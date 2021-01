‘In Frank we trust’, schrijven de fans, maar toch wordt Frank Lampard ontslagen bij Chelsea

Frank Lampard als coach van Chelsea. Beeld EPA

‘IN FRANK WE TRUST. THEN. NOW, FOREVER.’ Dat stond zondag op een groot spandoek dat achter het doel te zien was tijdens de gewonnen bekerwedstrijd tegen Luton Town. Het geeft aan hoe geliefd de middenvelder die grote successen heeft beleefd met de Londense ploeg. Het doek was bedoeld als ruggesteuntje voor de trainer, maar het mocht niet baten. Ondanks de 3-1 tegen de ploeg uit de Championship besloot Roman Abramowicz dat Lampards tijd na anderhalf jaar voorbij was. Het is de negende coach die sinds 2003 door de Russische eigenaar ontslagen is. José Mourinho is zelfs twee keer weggestuurd.

Voor de 42-jarige Lampard zal het ontslag een flinke domper zijn. Hij kende een prima eerste seizoen. Daarin moest hij wegens een transferverbod met spelers uit de eigen jeugd aan de slag gaan. Met een jonge ploeg bereikte Chelsea de bekerfinale en eindigde het op de vierde plaats van de Premier League, waarmee kwalificatie voor de Champions League verzekerd was. In de zomer, echter, besloot hij flink in te kopen. Voor omgerekend bijna 300 miljoen euro kwamen Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Ben Chilwell en Thiago Silva. Alleen Ziyech heeft de verwachtingen tot dusver waargemaakt.

Het seizoen begon goed, Chelsea draaide bovenin mee en heeft zich voor de knock-outfase van de Champions League geplaatst, waarin het Atletico Madrid zal ontmoeten. Na de 1-0 nederlaag bij Everton, half december, kwam de klad erin en inmiddels is Chelsea afgezakt naar de negende plek, ver verwijderd van de beoogde top-drie. Lampard heeft veel goede spelers, met name voorin, maar een team is het niet en het mist ook de mentale weerbaarheid van een ploeg als Manchester United. Enkele spelers die uit de basis zijn verdwenen, zoals Tony Rüdiger en Mateo Kovavic, zouden hun onvrede over de manager hebben getoond.

Het ontslag werd maandag bekendgemaakt. Lampard mocht niet naar het trainingscomplex komen om zijn spelers persoonlijk gedrag te zeggen.