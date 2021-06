In gele trui ragt Van der Poel met 70 kilometer per uur aan kop en offert zich op voor zijn ploegmaten

Op 100 meter voor de finish kan Mathieu van der Poel (in de gele trui) de vallende Peter Sagan (links) en Caleb Ewan ontwijken. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Mathieu van der Poel doet graag iets op de fiets wat zelden of nooit eerder is vertoond. Bijvoorbeeld als eerste zoon in de geschiedenis van de Tour de France hetzelfde doen als zijn vader: de gele trui pakken. Maandag ook weer, op de eerste dag van vermoedelijk drie waarin hij in die trui zal rijden.

Met een gangetje van 70 kilometer per uur scheurde de klassementsleider in de Ronde van Frankrijk met het hele peloton achter zich de Bretonse stad Pontivy binnen. Hij trok aldus de sprint aan voor zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix. Tim Merlier of Jasper Philipsen moesten twee kilometer verderop de derde etappe winnen.

Het heet een lead-out, de voorste renner offert zich op, zodat de sprinters van zijn ploeg daarachter minder luchtweerstand ondervinden en energie sparen voor de laatste, beslissende krachtsexplosie kort voor de finish. Elke sprintersploeg heeft zo’n lead-out, maar nimmer is dat de geletruidrager.

Die heeft een beschermde status en moet van alle gevaren worden weggehouden. Een sprint in de Tour is, zo bleek maandag weer eens, een gevaarlijke onderneming. In Pontivy liep de weg licht naar beneden, waardoor het door de gele trui aangevoerde peloton met hoge snelheid op enkele haakse bochten afstormde.

Van der Poel maalt niet om status. ‘Ik deed de lead-out om vooraan te rijden, zodat ik niet achter valpartijen vast zou komen te zitten’, legde hij uit. ‘Ik deed het ook om de jongens terug te betalen voor alles wat ze zondag voor mij hebben gedaan. Beide pakte heel goed uit.’

De man in het geel bleef het leed van de vele ernstige valpartijen bespaard en Merlier won de etappe. Philipsen werd zelfs tweede. ‘Ik werd er heel nerveus van’, sprak Merlier na afloop, ‘dat een renner van zijn niveau voor mij de lead out doet.’

Voor Van der Poel bleek dat raggen over gevaarlijk terrein maandag juist de manier waarop hij van zijn dag in het geel wil genieten. ‘Het is echt speciaal om gele trui in dit land te dragen’, was samengevat zijn ervaring. Er zijn geen collega-renners die het de 26-jarige Nederlander misgunnen. ‘Zoals hij koerst, dat kan iedereen alleen maar mooi vinden’, zei Wilco Kelderman over zijn landgenoot. ‘Hij steelt het niet, hij rijdt gewoon met z’n hart.’

Van grote schoonheid vond de Belg Wout van Aert de manier waarop zijn rivaal sinds hun beider 14-jarige leeftijd, zondag het geel pakte. ‘Het was zijn strafste prestatie, en ik heb er al veel van hem gezien. Ik zag een explosie. En de manier waarop hij zijn opa eerde was prachtig om te zien.’

Liefdevol

Het eerbetoon aan Van der Poels grootvader, Raymond (Poupou) Poulidor, de Franse ‘cycliste poupoulaire’, begon ruim voor de Tour, was zondag onontkoombaar en ging de eerste dag in het geel van kleinzoon Mathieu gewoon door. Op het podium voor de start vertoonde de Tour-organisatie achter Van der Poel de bekende foto van hem met het hoofd van zijn intens tevreden opa liefdevol tegen de borst gedrukt. En een andere klassieker inmiddels: het portret van twee helften van hun beide gezichten, om hun fysieke gelijkenis te benadrukken.

Daar bleef het niet bij. Van der Poel reed rond met een gele bril, geel fietscomputertje en vooral een knalgele fiets met op de onderbuis alweer een ode aan zijn opa die acht keer in Parijs op het podium stond, zeven etappes won, maar nimmer een gele trui kreeg uitgereikt. ‘Allez Poupou, 14 tours, 7 stage wins, 3 second and 5 third steps. Yellow was not meant to be till now. Allez Mathieu.’ De kleinzoon kan de tekst alleen lezen als hij zijn gele fiets ondersteboven of boven zijn hoofd houdt.

De zo benadrukte familieband van de geletruidrager met de in Frankrijk zeer populaire Poulidor, doet bijna vergeten dat het diens schoonzoon is die samen met Mathieu van der Poel voor een, volgens de archieven, uniek feit heeft gezorgd. In 1984 droeg vader Adrie één dag de gele trui en nu zijn zoon. ‘Ik heb tegen Mathieu gezegd dat het vandaag een uitzonderlijke dag zou worden’, vertelde Adrie van der Poel voor de start van de etappe in Lorient.

De ploeg van zijn zoon wil elk besmettingsrisico uitsluiten, maar zondag mocht hij twee minuten zijn ouders zien in de hotellobby. ‘Eigenlijk weet je door de emotie niet wat je tegen elkaar moet zeggen’, aldus de vader die de komende dagen langs de kant van de weg staat om de gele trui met zijn zoon erin één tel te zien. ‘De eer om die gele trui te dragen is iets geweldigs in je carrière als renner. En wij hebben dat twee keer in één gezin. Hij moet niet vergeten dat dat iets heel speciaals is.’