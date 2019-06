In haar derde race over 400 meter horden verslaat Femke Bol (19) de Europees kampioene al

Femke Bol (midden) in actie op de FBK Games in Hengelo. Beeld BSR Agency

‘Bizar’ vindt Bol (19) het gemak waarmee ze het loodzware onderdeel onder de knie heeft gekregen. Ze richtte zich de afgelopen jaren vooral op de 400 meter zonder hindernissen. Op dat onderdeel is ze nog ruim een seconde verwijderd van WK-deelname. Ze mag in Doha, begin oktober, wel meedoen als lid van de 4x400 meter estafetteploeg.

Haar Arnhemse coach Bram Peters denkt te weten waarom Bol de 400 meter met hindernissen beter beheerst dan het rondje rennen zonder hekken. De laatste 100 meter is haar sterkste stuk. Als de vermoeidheid bij haar concurrenten toeslaat en het melkzuur bij wijze van alarm door hun lichamen giert, raakt zij de controle over haar lange ledematen niet kwijt. Terwijl haar tegenstanders met verkrampte spieren en wilde armbewegingen naar de eindstreep toe bewegen, behoudt ze haar snelheid en looptechniek.

Hoe cruciaal dat verschil kan zijn, bleek zaterdag in Genève. Ze lag vrijwel de hele race achter op haar meer ervaren concurrenten, onder wie Sprunger. Maar op de laatste 100 meter, toen haar concurrenten stilvielen, rukte ze onstuitbaar op. Ze greep de overwinning in 55,94: zeshonderdste seconde onder de WK-limiet. Het Nederlands record is al 21 jaar in handen van Ester Goossens, die ook 400 meters met en zonder horden liep: 54,62.

Coach Peters: ‘De 400 meter horden duren zo’n 4 seconden langer dan de 400 meter. Dus Femke kan langer profiteren van dat sterke laatste stuk. Op de laatste 100 meter maakte ze zondag 1,5 seconde goed op de rest.’ Bol omschrijft haar speciale gave zo: ‘Als ik mensen wil inhalen, loop ik makkelijk door de verzuring heen. Ik zet een soort blok in mijn hoofd als ik merk dat mijn benen niet graag willen.’

Bol ontdekte vier jaar geleden, als 15-jarige juniore, dat ze de noodsignalen van haar verzurende lichaam gemakkelijk kon negeren. Plotseling kwam ze als talent op de 400 meter bovendrijven. Aan de horden waagde ze zich evenwel pas dit seizoen. Tijdens een periode van snelle groei was ze de beheersing over lange ledematen kwijtgeraakt. Ze had ‘chocoladebenen’. Geen trainer durfde het aan haar over horden te sturen.

Techniek

Aan haar hordetechniek valt veel te verbeteren, menen de atlete en coach. Met haar lengte (1.84 meter) stellen hekken van 76 centimeter weinig voor. Ze kan tijdwinst boeken door lager over de hindernissen te scheren. ‘Ik spring erover heen. Dat is totaal niet nodig met lange benen’, meent de studente communicatiewetenschap in Wageningen.

Bol onderscheidt zich al wel door haar stabiele pasritme, een voorwaarde voor een snelle tijd op de 400 meter horden. Ze streeft ernaar om tussen elk van de tien horden vijftien passen te maken. Dat stelt haar in staat om steeds met haar rechterbeen af te zetten, na de horde op links te landen en de 35 meter naar de volgende horde weer in vijftien passen af te leggen.

Dat lukte zaterdag nagenoeg perfect. Alleen voor de laatste horde maakte ze zestien passen. Ze moest met haar linkerbeen afzetten, waardoor ze in theorie tijd verloor. Coach Peters: ‘Ze kan heel goed haar eigen race lopen. Je kunt je laten opnaaien door anderen, die sneller zijn vertrokken. Maar dan kom je niet uit met je passen. Dat inzicht heeft zij op de een of andere manier.’

Zowel Bol als haar trainer kunnen slechts gissen naar de vooruitgang die ze nog kan boeken. Na drie races staat ze zesde op de Europese seizoensranglijst. Maar het gat met de wereldtop is nog flink. De Amerikaanse Sydney McLaughlin is slechts 200 dagen ouder dan Bol en heeft ruim drie seconden harder gelopen. ‘Dan moet ik nog ver’, weet ze.