trainen. De crisis is sindsdien bezworen. Er zijn geen ploegen meer zonder geldschieter.

Hoewel Wüst aanvankelijk zonder sponsor en zonder ploeg zat, begon ze toch in mei als vanouds met trainen. Stoppen wilde ze niet. ‘Juist in mei was misschien wel het moment, toen ik niets had, om te stoppen. Er was niets, ik had mijn grootste doel ­behaald, maar ik genoot juist op dat moment zoveel van het trainen. Ik had er zoveel plezier in.’

Kramer had als Jumbo-schaatser goede redenen een punt achter zijn loopbaan te zetten, ondanks een doorlopend contract. Hij was een groot deel van het seizoen geblesseerd geweest. Hoewel hij de olympische 5 kilometer won, eindigde de winter in mineur. Hij stelde met de zesde plek teleur op de 10 kilometer in Pyeongchang en was op het WK allround in Amsterdam geen schim van zichzelf.

Toch dacht hij ook niet over stoppen. Net als Wüst vindt hij zijn sport, het trainen en het optrekken met ploeggenoten nog veel te leuk. ‘Ik heb altijd het geloof dat ik meedoe om te winnen en zolang ik dat denk, blijf ik het spelletje doen.’

Michel Mulder. Beeld EPA

Wüst en Kramer zijn in goed gezelschap. 32 is de meest voorkomende leeftijd onder de professionele schaatsers. Sprintbroers Ronald en Michel Mulder, die niet lang na Wüst door de hotellobby schuiven, zijn even oud. Ook stayers Jorrit Bergsma en Erik Jan Kooiman zijn 32. Zij laten zich evenmin door hun leeftijd van de ijsbaan houden.

Dat oudere schaatsers steeds langer doorgaan past in een trend. Niet langer is het één fanatiekeling die maar geen afscheid kan nemen, zoals het geval was bij Rintje Ritsma of Bob de Jong. Het was al zichtbaar bij de afgelopen Winterspelen waar het aantal schaatsende dertigplussers in de Nederlandse olympische selectie met acht groter was dan ooit. Van die acht is Annouk van der Weijden (32) de enige die na het afgelopen schaatsseizoen gestopt is.

Het zijn vooral schaatsers uit de ­generatie onder Kramer en Wüst die afgezwaaid zijn. Marrit Leenstra (29) heeft zich op haar studie gestort en ook Linda de Vries (30) is gestopt. Jan Blokhuijsen (29) neemt in ieder geval een jaar rust en Koen Verweij (28) komt deze winter ook niet op het ijs nadat hij vergeefs een sponsor voor een eigen ploeg gezocht had.

Jarenlang hebben zij getracht hun oudere concurrenten voorbij te steken, maar slaagden daar uiteindelijk niet in. Tegelijkertijd kwam hun positie ­onder druk van weer een nieuwe generatie. In die positie is het moeilijk om de motivatie op te blijven brengen voor nog eens een olympische cyclus.

De generatie van eind-twintigers is geslonken, maar met olympisch kampioenen Kjeld Nuis (28) en Carlijn Achtereekte (29) nog wel sterk vertegenwoordigd bij de wereldbekerkwalificatiewedstrijden, die vrijdag in Thialf van start gaan.

Opvallende afwezige daar is Jorien ter Mors (28). Zij had zich voorgenomen om zich deze winter volledig op het langebaanschaatsen te storten, ­nadat ze het jarenlang met shorttrack had gecombineerd. Een chronisch ­ontstoken kniepees houdt haar van die plannen af. Ze gaat binnenkort onder het mes en zal zo lang moeten revalideren dat ze dit seizoen niet meer in actie zal komen.

De jongere garde staat ondertussen te trappelen om een nieuwe heerschappij te vestigen. Het gaat dan niet alleen om rijdsters als olympisch kampioene Esmee Visser (22) en Antoinette de Jong (23), maar ook om talenten als Joy Beune (19), die vorig jaar als juniore drie wereldrecords in haar leeftijdscategorie aanscherpte.

Ook bij de mannen is er druk van ­onder. Patrick Roest (22), die in maart met een gelukje wereldkampioen allround werd na een val van de Noor Sverre Lunde Pedersen, wil op eigen kracht zijn status verstevigen. Bij de sprinters hopen Dai Dai Ntab (24) en Kai Verbij (24) na een tegenvallende olympische winter weer te laten zien dat zij de toekomst hebben.

Vijf ploegen in 2018-2019 tellen: 48 (semi-)prof­schaatsers met een leeftijd van 40 -plus: 1 30 -plus: 11 20 -plus: 32 20 -min: 4 Gemiddelde leeftijd: 25,9 jaar

Team Lotto-Jumbo

sponsorcontract tot 2024 Antoinette de Jong (23)

Joy Beune (19)

Thomas Krol (26)

Sven Kramer (32)

Patrick Roest (22)

Chris Huizinga (21)

Jan Smeekens (31)

Hein Otterspeer (29)

Carlijn Achtereekte (28)

Douwe de Vries (36)

Kjeld Nuis (28)

Coach: Jac Orie

Team IKO

sponsorcontract tot 2022 Jorien ter Mors (28), geblesseerd

Bo van der Werff (26)

Letitia de Jong (25)

Jutta Leerdam (19)

Martijn van Oosten (26)

Suzanne Schulting (21)

Joost Born (25)

Niek Deelstra (20)

Lennart Velema (25)

Daan Baks (20)

Coach: Martin en Erwin ten Hove

TalentNed

sponsorcontract tot 2020, intentie 2022 Ireen Wüst (32)

Esmee Visser (22)

Lotte van Beek (26)

Marcel Bosker (21)

Jos de Vos (27)

Louis Hollaar (20)

Marwin Talsma (20)

Coach: Peter Kolder

Team EasyJet

sponsorcontract tot 2019, intentie 2022 Jorrit Bergsma (32)

Evert Hoolwerf (23)

Erik Jan Kooiman (32)

Carien Kleibeuker (40)

Irene Schouten (26)

Simon Schouten (27)

Arjan Stroetinga (37)

Bob de Vries (33)

Tjerk de Boer (19)

Lex Dijkstra (23)

Elisa Dul (20)

Thomas Geerdinck (23)

Marijke Groenewoud (19)

Coach: Jillert Anema