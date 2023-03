In Florida ontluikt een tennisgeneratie die in de voetsporen van Sampras en Agassi moet treden

Ben Shelton is een van de Amerikaanse talenten van dit moment. Hij haalde bij de Australian Open dit jaar de kwartfinale. Beeld Getty

De beste Amerikaanse tennissers worden gevormd in de zuidelijke staat Florida. In de permanente warmte van de Sunshine State speelt een nieuwe, hoopvol stemmende generatie mannen uit de VS deze week een thuiswedstrijd bij de Miami Open, een belangrijke halte op de tenniskalender.

Met het toernooi van Indian Wells, vlak ervoor in het westelijke Californië, strijdt Miami om de titel van het vijfde, officieuze grandslamtoernooi. Sinds 2019 worden de grootste partijen gespeeld in het footballstadion van Miami Dolphins, waarin de organisatoren een kleiner stadion, met nog altijd plek voor 14.000 toeschouwers, neerzetten. De overige banen liggen op het parkeerterrein.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Dat tennis in de VS een nieuwe periode van bloei doormaakt, is te zien aan het deelnemersveld in Miami: liefst dertig Amerikanen begonnen vorige week aan het enkeltoernooi. Onder hen veertien mannen en zestien vrouwen.

Vrijwel allen werden opgeleid in Florida, een invloedrijke staat voor het Amerikaanse, maar ook mondiale tennis. De meeste Amerikaanse toppers – spelers als Taylor Fritz, Frances Tiafoe en Coco Gauff – wonen in de staat waar ook veel oud-spelers na hun carrière blijven hangen. In Miami geniet de vorig jaar gestopte Serena Williams van haar pensioen.

Geen Djokovic

Miami was de tweede woonplaats van Novak Djokovic, totdat hij door zijn vaccinatieweigering het land niet meer in kwam. De Serviёr ontbreekt in Miami, zoals hij ontbrak in Indian Wells.

Florida werd de belangrijkste broedplaats van het Amerikaanse tennis vanwege het prettige klimaat, dat toonaangevende coaches naar de staat lokte. Pioniers als Jimmy Evert die zijn dochter Chris, achttienvoudig grandslamwinnares, en anderen begeleidde in Fort Lauderdale.

In 1977 opende Nick Bollettieri zijn befaamde tennisschool in Bradenton. De Amerikaan, bekend om zijn kadaverdiscipline, coachte zijn landgenoten Andre Agassi en Jim Courier naar de wereldtop, maar nam ook buitenlanders als Boris Becker, Monica Seles, Maria Sjarapova, Marcelo Rios en Tommy Haas onder zijn hoede. Bolletieri overleed eind vorig jaar op 91-jarige leeftijd in Bradenton, waar zijn school onder de naam IMG Academy voortleeft.

Vrijwel elk succesverhaal in het Amerikaanse tennis kent zijn oorsprong in Florida. De Williams-zusjes werden er (deels) opgeleid, Pete Sampras perfectioneerde er zijn spel. Met Sampras, Agassi en in mindere mate Michael Chang en Jim Courier domineerden de Amerikanen in de jaren negentig het mondiale mannentennis.

Wat volgde was een droogte van twee decennia. De laatste stuiptrekking kwam in 2003, toen Andy Roddick de US Open won. Roddick is nog altijd de laatste Amerikaanse grandslamwinnaar. ‘We worden daar vaak naar gevraagd, het wordt een beetje vervelend’, zei Fritz, de nummer tien van de wereld, in Miami. ‘Maar het komt waarschijnlijk omdat we nu meer kandidaten hebben om een major te winnen. Realistisch gezien kan het bij elk van de aanstaande toernooien gebeuren.’

Bij de laatste twee grandslamtoernooien haalde een Amerikaan de halve finale: Frances Tiafoe bij de US Open, Tommy Paul bij de Australian Open. De jonge Sebastian Korda (22) en Ben Shelton (20) haalden de kwartfinale in Melbourne. Bij de laatste editie van Wimbledon hadden acht van de laatste 32 spelers een Amerikaans paspoort.

Nationaal centrum

De Amerikaanse tennissers kennen elkaar van het nationaal trainingscentrum in Florida. In 2017 opende tennisbond USTA voor bijna 60 miljoen euro een nieuw complex in Orlando met honderd banen, waarvan sommige met technologie voor het verzamelen van data. Grote racketfabrikanten Wilson, Head en Babolat testen er hun nieuwste vondsten. Het trainingscentrum moet het Amerikaanse tennis naar nieuwe hoogten stuwen.

De mannen streven naar het succes dat hun vrouwelijke collega’s de afgelopen decennia kenden, al was dat bijna uitsluitend te danken aan Venus en Serena Williams.

Een nieuwe Pete Sampras of Andre Agassi moet nog opstaan, vooralsnog blinken de Amerikaanse mannen vooral uit in de breedte. Negen Amerikanen staan in de top-50 van de wereldranglijst, meer dan van elk ander land. Alleen de 25-jarige Fritz hoort bij de beste tien, als eerste Amerikaan sinds Roddick in 2009.

Het plafond van Tiafoe, maar vooral van Korda en mogelijk Shelton, lijkt hoger te liggen. De Amerikaanse hoop is op hen gevestigd. Volgens oud-speler en tv-analist John McEnroe heeft Korda, zoon van voormalig grandslamwinnaar Petr Korda, de grootste kans om in de voetsporen van Roddick te treden.

Veelbelovend is ook de opmars van Shelton, de nummer 39 van de wereld die een jaar geleden nog buiten de top-500 viel. Voor hij begin dit jaar naar de Australian Open vloog, was de linkshandige Shelton nog nooit de VS uit geweest. Meteen haalde hij de kwartfinale.

De Amerikaan won vorig jaar de landstitel in het collegetennis namens de universiteit van Florida, waar hij gecoacht werd door zijn vader, oud-prof Bryan Shelton. De 1 meter 93 lange Ben won het kampioenschap op bekende bodem: een baan van het trainingscomplex in Orlando. In Florida lanceerde hij, zoals velen voor hem, zijn profcarrière.