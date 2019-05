In halve finale van toernooi in Rome – tennisster Bertens mag dromen van plaats 1

Wordt het bescheiden meisje uit het Westland dat zichzelf nooit op Roland Garros zag tennissen uitgerekend bij dat grandslamtoernooi de nummer 1 van de wereld? Alles is mogelijk in het brede veld bij de vrouwen, dat wordt aangevoerd door de met blessures worstelende Osaka (21). De Japanse, opgeleid in Amerika, meldde zich vrijdag vanwege een kwetsuur aan de rechterhand af voor het duel met Bertens in het Foro Italico in Rome.

Die onverwachte vrije doortocht naar de laatste vier kwam voor Bertens als geroepen na het overwerk op donderdag. Vanwege de aanhoudende regen moest ook Bertens twee partijen op een dag spelen.

Ze had in totaal zes sets nodig om zich langs het 17-jarige talent Amanda Anisimova en de Spaanse routinier Carla Suárez Navarro te worstelen. Ze keek uit naar de confrontatie met Osaka, nummer 1 van de wereld, maar geen hoogvlieger op gravel.

Osaka won na de US Open ook de Australian Open en voert de WTA-ranking aan met 6.486 punten. Bertens staat nu virtueel derde met 5.405 punten. Nummer twee Simona Halep (5.533) is in Rome al uitgeschakeld, een finaleplaats kan voor Bertens voldoende zijn om de Roemeense te passeren. Dan komt ze op 5.640 punten, bij een toernooizege op 5.955.

Bertens kan in Rome op haar beurt worden achterhaald door Karolina Pliskova, die na een zege op Viktoria Azarenka eveneens de halve finales ­bereikte. De 27-jarige Tsjechische staat nu vijfde en zou Bertens bij een toernooizege van de tweede plaats kunnen afhouden. Zo hoog heeft een ­Nederlands tennisser ook nog nooit gestaan.

Bertens had Betty Stöve, die nummer 5 was in haar topjaar 1977 met drie Wimbledonfinales, al ingehaald. Het record staat op naam van Tom ­Okker, de Flying Dutchman was derde in 1974. Richard Krajicek bereikte in 1999 de vierde plaats, dat jaar kon hij bij een toernooizege in Hamburg doorstoten naar de eerste plaats.

Twintig jaar geleden konden tennissers nog bonuspunten verdienen door hoger geplaatste spelers te verslaan. Krajicek moest het graveltoernooi in Hamburg niet alleen winnen, maar onderweg ook nog 105 bonuspunten vergaren om nummer 1 van de wereld te worden.

Het werd een mislukking, de als eerste geplaatste Krajicek verloor in de tweede ronde van de Marokkaanse gravelbijter Hicham Arazi. Zo dicht bij plaats 1 zou de Wimbledonkampioen van 1996 nooit meer komen.

Bertens sprak na haar toernooizege in Madrid openlijk de ambitie uit om op haar geliefde Roland Garros de eerste grandslamtitel te veroveren. Het zou een voor Nederland unieke dubbelslag kunnen worden, omdat Bertens wellicht de voornaamste kandidaat is om Osaka van de eerste plaats op de wereldranglijst te verdrijven.

Osaka en Bertens raken op Roland Garros 130 punten kwijt, die ze vorig jaar verdienden met een derde ronde. Halep levert de 2.000 punten voor haar titel van 2018 in en kan ook bij een nieuwe triomf in Parijs de eerste plaats niet bereiken. Bertens is niet het type om te rekenen, maar ze kan zichzelf in een gunstige uitgangspositie manoeuvreren met een toernooizege in Rome.

In dat geval verkleint ze de kloof met Osaka tot 531 punten. Met een ­finaleplaats loopt haar achterstand al op tot 846 punten, bij uitschakeling in de halve finales door Johanna Konta zal Bertens op Roland Garros 1.081 punten moeten goedmaken. Onmogelijk is het niet. Osaka is een geweldenaar op hardcourt, maar speelde op gravel nog geen rol van betekenis.

Als Bertens ooit mag dromen van de ultieme machtsgreep in het vrouwentennis is het op Roland Garros. Ze zal het liever niet willen horen. Coach Raemon Sluiter constateerde dat zijn pupil al beter omgaat met de verwachtingen, al kan het nog steeds stormen in haar hoofd.

Op gravel heeft Bertens de topvorm reeds gevonden, de overgang van het hooggelegen Madrid naar het stroevere gravel in Rome blijft een uitdaging.

‘Ik weet niet waar het eindigt’, zei Bertens zondag in Madrid. ‘Ik ga er alles aan doen om maximaal te presteren op Roland Garros. Een grandslamtitel is de volgende stap, we zullen zien of het lukt. Het veld is breed in het vrouwentennis. Er lopen vele, goede meiden rond. Elke dag de juiste dingen doen, dat blijft de basis.’