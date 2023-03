In golf zijn ze wel klaar met spierbundels als DeChambeau die de bal steeds verder slaan

Bryson DeChambeau is een afgestudeerd natuurkundige die zijn sport op een wetenschappelijke manier benadert. Beeld EPA

Golf heeft zich de afgelopen decennia, en zeker de afgelopen jaren, ontwikkeld tot een moderne krachtsport waarbij steeds harder en verder wordt geslagen. Maar als het aan de Amerikaanse beleidsbepalers ligt, wordt die trend binnenkort een halt toegeroepen. De oplossing voor het ‘probleem’: andere ballen.

De Amerikaanse USGA en de Schotse R&A, die samen de internationale regels opstellen, willen een kleine veertien meter van de langste slagen afschaven. Dat moet gebeuren met ballen die bij een (bijzonder hoge) clubsnelheid van 204 kilometer per uur uiterlijk 290 meter verderop landen.

Het is aan de fabrikanten om deze ballen de komende jaren te ontwikkelen. De regels zouden begin 2026 in moeten gaan. Alleen de elite zal de nieuwe ballen gebruiken. Voor recreanten, die niet in de buurt komen van de slaglengte van de toppers, blijft alles bij het oude.

Vooralsnog gaat het slechts om een voorstel. Maar krijgen de beleidsbepalers hun zin, dan is er sprake van een trendbreuk. Een stap terug in de tijd. De afgelopen jaren wordt juist steeds verder geslagen. Het is deels te danken aan beter materiaal. Clubs worden gemaakt van carbon, zijn daardoor lichter en makkelijker met hoge snelheid richting de bal te zwaaien.

In de sportschool

Gespierde atleten vervingen de oudere mannen met zachte buiken die de sport een bedenkelijke reputatie gaven. Een jonge Tiger Woods zette eind jaren negentig de toon door nadrukkelijk aan zijn fysiek te werken. ‘Toen ik prof werd, was ik de enige in de sportschool’, zei de Amerikaan in 2019 na zijn succesvolle comeback bij de prestigieuze Masters. ‘Nu doet iedereen het.’

Kracht is afstand en afstand is winnen. Het is de filosofie van de Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau, een afgestudeerd natuurkundige die zijn sport op een wetenschappelijke manier benadert. In 2020 kwam de Mad Scientist met twintig kilo aan extra spiermassa uit de coronalockdown en won hij de US Open, deels door verder dan anderen te slaan.

DeChambeau is niet het enige slagkanon. Statistici van de Amerikaanse PGA Tour berekenden dat de afstand van de gemiddelde afslag in de laatste twee decennia jaarlijks met een kleine meter (een yard) is toegenomen.

In 1997 was John Daly de eerste die over een heel seizoen gemiddeld verder dan 275 meter sloeg. Dit seizoen reikt de Ierse Rory McIlroy van alle spelers in de PGA Tour het verst met slagen van gemiddeld bijna 300 meter. (DeChambeau en anderen zijn uitgesloten vanwege hun contract met de Saoedische rivaal LIV Golf.)

Als de trend zich doorzet, zullen sommige banen de grote toernooien in de toekomst niet meer kunnen faciliteren, vrezen de regelmakers. Nu al moeten ze soms worden aangepast.

Bij de aanstaande editie van de Masters, begin komende maand in het Amerikaanse Augusta, is de dertiende hole met ruim dertig meter verlengd. De uitbreidingen gaan slecht samen met het voornemen van de sport om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Meer nadruk op kortere spel

Met de nieuwe regels zal het atletisch vermogen van de huidige generatie golfers nog steeds tot uiting komen, beweren de beleidsbepalers. Alleen de grootste uitschieters worden gekortwiekt. Het zou het spelletje sneller maken, met de nadruk op het meer verfijnde, kortere spel.

De plannen van de USGA kregen bijval, met name van oudgedienden en puristen, maar werden ook grotendeels gekraakt. ‘Dit is een probleem dat niet bestaat’, zei de Amerikaanse golfer Justin Thomas. ‘Gaan ze de mijl langer maken omdat atleten sneller rennen? Hangen ze de ring in het basketbal hoger omdat spelers hoger springen? Natuurlijk niet. Dit is evolutie.’

Het atletisch vermogen van spelers mag niet worden ingeperkt, vond Thomas’ landgenoot en tweevoudig majorwinnaar Bubba Watson. ‘Laat ons manieren verzinnen om de bal beter, rechter en verder te slaan.’

Dat ook DeChambeau zich niet in de nieuwe regels kon vinden, mocht geen verrassing heten. ‘Iedereen wil zien hoe ver we kunnen slaan’, reageerde de Amerikaan die van de lange halen zijn handelsmerk heeft gemaakt. De nieuwe plannen noemde hij ‘het ergste dat je de sport kunt aandoen’.

Volgens Watson verhoogt de nadruk op afstand de aantrekkingskracht van golf. ‘We mogen niet vergeten dat we entertainers zijn’, zei de Amerikaan. ‘We willen spelers zien die ervoor gaan.’

Het belang van kracht in zijn complexe, mentaal uitdagende sport moet ook weer niet worden overschat, vond Watson. Spierbundels helpen, maar toernooien worden niet louter gewonnen in de sportschool. ‘Als je ver kunt slaan, betekent dat nog niet dat de bal ook rechtdoor gaat.’